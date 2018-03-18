拍翻三大相纸后告诉你，Lomo新款方形拍立得体验到底怎么样

现在还坚持在“一次性成像相机”领域的品牌，大概主要有富士、Lomography和宝丽来。

而按照“相纸”来分类的话，这三家能分出两个不同的派别。

宝丽来借The Impossible Project母公司的力量卷土重来，回到自己原本的定位上。它有一套完整的方案和标准，在One Step相机复刻更新后继续走那条专属旧路。

剩下的两家尽管用着同一款相纸，但他们也在产品思维上有着本质上的区别。

对比富士的instax，Lomography在Lomo’Instant Automat推出之前，基本上和半手动是没有什么区别的。对焦需要估焦，曝光也提供+/- 1档补偿的调整，机身也支持B门，再加上能外置附加镜头这个设置，Lomography在可玩性和操控门槛的这个层面上，都要比富士instax高一些。

现在，富士和Lomography都已经进入“方形相纸时代”，两家在自家产品上都加上了些变化。富士融入了数码元素，而Lomography则坚持复古，用类似“风琴机”的概念制作出了这款Lomo Instant Square。

全装备新派“风琴机”

Lomo’Instant Square推出前，我接触的Lomography相机也比较少。真真正正用过一段时间的，就只有初代Lomo’Instant了。

（对，既不是GLASS也不是AUTOMAT那一代）

那时候我的“拍立得主机”是富士instax mini 90，在用instax mini 90的那段时间也试过用Lomo’Instant。简单比较两者后发现，两者最直观的差异在机身材质上。富士instax mini 90虽然不太重，但压手感会比Lomo’Instant明显一些。

Lomo’Instant当时给人的感觉就是有点随意，全塑胶机身、按键的感觉反馈都真的比较一般，不太稳固。再加上Lomography的操控设计本来就带一点门槛，习惯了全自动的用户用这个确实有点不舒服。

（Lomo’Instant Automat）

Lomography后来推出了Lomo’Instant Automat，不论是机身和操控都改变了不少。但很可惜的是，我并没有详细体验过这款产品，未能将这细节讲清楚。

直到上手这款Lomo’Instant Square，我才能体验到当中的差异。

对比初代Lomo’Instant，这款兼容方形相纸的Lomo’Instant Square有明显的压手感，机身给人的感觉是更加扎实稳固，配合机身的金属色涂装也能带出质感。

相比之前的产品，这一代的蒙皮也细腻不少，这样的处理也让Lomo’Instant Square收纳状态的握持感好了不少。

Lomo’Instant Square用上了折合收纳式设计，打开之后拉出一个内帘结构，这个造型跟宝丽来传统的“风琴机”有一点点相似。当用户打开结构的同时，相机镜头盖也会打开，也只有在结构完全打开的状态下，用户才可以推动对焦结构。

但需要注意的是，这个联动机构不是每次都能够正常运作的，有些时候还真的要“手动”打开镜头盖。不知道这个是个例事件还是共通的小毛病，但各位在拍摄前最好还是先确认下，不然很容易就浪费相纸了。

除了机身造型和这个结构，Lomo’Instant Square的其他部分都按照之前的思路走。

机身右侧附带了肩带的连接位，Logo上方也有显示相纸剩余数量的LED灯。机身造型改变后，Lomo’Instant Square的相纸出口就移动到机身上方。

机身正面就只有快门这个按键，闪光灯旁边的反光块只是一块自拍镜。

Lomography跟富士instax不一样，他们没有为横竖两种不同的握持模式搭配对应的快门按钮。闪光灯上方多了一个小开孔，这个开孔是用来放Lomography推出的专用滤色片。加入滤色片之后，拍摄时开启闪光灯就有各种不同的效果。

提到自拍镜，就先提提这台机的自拍配置。

一般情况下，Lomo’Instant Square的最近对焦距离是0.8米，在这个距离下要看清那块自拍镜再估算出视差的话其实有点难度。官方在相关教程中也提到，这款机的规律是拍摄距离越短，视差就越大。所以如果要直接自拍的话，难度就很高了。

其实，Lomo’Instant Square套装版中附属了一个人像玻璃镜头，接上之后能够将Lomo’Instant Square的最近对焦距离缩短到0.5m，这样手持自拍的话，糊片的几率会更低。

而且，这次的机身底部收藏了一个自拍遥控。对比之前做成镜头盖的遥控，这次直接在机身上预留空位收纳，这样的话能够减少丢失的状况。收纳槽旁边就是常见的1/4螺丝接口，方便用户将相机接三脚架。

拍摄操控按键都主要集中在背部，Lomo’Instant Square搭配的按键跟之前推出的Lomo’Instant Automat是一致的，闪光灯、多重曝光、背光补偿、快门模式以及定时自拍，这五个按键用来控制拍照时的各种模式和状态。

习惯了Lomo’Instant Square操作的用户应该不会觉得陌生，但常用富士instax的用户和之前从未接触过的玩家，则需要用更多的时间去学习和习惯。

就外观和做工而言，Lomo’Instant Square确实要比之前的产品进不少。材质更换、做工扎实之后，少了几分Lomo’Instant上的“土炮味”，换来了些当代的精致感。

更新的惊喜不仅仅在仿风琴机的风格，遥控器收纳、相纸仓“后背”可换结构这些细节更新也对体验有一定的优化作用。单从这里下结论的话，Lomo’Instant Square的更新确实会让机器变得更好用。

但前提是，你是个熟悉Lomography系列相机操控的人，才能够感受这方面的提升。

更多操作，更高门槛

之前就不断在强调，Lomography是一家强调手动拍摄体验的相机公司。

不论是他们接手的LOMO LC-A胶卷相机，还是后来推出的Lomo’Instant系列拍立得，Lomography的产品都有着浓厚的传统味道。

这个操控传统化是从“对焦”开始。Lomo’Instant Square其实不像其他传统相机，它只有三档估焦，分别是0.8m、1m-2.5m和无限远。机器取景器内部也有两组框线，来对应这三档估焦。

选择0.8m这一档的时候，用户取景的时候要看取景器中的“内框”。这个“内框并没有在明确框在取景器中，Lomography也只有在官网和其他销售网站中列出了解释。0.8m的框线会比1-2.5m再小一点，就是一个压缩在取景器右下方的小正方形，用户只要把拍摄物放在里面就基本不会出错了。

不过上文也提到了，这个距离要用来手持自拍还是有点困难。用户要拉近对焦距离的话就必须要用上套装中附属的外接镜头，接上这个镜头之后相机的最近对焦距离可以到达0.5m，这样要近距离手持自拍也可以。

对比打开微距模式之后就能够将最近对焦距离压缩到0.3m的富士instax mini 90，Lomo’Instant Square还真的不够方便。

实际拍摄的话，Lomo’Instant Square的距离感还是比较难把控。相比这一点，近距离视差的问题都不算大。

拍摄之前，要好好估算一下相机和被摄者之间的距离，这个的话，要不就要求用户有很强的空间距离认知能力，要不就是拍照老司机，能够大概估算出人跟相机的距离。不然，还是要老老实实看清楚，浪费一两盒相纸才能磨练出来。

如果你在这个距离抓拍，基本上，新手是不可能的。

1-2.5m这个范围用的是内框这个框线，这条框线很明显地用分色的形式印在取景器上了。1m这个距离人还是比较好感知的，所以这个焦段也比较好用。即便你是街拍，2.5m这个也能为你拉开距离。

虽然拍立得相机的反应比较慢，但这个距离也不会让路人产生不适感。只要你不要太过鬼祟的话，也没有问题。

当被摄物超过3m的时候，那就可以直接将相机推向无限远这一档。这一档主要就是为了风景、大街景服务了，也是最好估算的一档。取景范围，就是整个取景框了。

体验了一段时间后发现，Lomo’Instant Square最难的还是估焦，很多时候的废片都是因为对焦不准、糊片造成的。而另一种“翻车”状况，大多数来自曝光。

Lomo’Instant Square跟数码相机不一样，即便长期插着电池，它开机的时候记录的都是最原始的设置，就是默认自动挡快门、±0 EV背光补偿、闪光灯打开。要是你没有注意，打开就想直接拍的话，那很有可能就会直接在曝光的时候翻车了。

所以在曝光的时候再强调一次，除非你手速很快，不然抓拍真的是不可能的。对，不可能的。

Lomo’Instant Square的背光补偿是只有±1档可选，差别会比较大。要用好这个，除了多拍多判断，跟着样张的大概思路去估算，也没有其他办法。

至于拍出来的效果，没有外置任何工具的Lomo’Instant Square拍出来，其实真的跟富士的传统三寸相纸拍立得机身没有太大差别，成色的倾向、画面锐度这些因为用的相纸一致，成像也基本一致。唯一不同的，可能是三寸相纸和正方相纸带来的差异。

富士的SQ10不一样，SQ10是数码拍摄再打印出来的，所以差异可能会比前两者明显。

需要提到一点的是，Lomo’Instant Square有“换底”结构。它的相纸仓盖是可拆的，套装中附属了一个支持三吋相纸的专用后盖，用户直接拆除背后的转轴，然后将后背装好再套上转轴即可。

操作还是很简单的，而能让一台机器可以体验两种拍摄模式，这也是Lomography最好的地方。

就操作来说，Lomo’Instant Square还是跟着Lomography的传统走。它的“自动档”也能够满足正常拍摄，丰富的拍摄设置也能让部分手动玩家体验到拍摄的可玩性。

但要熟悉操控、准确完成拍摄，还是有些难度的。相比简单直接操作少的富士instax系列，Lomo’Instant Square的操控门槛和学习成本要再高一点。它遥控操控者对估焦、测光有一定认知，不然总会在曝光设置和对焦这两点的失误上浪费不少相纸。

还有就是，这一代Lomo’Instant Square还是避免不了一些小毛病。我手上这一台就出现了镜头盖偶尔不能联动打开的状况，不知道这是小概率事件还是怎样的状况，但还是希望Lomography官方可以多注意这些小问题。

“大同”与“小异”

对于Lomography整个体系而言，Lomo’Instant Square还算是保持水准的一作。

机身质感的提升可以看到制作技术的进步，Automat的出现也为Lomo’Instant Square这位后辈带来自动化拍摄提供了更稳定的基础。

再加上Lomography对“拍摄玩味”的把控，让这款新品的特点更加突出。拆卸式“后背”、自带扩展镜头结构（SQ10和instax mini90都没有预留接外置镜头的结构），还有附带多重曝光切割工具等配件，这也让机器的卖点变得更鲜明。这些，都是Lomo’Instant Square的“特异点”，是吸引人选购它的卖点。

但在本质上，Lomo’Instant Square也还是一台用富士相纸的拍立得。

这一点要放在instax mini系列、SQ10，乃至徕卡的Sofort，都是一样的。要是在没有任何附加配件下，它们的成像颜色、画质倾向等也没有很大幅度差异。要拍出Lomo胶卷那种特色，玩家应该还要从更多的外置工具上入手。

或者，等Lomography出一个可以装上LOMO LC-A胶卷相机上的方形相纸后背，会更加直接。

只看价钱的话，1898元的套装售价对Lomo’Instant Square来说，也是保持着相应的水平。完全传统的机身，肯定会带数码功能的SQ10要便宜。也有很多人会舍弃SQ10的小底数码相机，投奔到Lomo’Instant Square的行列中。

如果你之前完全没有拍过拍立得的话，那选富士可能会让你浪费少点相纸。但要是你打算深耕这个坑，打算要一台可玩性更高的拍立得，那可以兼顾两种相纸的Lomo’Instant Square会更适合。