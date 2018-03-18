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京东自营斐讯路由器0元购：K3/K3C抢赚200元，K2P立减100元

2018-3-18 22:44:27来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

3月19日0点，京东网络超级品类日开启，斐讯京东自营旗舰店针对旗下K3（流光金）、K3C、K2P（香槟金）、K2（皓白/海蓝）五款路由器推出限时满减活动，活动力度空前，数量有限，抢完即止。

1、【京东自营】"0"元购双频全千兆无线路由器，买就全额返， 领券立减，抢赚200元，数量有限，赠完即止。活动时间72小时（3月19日00:00-3月21日23:59），抢购直达：K3金（手机点此 | PC点此）、K3C（手机点此 | PC点此）、K2海蓝（手机点此 | PC点此

满减类型：满1000减200元，优惠券0点会在详情页自动显示

备注：K3（金）、K2（海蓝）、K3C均参加。

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"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送1999元大礼包，12期分期全额提现，相当于实赚现金200元+斐讯K3路由器一台。

2、【京东自营】"0"元购斐讯K2P金全千兆无线路由，买就返799元，3月19日限时抢赚100元，数量有限，赠完即止。活动时间24小时（3月19日 0:00 - 3月19日 23:59），抢购直达：手机点此 | PC点此

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"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送799元大礼包，3个月分期全额提现（新用户加速后2个月分期全额提现），实赚100元现金+斐讯K2P路由器一台

3、【京东自营】"0"元购斐讯K2皓白千兆无线路由，买就返399元，3月19日限时抢赚30元，数量有限，抢完即止。活动时间24小时（3月19日 0:00 - 3月19日 23:59），抢购直达：手机点此 | PC点此

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"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送399元大礼包，1个月全额提现，最高实赚30元现金+斐讯K2路由器一台

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