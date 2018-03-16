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6分钱包邮，eBay新用户海淘苹果/安卓手机认证数据线

2018-3-16 20:46:57来源：IT之家作者：弥尘责编：弥尘评论：

3月17日16:00更新：

由于商品库存的原因，本文演示的三星32GB手机内存卡已缺货，大家可以选择“薅”其他商品，比如6分钱包邮海淘苹果/安卓手机认证数据线！

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废话不多说，海淘薅羊毛，活动期限未知，心动从速！

eBay海淘新用户专享，活动页面领券下单立减5美元（约合人民币31元），也就是说如果你在活动页面选购30元左右的商品，实际花费不到10元就能买到下面这些宝贝。

准备工作

eBay注册与PayPal注册，该活动限eBay新用户和PayPal用户专享，所以如果你是海淘萌新没有eBay与PayPal账号，那么你肯定有资格参加这一活动，如果你是eBay老用户，建议使用小号重新注册一个eBay账号来参加活动，不想提前注册的也可以在后续下单时根据提示注册。

注册时根据提示一步一步往下走就行，界面也都是中文的，没啥障碍。需要提醒的是，eBay登记成为会员后最好立马完善个人收货地址等信息，因为仅“登记成为会员”并非注册成功，在下单时还会经历一次验证手机号的提示，验证手机后下单选使用PayPal付款就行了；注册PayPal的话需要信用卡一张。

购买流程

进入活动页面点中间这个弹窗优惠券即领取成功（是否提前注册登录都不影响）。

选你想买的商品，数据线、耳机、手环等等，最贵的也就120元人民币左右，小编选的是下面这个U盘。

下单，付款的时候选PayPal支付。

结算如下，原价6.19刀，用优惠券砍掉5刀，实付1.19刀，合人民币7.52元。

QQ截图20180316190354.png

下单实际支付7.55元，汇率一直在变，你懂的。

获取攻略教程：

• 辣品微信公众号：回复“ebay”即可获得，同时可获取辣品小程序首批体验资格！

• 辣品App

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关键词：eBay海淘

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