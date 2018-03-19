VGA、HDMI、DP…不同视频接口有什么区别？

在我们的生活中，无论是电脑、电视还是投影设备等等，都离不开视频输出接口，尤其在显卡上面，通常会出现3种甚至更多的接口。很多人并不了解其中的区别，觉得只要有画面输出就可以了，其实对于很多显示器来说并非如此，今天就来和大家说一说视频接口那些事。

最古老的接口—VGA

▲VGA接口（Video Graphics Array）

要说VGA接口的历史，最早可以追溯到1987年了，蓝色的插头也是最有辨识度的一个接口。VGA接口有3排针脚，每排5个，共有15针。VGA接口采用的是模拟信号，在早之前使用CRT显示器（俗称的大脑袋）时，使用的都是VGA接口，不过目前几乎已经被淘汰了，只有个别的投影设备或是一些仪器还在使用。

VGA接口传输的是模拟信号，抗干扰能力弱，而且目前的显示器的基本都为数字信号，模拟信号要经过多次信号间的转换，会导致部分信号丢失，造成画面质量下降，这也是它被淘汰的主要原因。

显示器使用率较高的接口——DVI

▲DVI接口（Digital Video Interface）

随着液晶显示器的飞速发展，传统的VGA接口已经不能满足，DVI接口也就此诞生，它可以实现长距离、高质量的数字信号传输，相信目前很多人的显示器都还在使用DVI接口。虽然白色的插头也很好分辨，但是具体的规格还是比较复杂的。

DVI接口共有三种规格，分别是DVI-I（Integrated混合），DVI-D（Digital数字）和DVI-A（Analog模拟），其中DVI-I和DVI-D还分为“单通道”和“双通道”两种类型。

DVI-A接口传递的仍是模拟信号，因此与VGA接口并没有本质的区别；DVI-I接口同时支持模拟信号和数字信号的传输，是一个过渡性的产品；DVI-D接口仅支持数字信号，也是目前最常见的DVI接口。其中，应用较多的是双通道的型号，它有着更大的带宽。

DVI接口的比较明显的缺点就是不支持传输音频信号，并且接口的体积很大，因此也慢慢地被淘汰了。

当下比较主流的接口—HDMI

▲HDMI接口（High Definition Multimedia Interface）

HDMI相比DVI接口支持了音频的输出，并且有着更高的带宽，它可以算是目前最主流的视频输出接口，由于接口变得更小，也被广泛应用于电视机、显示器、笔记本电脑等设备上。HDMI接口虽然在规范上没有DVI那么复杂，但是却有着不同的形态。

其中我们最常见，使用最多的是HDMI A Type，共有19针；HDMI B Type可以看做是A类的双通道版，拥有29针，可传输双倍的数据量，但是它没有应用于任何的产品当中；HDMI C Type和 HDMI D Type在尺寸上进行缩小，更多应用于便携式产品中。

规格最强的接口—DP

▲DP接口（DisplayPort）

在目前的显示器中几乎都标配了DP接口，它可以看做是HDMI接口的升级版，但是内部数据的传输方式与DVI和HDMI完全不同，有着更高的带宽。得益于它良好的性能和先进的技术，DP接口已经逐渐成为了高端显示器必不可少的接口。

DP接口还有一种衍生的形式—Mini DP接口，它是由苹果公司推出的，尺寸更小巧的DP接口。

Type-C接口

USB Type-C接口其实本身并不支持视频输出，但是它拥有替代模式，通过转接到其他芯片上来实现不同功能，它实际使用的是DP标准的信号传输，好处是可以通过一根线解决显示器的画面输出和供电问题。

线材的带宽很重要

在上文中，我们反复提到了一个词，那就是“带宽”。带宽对于视频输出线来说非常重要，对于一些高分辨率或是高刷新率的显示器来说，线材的带宽不足，就无法显示相应的视频效果。在上图中，以60Hz的刷新率为标准，我们列出了一些常见线材所能支持的规格。

总结

看到这，相信你已经基本能够了解不同视频传输接口之间的区别了，在今后选购线材时一定要注意不同线材的规格。其实最简单粗暴的方法就是，选DP就对了！