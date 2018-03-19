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京东家电特卖惠3件8折，斐讯K3/K3C路由器抢赚200元（3月19日）

2018-3-19 9:13:47来源：IT之家作者：木木责编：木木评论：

315余热犹存，京东本周继续主推家电优惠，同时换季新商品也开始加入促销，其中运动户外类将加入超级品类行列……

• 斐讯K3/K3C路由器抢赚200元

3月19日0点，京东网络超级品类日开启，斐讯京东自营旗舰店针对旗下K3（流光金）、K3C、K2P（香槟金）、K2（皓白/海蓝）五款路由器推出限时满减活动，活动力度空前，数量有限，抢完即止。

1、【京东自营】"0"元购双频全千兆无线路由器，买就全额返， 领券立减，抢赚200元，数量有限，赠完即止。活动时间72小时（3月19日00:00-3月21日23:59），抢购直达：K3金（手机点此 | PC点此）、K3C（手机点此 | PC点此）、K2海蓝（手机点此 | PC点此）。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送1999元大礼包，12期分期全额提现，相当于实赚现金200元+斐讯K3路由器一台。

满减类型：满1000减200元，优惠券0点会在详情页自动显示

备注：K3（金）、K2（海蓝）、K3C均参加。返现规则点此查看

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2、【京东自营】"0"元购斐讯K2P金全千兆无线路由，买就返799元，3月19日限时抢赚100元，数量有限，赠完即止。活动时间24小时（3月19日 0:00 - 3月19日 23:59），抢购直达：手机点此 | PC点此

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送799元大礼包，3个月分期全额提现（新用户加速后2个月分期全额提现），实赚100元现金+斐讯K2P路由器一台。

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• 京东家电特卖惠，仅限3月19日1天

家电3件8折，小家电2件8.5折，领券最高立减50元，部分商品白条6期免息，全场低至159元起，冰箱下单立减600元，空调1799元起：手机点此PC点此

• 京东家电315

领券最高优惠1500元，爆款半价限量抢，部分商品2件9折3件88折，享最高12期白条免息，保价30天，空调一年只换不修，小米生态链新品智能冰箱首发特惠仅1999元：手机点此 | PC点此

• 第二届京东在线音乐盛典

周杰伦、迪丽热巴、汪峰等明星倾情推荐耳机佳品，领神券最高立减500元，大牌音响、耳机等限量特价，全场低至79元起：手机点此 | PC点此

• 京东电脑数码节今日迎来品类新势力，狂撒10亿优惠券盛惠继续，一体机电脑低至五折，游戏耳机49元抢，更有0元试用以及白条12期免息等福利可领，特惠商品数量有限，欲购从速，参与活动：手机点此 | PC点此

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• 京东数码品质联盟

京东315大促正式拉开帷幕，数码频道品质联盟Beats爆款6期免息，还可领最高200元满减优惠券，更有超值秒杀、下单立减等优惠等你来，点此抢购：手机点此 | PC点此

苹果京东开学季（手机点此 | PC点此

iPhone 8 Plus下单立减1000元、iPhone X白条12期免息，iPhone 8低至4999元、218元更换iPhone原厂电池……

• 小米315手机点此 | PC点此

红米Note5新品上市1099元起，手机最高省500元，小米Note3低至1799元，小米MIX2米粉专享价3099元，小米电视4A新品上市1699元，小米笔记本Pro八代i7处理器版新品上市5999元……

• 荣耀手机点此 | PC点此

荣耀畅玩7C新品上市赠好礼，荣耀V10最高优惠200元，爆品最高优惠1000元，荣耀9青春版标配版限时优惠50元，荣耀畅玩7X新品上市放量抢购……

• 360手机手机点此 | PC点此

京东超级品牌专场，立领N6/N6 Pro专属100元优惠券，多款360机型火热促销~

• 华为315手机点此 | PC点此

爆品手机最高优惠400元，还可领最高200元满减优惠券和最高6期白条免息券，Mate 10系列手机3899元起~

• vivo X21新品预约手机点此 | PC点此

X20直降200元，购机赠价值999元项链；X20王者荣耀限量版领券立减300元；全场最高享白条6期免息~

• 努比亚好机惠不停手机点此 | PC点此

Z17miniS直降200元，Z17无边框旗舰下单立减600再赠PPTV会员，Z17畅享版特惠立省500元，全场可享最高6期白条免息……

• 一加疯狂特惠手机点此 | PC点此

整点下单赢雷神游戏键盘，购机享白条免息，评价晒单赢一加银耳耳机2。

• 锤子手机手机点此 | PC点此

坚果Pro全系列1099元起，坚果Pro 2最高优惠150元，部分机型限时免息，指定机型限时限量送配件~

• 戴尔手机点此 | PC点此

笔记本、台式机享白条3期免息，游戏台式机直降千元，指定商品送爱奇艺VIP，购外星人笔记本送游戏鼠标……

······>>京东近期活动优选<<······

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