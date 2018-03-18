小米USB充电器60W快充版评测：让iPhone X快速回血

我们手边的USB充电设备越来越多，对充电器的要求也随之提高。都市生活节奏快，大家都希望能用一个充电器给多个设备一起充电，并在有限时间内能让一些设备优先快速回血。新推出的小米USB充电器60W快充版（6口）（以下简称小米60W快充）就是为了实现这个目标而来，但这款售价仅为129元的充电器能否满足多口快充的需求呢？

要快充，也要便携性

和小米60W快充同价位的多口充电器有不少，不过它们大多不支持快充协议，或只有一个快充接口。小米60W快充提供1个USB-C接口，1个支持QC3.0的USB-A接口以及4个普通USB-A接口，数量上基本能满足日常生活所需。

大部分支持QC3.0或USB-C接口的充电器体积都不小，小米60W快充采用扁平式设计，6个USB接口一字排开，三围分别是110×80×20mm，整个充电器一手可握。作为比较，一个小米USB-C电源适配器（45W）和一个Switch充电器放在一起，占地面积与小米60W快充相当，但小米USB-C电源适配器厚度为小米60W快充的两倍，而Switch还有不规则的插头，实际占用空间更大。更何况小米60W快充比两者多出了4个USB接口，在便携性上完胜多个快充充电器的累加。

接口数量够用，体积还很小巧，小米60W快充在充电性能上又在什么水平呢？我们还需对它进行实战测试。

接口满负载，快充依旧给力

小米60W快充的两个快充接口功率均为18W。使用USB-C给Switch充电，电量从0%到97%耗时三小时，和官方充电器的3小时充电时间相同，但前文中也提到了Switch充电器体型庞大且造型不规则，显然随身携带小巧的小米60W快充更方便。而使用USB-C接口给iPhone X充电，1个半小时能充97%，比起随机配备的苹果原装充电头要快许多。

橘红色的USB-A接口能够支持QC3.0快充，用它来给锤子坚果Pro充电，1个半小时手机电量从0%到了98%，最终完成100%充电，耗时不过1小时42分。单独测试中，两个快充接口表现都符合预期。

当然，小米60W快充不仅仅是用来给单个设备充电，除了前面测试的两个18W快充接口，剩余4个USB-A接口共同分享24W的功率，单个充电接口最大功率12W。我们需要验证它在满载时，是否还能保证充电效率？

为了模拟这一场景，我们同时使用了所有接口，Switch和四台手机的剩余电量均为0。USB-C仍然连接Switch，QC3.0给坚果Pro充电，iPhone X、vivo X20、努比亚Z11 mini以及小米10000毫安充电宝瓜分了其余四个接口。经过一小时的充电后，Switch电量上升到44%，坚果Pro为82%，和单独充电时充电速度一致。由于普通USB-A接口也能支持Apple 2.4A充电，所以iPhone X获得了67%电量，充电效果和使用快充接口非常接近。vivo X20和努比亚Z11 mini没有快充加持，但也有了45%和35%的电量。

上面的实测结果可以看出，快充口不受接入设备多少的限制，而4个普通USB-A接口间的功率则是动态分配。为了进一步验证这一结果，我们用POWER-Z对每个口又进行了一轮测试，小米60W快充给出的数据也和说明书内容相符。

另外，我们也没有忘记笔记本电脑。苹果最新MacBook Pro砍掉各类接口后只提供3.5mm耳机口以及4个USB-C接口。小米60W快充也能给新MacBook Pro充电，但是黑屏情况下半个小时仅4%的电量提升，看来面对笔记本，它还是心有余而力不足。

性价比，还是性价比

小米产品一直以高性价比著称，毫无疑问，小米60W快充再次证明了这一点。在129元的价位上，能够拥有一个USB-C、一个QC3.0快充USB-A以及多个USB-A接口，目前来看仅此一家。无论是数码产品发烧友，还是经常会全家出游的享乐派，都可以抛弃那堆杂乱的充电头，有这款小米60W快充就够了。