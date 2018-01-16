【IT之家摄影小贴士】别让摄影压垮你的生命

作为一个专业的摄影师，在外出拍照时通常都会背负着沉重的器材包，带着十几斤甚至几十斤重的摄影器材跋山涉水，非常耗费体力，而更危险的是，沉重的负担同样也在消耗着我们的身体。

据研究表明，长期背负重物会导致腰背疼痛，心脏供血压力变大，骨骼变形甚至导致内脏移位。虽然年轻的时候可能觉得不以为意，但这些健康隐患都会给我们以后带来很多严重的问题。

▲图片来自摄影师1900

在这里IT之家小编给大家分享几点自己的小经验，希望能给各位朋友带来一些帮助。

1.尽量不要背负过于重的单肩包。

单肩包因为体积小，携带方便，受很多摄影师的欢迎，但其实单肩包过重，对于身体的影响要比双肩包更大，长期让一边的肩膀负重过多会导致肌肉失衡，负重的那边肩膀比另一边肩膀要高，从而引发背疼和头痛等症状，所以我推荐大家在背负单肩包的情况下，重量尽量控制在四五斤左右就不能再多了，超过四五斤还是不要嫌麻烦，背上自己的双肩包吧。

▲图片来自摄影师1900

2.入手一个口袋相机，每时每刻都能拍。

相机不离身几乎是每个摄影师的习惯，因为这些敏感的摄影师们无时无刻的都在关注着身边发生的所有事情，精彩的瞬间是不会被他们错过的，但有的时候精彩的瞬间发生时会有没带相机的窘况，不想背着体积较大的单反，那就备一个小巧的口袋相机，以备不时之需。

▲图片来自摄影师1900

3.拍什么题材，带什么器材，要精不要多。

摄影师们在外出拍照的时候一般都会知道自己要去拍什么题材，那么针对要拍的题材带相应的器材，一般情况下，用广角拍风光，用长焦拍人像，这些老法师们的口诀都非常实用，可以做个参考，但最重要的信息在下一条。

▲图片来自摄影师1900

4.一镜走天下

我想说的一镜走天下可不是带一支18-200mm的狗头浪迹天涯，而是在长年累月的沉淀当中，找到自己想要突破的题材，选择自己最喜欢的焦段，用一支自己最擅长、使用起来最得心应手的镜头，去拍自己想要拍的题材。摄影没有对错，没有任何规定广角镜头就不能拍摄人像，长焦镜头就不能拍摄风光，打破所谓的规则，从我们自身突破，慢慢的就会发现，身体也好了，腿脚也方便了，摄影也不是什么把钱包用光的艺术了。

而我们的每一张照片背后，不仅仅是心血与汗水，还包含着思考与体悟。