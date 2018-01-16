D-Link展示802.11ax全新路由器：传输速度11Gbps

IT之家1月16日消息 在CES 2018期间，WiFi联盟正式发布了802.11ax协议。除了以往升级中的提速（峰值从802.11ac的433Mbps升级到了600Mbps）之外，新协议将更加注重解决WiFi连接的稳定性。

在相关协议发布之后，D-Link就在CES 2018展会上展示了旗下802.11ax路由器产品DIR-X9000，总的传输速度甚至达到了11Gbps（1.375GB/s），支持三频段、MU-MIMO技术。

▲DIR-X9000

接口方面，DIR-X9000提供一个2.5Gbps WAN口、5个1Gbps LAN口以及一个USB 3.0接口。DIR-X9000拥有8根天线。

同时，D-Link还展示了另一款稍主流的产品DIR-X6060，最大传输速度为6Gbps，接口方面比DIR-X9000少一个LAN口。

▲DIR-X6060

目前，大家普遍能接触到的路由还大都是802.11n（150-300Mbps）、802.11ac（比较普遍的是1200Mbps）。D-Link一位代表表示，买了路由器之后，人们通常会在很多年内不升级自己的路由器。

而实际上，现在的家用网络许多都从原来的10M、20M升级到了50M、100M甚至200M等，旧协议的路由器产品已经落后于现有的宽带速度。而DIR-X9000产品，则是为了让人们买回家装上之后，只要路由器没坏，就可以在10年之内不需要升级的产品。