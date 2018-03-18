谷歌推出音乐合成器，用机器学习生成10万种乐器声音

技术的进步会给艺术创作带来启发。之前我们就介绍过可以用手势控制音乐的智能指环，它带来一种全新的音乐操控方式。Google发布了一个零门槛的音乐制作工具，让普通人也能进行创作。最近，Google推出了NSynth Super（神经合成器），这次他们想用机器学习来创造全新的乐器声音。

2017年4月，Google Brain团队推出了NSynth（神经合成算法），利用神经网络来学习声音特征，然后根据这些特征生成一种全新的声音。NSynth Super是这项技术的硬件版本，利用这个带触屏的合成器，音乐创作者可以用超过10万种新声音来进行创作。

NSynth并不是简单地将几种声音混合在一起，而是将原有声音的声学特性提取出来，合成一种全新的声音，比如25%鼓+75%笛子。

视频观看：点此链接。

NSynth Super把这项技术带到了实际的工具上，让声音的输入和播放更加容易。NSynth Super的触摸屏上有XY轴，每个象限可以放置一个乐器，创作者可以使用由四种声源生成的全新声音来进行音乐创作，只要在触摸屏上滑动手指即可。艺术创作需要灵感的触动，这种全新的声音合成在可玩性、创意性上都可以给创作者带来不一样的启发。

在实验中，长笛和军鼓的声音合在了一起，所生成的新声音听起来变得尖锐了很多，没有了鼓的沉闷感。研究人员将包含15级音高的16种原始音源输入到NSynth算法中，最终生成了超过10万种新的音色。虽然这个产品目前还处于实验阶段，但算法和设计是开源的，它本来就起源于Google的机器学习项目Magenta。

Magenta项目一直在探索机器学习在艺术创作中的作用，利用算法来生成歌曲、图像，让艺术家利用这些技术来启发自己的创作。此前Magenta项目写过诗、谱过曲，这次的神经合成器更是把技术真正带到了艺术创作中，除了启发专业人员外，将艺术创作变得更易上手也是目标之一。

和AlphaGo的发展有点像，机器学习工具在学习完现有乐器之后，下一步就是生成新的声音，然后启发音乐创作。未来也许真的可以看到这个拥有彩虹屏幕的特殊合成器，我们听到的音乐也将更多样化。