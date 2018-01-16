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2018年内存有望大降价？不能高兴的太早

2018-1-16 15:09:42来源：游民星空作者：梁萧责编：马卡评论：

2017年内存的价格一翻再翻，被大家笑称为“理财产品”。而近来一段时间的价格有回落，让人们看到了降价的希望，但是似乎不能高兴的太早。

路透社的文章指出，应用于智能手机的高端闪存芯片价格在2017年第四季度下跌了近5%。一些分析师预测今年的销售增长率为30%，这个数字可能只有2017年的一半。这种观点使得三星首先遭受了市场的冲击，上周该公司股价下跌了7.5%，而其竞争对手SK海力士的股价则是下跌了6.2%。

元大证券分析师Lee Jae-yun表示，如果市场继续保持旺盛的需求，但是服务器需求保持不变，内存芯片的价格可能会逐步下降。

此外野村证券分析师预计，去年市场的高增长会让芯片厂商进一步加大投入来提高产出。NAND闪存的价格或能下跌10%。产量的增长则主要来自西数、东芝、美光等厂商，因为他们正在全力追赶控制了40%市场的三星。

但是整个市场的前景并不灰暗，分析师表示，智能手机厂商不断地在扩大手机内存，并且提高价格。

旺盛的需求仍将使行业维持稳定的利润，对于芯片制造商来说，更新的的技术投资将有助于他们降低生产成本，这样即使市场价格趋于缓和仍能够保持盈利。

虽然NAND闪存市场可能会有所缓和，但比NAND市场规模大约200亿美元的DRAM市场，则可能会因为严重的供应短缺，预计价格将上涨近9%。

不过根据野村证券的数据，随着DRAM制造商急于提高产量，2019年内存的价格可能下跌多达18%。

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关键词：内存内存降价

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