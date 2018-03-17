BOSE SOUNDWEAR穿戴式扬声器体验

VR虚拟现实的出现，让人在获取内容的方式出现了变革。与此同时，人对沉浸感和拟真性的追求也变得更高。

所以在之前的VR爆发期，人对声音的要求也变得更高。玩家未必会很在意声音的独立素质有多高，他们会把声音定位的表现、声场还原，以及整个环境的渲染这三点看得很重要。

毕竟对于他们来说，听音乐不是重点，游戏、电影这些才是体验的核心。

所以在VR爆发的初期，3D音频和人头录音也重新出现在市场上，只是现在也没有普及而已。设备售价过高和相关内容缺乏，是这类产品没有再进一步的原因。

其实如果用上穿戴式扬声器，也能提升整体表现。跟着这种需求，有不少厂商已经加入到该类产品的开发当中。

之前，爱范儿就体验过JBL推出SoundGear BTA，这款带接收器的穿戴扬声器套装确实能够提升游戏、视频中的声频体验。再加上有aptX确保传输效果，虽然声音素质肯定没有贴耳的耳机那种体验，但至少在声音质量上也有所保证。

除了JBL，索尼和BOSE也推出了这一类产品。今天，爱范儿就来体验BOSE今年年初推出的SOUNWEAR，看看强调“声音心理学”、主打舒适佩戴感的BOSE SOUNDWEAR会有怎样的体验。

真的，不要舒服太多

BOSE这款产品的包装很简单，打开之后你就会发现里面直接就用一个类吸塑结构固定着SOUNWEAR。

固定结构的上方有保护用的防滑结构，再加上机身上有一个“保护套”，SOUNDWEAR就得到很好的保护。而其他配件就跟上次体验的SoundGear一样，都集中收纳在小纸盒里面，当中包括说明书这类纸质文件以及充电用的MicroUSB线。

和其他挂脖式穿戴扬声器一样，BOSE SOUNDWEAR用的也是环形设计。比起JBL SoundGear，SOUNDWEAR这个环形更扁，开口也更宽。即便像上次不能直接“塞进”SoundGear的我，这次也能够很轻松地直接带上SOUNDWEAR。

更重要的是，SOUNWEAR除了搭载扬声器的部分，中间的“横梁”内部搭载了一个特殊结构，可实现比较夸张的形变。这样的设计既方便了佩戴，也能够提升舒适感。

带着它的时候，你不会像其他用固定结构的穿戴扬声器一样，会因为那种明显的异物感而感到不适。相反，这个设计搭配重量只有266g（9.4盎司）的机身能够明显降低压肩感，比之前的JBL SoundGear（350g）确实要轻不少，带着来玩体感类的VR游戏，疲劳度的刷新速度也会比更重的产品要低。

SOUNDWEAR出厂的时候会带一个外套，这个外套的表面是滤声网，包裹着机身下方的则是皮质。这个外套附带拉链，要替换或拆下清洁也方便。外套包裹按键的部分会有标识，方便用户判断自己在按什么按键。

这个对于盲操作来说还是有些不便，如果外套能够跟着按键造型做些带辨识设计的突出就更好了。

拆开外套之后，BOSE SOUNDWEAR机身用是一种防滑胶来包裹接触人体的部分。

这个机身在佩戴时候也有舒适的表现，也会比带着外套透气不少。所以在体验产品的大部分时间内，我都更愿意拿开外套来体验。这个不仅仅和声音有关，和佩戴的舒适度也有一定关系。

就外观佩戴这一部分来说，BOSE SOUNDWEAR要突出的其实就只有一个点——舒适。

如果你之前带的是那种搭载固定结构的穿戴式音箱，换过BOSE SOUNDWEAR之后就会有明显的提升感。说“换不回去”可能有些夸张，但舒适度确实要比一个生硬搭在你肩膀上的音箱要好太多了。

再加上，BOSE在材质的舒适度上也有技术储备。这个，在他们的运动系列SOUNDSPORT以及之前发布的概念产品“sleepbuds”上就已经提到过，这次只不过是用到穿戴扬声器上，效果还是有的。

就舒适度这一点来说，BOSE SOUNDWEAR确实可以打很高的分数。

只是“外接”，还差一点

对于BOSE来说，“连接”功能可能是一个比较奇怪的存在。不管是音箱还是耳机，BOSE现在做音频产品时，都会有点把天平倾向苹果产品的味道。

SOUNDWEAR也没有附带NFC模块，它用的还是最传统的长按呼出配对模式这个手法。机身的响应速度很快，也可以同时连接多个设备，加上附带语音播报，用起来还是很方便的。

确实，SOUNDWEAR的响应速度确实很快。基本上，不论是开机还是呼出配对模式，它都能够很迅速地完成，这个也是在之前体验的BOSE产品中未曾出现过的。不知道这次BOSE是有怎样的考虑，但对于用户来说，稳定地快速响应，这个也是提升体验质量的要素之一。

如果要提到连接模式的话，BOSE还是那个老样子。SOUNDWEAR同样只有SBC和AAC两种模式，没有aptX，当然也别奢望有LDAC了。

其实对于一款穿戴扬声器来说，声音的处理细节、质感往往没有氛围营造那么重要。所以BOSE这里没有选择aptX和LDAC，影响可能也不算太大吧。至少，BOSE的粉丝也习惯了。

至于连接设备的能力上，BOSE SOUNDWEAR要对比JBL SoundGear，确实也没有什么优势。

没有“无线音频适配器”的SOUNDWEAR，连接某些特定设备的时候可能会有些麻烦。当然，它要接手机和PC、Mac都没有问题的，只有对面有蓝牙就能够轻松解决。连手机的话，还可以用BOSE Connect app来控制，体验还是跟带蓝牙耳机很相似。

但要如果要没有对外蓝牙传输的产品，例如PS4、XBOX ONE以及Switch这类不能直接用蓝牙输出音频的游戏机，只靠SOUNDWEAR的话也是无能为力。当然，用户可以通过电视的音频输出，用电视的蓝牙来接音频。但如果是用显示器来打游戏的用户，估计就只能在游戏机上加一些可用的无线音频输出设备了。

而JBL SoundGear BTA版则包含了无线音频适配器，可以借助这些设备的3.5mm接口将音频转入适配器，再通过无线传送到SoundGear上播放。这样可以极大的降低设备支持的限制，用起来也比较方便。

就这一点来说，BOSE SOUNDWEAR还是有点欠缺。如果BOSE愿意在之后推出一款类似的无线音频适配器来补上这个空缺，那就更好了。

不太像你那挂在头上的QC35

声音表现方面，SOUNDWEAR的表现还是充满着BOSE的味道。但这个味道，并不是BOSE旗下的耳机和便携式蓝牙音箱那种感觉。

初次听的时候，你可能会觉得它的倾向会有点LifeStyle系统那种影子。当然，SOUNDWEAR的素质不可能和LifeStyle系统相提并论，但它的倾向还是跟LifeStyle有点类似，尤其是中高频的表现上：

（歌手：C AllStar |专辑：生于C AllStar演唱会2017 |格式：FLAC）

这次就直接用Live，来体验SOUNDWEAR的音频表现。

刚刚上手的时候会明显觉得，SOUNDWEAR的声场不是很宽。佩戴之后人也有置身于声音中心的感觉，但也会有些声音扩展不开的感觉。歌手在舞台呼喊观众的时候，声音的延展不够，现场感还是欠缺一点，现场的声浪也给人一种偏薄的感觉。

整体的声音倾向有点偏冷，解析力会比自家的耳机以及SoundLink这一类扬声器产品要再突出一点。演唱会现场的掌声还原尚可，掌声够突出但也会有一点干涩。

歌手的人声不算突出，单人演唱还好，但一旦人多了之后，就会有点乱了。敲击低频的量少了点，仅仅达到够用的位置。环境的渲染也少了些，如果能把这些量推上来，声音就会再厚一些，听感会更好。

电影片段：Spider-Man Homecoming（点此观看）

电影片段方面，这次选来了《蜘蛛侠：英雄归来》中蜘蛛侠在船上打斗的部分。当电影切换到第一人称视角，即蜘蛛侠在发射蜘蛛丝固定船身的时候，可以通过发射蜘蛛丝的声音来看扬声器的定位感。

虽然是直接用YouTube的影片，定位感肯定没有某些片源来得明显。但SOUNDWEAR也不支持杜比的标准，所以有这个也足够了。

事实上在YouTube上看1080P视频的时候，SOUNDWEAR的声音厚度会比一般听音乐要好不少，整体的沉浸感其实也还可以。人物打斗的时候的打击感也够饱满的，只是定位感还欠缺了些。

如果是在家看电影的话，用音响系统还是会比SOUNDWEAR要好不少。但如果只是应付一些简单短片，那SOUNDWEAR还是能够胜任的。

写在国行价格还没出炉之前…

总的来说，SOUNDWEAR主打的卖点应该还是在佩戴舒适度上。

BOSE在外观物料上的技术积累让SOUNDWEAR有比较好的佩戴感，而形变机构的引入更是让舒适度再提升几个档次。这个配合高速响应带来的简便，确实能够让使用者舒服不少，体验也能随之加分。

连接性方面，没有额外推出无线音频适配器的BOSE，在外接能力上可能会有所欠缺。要接游戏机的话，还需要第三方设备来补上空缺。这一点对于整套体验来说可能还有些遗憾。

声音的话，BOSE这次的表现也算是不过不失。从官网宣传的铺排上，你也觉得这款产品其实真的只是一款移动音频设备，没有在定位和声场营造等方面做专项的强化，要用来面向全面的个人家居娱乐可能还有些不够。

但只谈声音素质的话，SOUNDWEAR在整个BOSE体系上也只是一般水平。不突出的它要是只用来听音乐，可能也有一点尴尬。

这样的话，用户如果只是用来简单看看视频、用PC玩玩游戏，那SOUNDWEAR还是能够胜任的。但如果是希望彻底提升大作的沉浸感，SOUNDWEAR的能力还有一些难度。

目前，BOSE还没有在国内公布售价。299.95美元折合人民币大概是1898元，跟JBL SoundGear的单机定价差不多。只需要单机、在舒适度上有更多需求的用户可以多考虑一下，等BOSE在国内发布SOUNDWEAR后再决定。