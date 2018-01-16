GoPro Fusion开箱：机身虽小但内有乾坤

去年9月底，GoPro特意把年度新品发布会安排在了美国加州科学馆里。虽然GoPro运动相机的定位可能跟科学馆关系不大，但这里拥有的穹顶投影厅是GoPro梦寐以求的「圣殿」。

果不其然，GoPro用震撼的全景视频作为开场，发布了继Hero、Session、Karma之后的又一条产品线——GoPro Fusion。

经过三个多月的后续测试和优化，本周五（1月19日），Fusion终于要在中国正式发售。爱范儿（微信号：ifanr）也提前拿到了这台有史以来最贵的GoPro相机，看看这家全景相机行业的「后辈」能留下怎样的第一印象。

两个镜头，1.5台Hero 6

和去年6月9日亮相的早期版本一样，Fusion的外观设计几乎没有任何变化。双色机身、红圈快门键、GoPro商标等元素的汇集堪称是GoPro的家族式设计。

由于支持5米裸机防水，所以Fusion机身除了必要的接口盖子和按键之外没有多余的缝隙，做工很细致。

和Hero 6一样，Fusion机身上也只有快门键和电源/模式按键。

全景相机无死角的特性加上OverCapture功能的出现，触摸显示屏不再是Fusion必备的部件，于是GoPro给Fusion唯一一个双色显示屏加上了背光灯，仅靠两个按键的配合，就能完成Fusion几乎所有拍摄参数和机身功能的设置。

麦克风和扬声器统一放在了机身背面，Fusion麦克风的收音能力比起Hero 6有一定提升。

受限于全景相机单个镜头180°的超广视角，GoPro没法像Hero 6一样给Fusion的镜头加上保护罩，所以在使用的时候请注意不要划伤镜头，不用的时候务必把相机放在原装保护套里。

第二个光学模块和更大体积电池的加入，使得Fusion体型要比Hero 6大了一圈，不过仍然算得上是「便携」。经过简单对比，Fusion那块2620mAh锂电池的续航时间并不比Hero 6 1220mAh的电池有更多的优势，毕竟要在机内同时处理两个镜头的图像，功耗不会低。未来Fusion用户难免还是得多买几块电池。

为了同时存储前后两个摄像头的图像，Fusion只有在同时插入两张SD卡的时候才能正常拍摄。为保证体验，建议购买高速卡。

Fusion的底部设有卡槽，方便安装可拆卸的GoPro标准接口。从触感和刮擦的声音来判断这个卡槽跟原装接口都是金属材质，可靠性令人放心。

Fusion原厂包装里自带一根Fusion Grip三脚架延长杆。延长杆支持快速锁定，整体做工要比Hero 6同期发布的Shorty自拍杆精细一点。

作为GoPro的旗舰级产品，Fusion的硬件水平很符合我对GoPro产品的预期。5698元确实不算便宜，但GoPro也有能力向愿意花钱的消费者交付一台硬件基础过关的全景运动相机。

专注运动，把取景留给后期运动相机之所以不惜出现球形畸变也要用超广角镜头，就是要尽可能拓宽视角，让用户尽可能少花精力在调整相机角度上。

Fusion一定程度上就是这个问题的终极解决方案。有了OverCapture，Fusion用户只要确定机位，把相机一装就能开始录像，取景这种麻烦事儿，就等玩完了再说吧。

从目前简短的上手体验来看，OverCapture确实给我的拍摄带来了很多便利性，无论是自拍还是记录自己的运动瞬间，我都不需要再担心没有把相机角度调整好而错失好镜头，后期利用手机来重新「拍摄」视频也是一种非常有趣的体验。不过值得注意的是，因为OverCapture的后期处理完全由手机、平板或PC完成，所以对设备性能的要求有点高，我的iPhone 6s Plus跑起来就很有压力。

最后简单看看画质。GoPro工程师曾经向爱范儿（微信号：ifanr）透露Fusion并没有用上GP1芯片，不知道是不是因为芯片的原因，Fusion的画质跟色彩稍微比Hero 6平淡一点。和所有的全景相机一样，Fusion前后两个镜头结合处的画面画质也降低得比较明显，合成的视频更是可以明显看见画面接缝，看来GoPro在算法上还需要再加把劲。

和Hero 6同期上市不代表就跟Hero 6一样，我们从Fusion方方正正的机身上看见的更多是陌生的应用方式和随之而来的新鲜感。Fusion能不能代替运动爱好者手上的Hero？爱范儿将尽快为大家带来详细测评。