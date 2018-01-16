引领下一代潮流：联想ThinkVision P27u显示器全功能Type-C接口体验

对于一款显示器来说，显示接口的更迭拥有最立竿见影的效果，同时接口的更迭也改变着消费者的习惯，从最初的VGA、DVI，到如今的HDMI、DisplayPort，乃至于最新的全功能USB Type-C接口，显示器的连线伴随着科技发展更趋向于简洁与方便。

Type-C接口已经在手机上大量运用，现在对于高端显示器来说，Type-C接口还是一个新鲜的玩意儿。由于Type-C接口的多功能性，对于拥有Type-C接口的笔记本来说，只要一根双向Type-C线就可以让笔记本与显示器相互连接，不但解决了图像传输问题，还让笔记本免去充电器的束缚。

先来说下显示器上Type-C接口。Type-C是公认的未来技术趋势，它采用对称式设计，无需区分正反。配合最新的USB 3.1标准，USB-C仅用一个接口就取代了HDMI、DP、VGA、USB-A，兼具高速数据、音/视频和电源传输功能。

可以说Type-C在接口上是处于前沿水平，它的出现让原本繁杂的连接线变得简洁无比，更将会引发一场数据传输和消费者体验整体升级的革命。预计未来能够取代Type-C的就是无线传输了吧。

而作为一款面向专业人群的专业显示器，联想ThinkVision开创性地在本季新品P27u上搭载了这种全功能USB Type-C接口，就让我们来看看联想ThinkVision P27u拥有的Type-C接口能给我们带来什么样的体验吧。

联想ThinkVision P27u配备两个HDMI接口，一个DisplayPort接口，还有四个USB接口，当然这些接口在其他显示器上也能看到。重点还是说下这个全功能USB Type-C接口。机身最右边就是USB Type-C接口，并且在上面标记了SS，同时也正是这一接口让数据线大一统存在可能。同时显示器旁边的四个USB接口可以弥补轻薄本USB接口不足的尴尬，尤其是只有一两个USB接口的二合一变形本，可以说是一个拓展坞般的存在了。

当然想要完整地享受到USB Type-C带来的强大功能，拥有一台提供Type-C接口的笔记本是基础。目前，包括ThinkPad X1 Carbon、Tablet、新款MacBook以及微软SurfaceBook 2等高端笔记本都配备了这个接口，而且越来越多的平台都开始普及这种接口。

▲双USB Type-C口连接线

IT之家这一次使用的是自带USB Type-C接口的联想ThinkPad X1 Tablet笔记本，看看P27u显示器能否让我们的办公环境变得整洁。

▲ThinkPad X1 Tablet自带的USB Type-C接口

只要将Type-C接口直接连接到ThinkPad X1 Tablet上就可以正常显示图像。由于这个全功能USB Type-C接口带有下行功能，所以电脑与显示器仅需要一根线的连接，就能够做到影像、声音等数据传输和给电脑供电的双重功能。

从IT之家的实拍图就可以看到，使用Type-C接口显示的图像与其他接口显示的无异，另外ThinkPad X1 Tablet显示电源模式，说明Type-C不但能够传输图像，还可以替代原先的笔记本电源，给外接的笔记本电脑进行充电。

台式机用户或许很难感受到连接线统一带来的便利，不过对于经常使用笔记本尤其是使用笔记本进行办公的消费者来说，平时携带的连接线自然是越少越好。当任何东西都是有线的时候，一台笔记本要配备电源线、HDMI/DP线、键鼠连接线，如果你是一名喜欢整洁的消费者，还要准备一个集线器。而现在的全功能USB Type-C接口已经将电源线和图像连接线进行整合，再配上无线键鼠，你工位的整洁程度将大大提升。

此外联想ThinkVision P27u显示器还提供了四个USB接口，即使你使用的是有线设备，也可以将其插入显示器上，解放笔记本上原本就不多的USB接口。

在未来标准大一统的趋势下，毫无疑问，全功能USB Type-C接口的引入让桌面上的显示器又一次得到了革命。支持USB Type-C接口的笔记本以及显示器，无线外设以及众多智能设备构成了基于USB Type-C标准接口下的“生态圈”，除了让 USB Type-C接口更高效的连接能力发挥出来，还让数据通过这一标准接口在多种设备间无障碍流动和实时同步，依托外接显示器这一桌面显示的核心，让单个设备和多个设备间的配合效能更加强大。

在现实生活中，整洁比凌乱要更深入人心，而如今一个USB Type-C接口就可以解决几乎所有的事情，从视觉上来说给人以一种整洁的舒适感，还能提升工作效率。

不过如今普及配备USB Type-C接口的显示器更多的还是成本问题，毕竟现在市面上配备Type-C接口的显示器无一不是各个厂商的旗舰或者领军产品，这些产品对于主流用户来说显得有点高冷。

当然接口的大一统将会是今后业界发展的方向，VGA与DVI接口已经逐渐淡出市场，而今后随着USB Type-C接口的普及，HDMI以及DisplayPort接口可能也在未来面对更新换代的境地。而现在包括联想等众多显示器厂商已经在为开辟USB Type-C生态而做着努力，这种精神还是值得我们去鼓励的。

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