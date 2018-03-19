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初代PS3用户看过来，索尼也许“欠”你65美元

2018-3-19 15:38:52来源：爱范儿作者：木斯责编：骑士评论：

索尼的上世代游戏机PS3曾凭借着Cell芯片强大的运算性能，被不少人用作于“超级计算机”的组建，为此索尼还曾有过几段和科技机构合作并造福人类的往事。

在2007年，索尼让PS3加入到斯坦福大学的 Folding@home 工程，目的是让全球闲置状态的PS3为这个和疾病相关的科研计划提供性能支持，打造成一个庞大的分布式计算网络。最终支持这个计划的玩家超过了100万，“你甚至可以用PS3挂机看蛋白质”也成为当时索尼玩家们的一个日常谈资。

但最疯狂的莫过于美国空军实验室，当年它们曾将1700多台PS3游戏机组建到一起打造成“兀鷹”超级计算机集群，以用来执行各种军事任务。据说军方高层看中的就是PS3物廉价美的特性，最终组建的成本也比同等规模的超级计算机低10-20倍。

（图片来源：CNET）

事实上，这些项目的实现都离不开初代索尼PS3对第三方系统的支持。当年索尼专门为PS3预留了一个名为“OtherOS”的选项，允许玩家安装包括Linux、Ubuntu在内多种第三方系统，为了这项功能而购买PS3游戏机做研究的人自然不在少数。尤其是对于喜欢折腾的用户来说，在PS3上安装其它操作系统也是一种常见的玩法。

不过这种“开放”的状态并没有持续太长时间，在2010年，索尼以“安全问题”为由，实则是为了不给“盗版”提供破解漏洞，通过软件更新阉割了“OtherOS”功能。虽然这并不是一次强制更新，但如果用户选择停留在旧版本，那么以后就无法使用包括PlayStation Network在内的多种在线服务，在此之后送修的PS3也会被强制升级到最新的版本。

索尼这一行径直接惹恼了众多初代PS3用户，尤其是对于“因为可以运行Linux所以才买PS3”的这部分人群，“OtherOS”功能的阉割也意味着无法再将PS3打造成终端节点，“商业欺诈”的帽子自然扣在了索尼的头上，随之而来的便是一场长达6年的集体诉讼案。

虽然在2016年6月，索尼已经同意和受到影响的玩家进行和解并进行赔偿，只要用户能够提交资料，证明自己是在2006年11月-2010年4月期间在北美地区零售商购买过初代PS3，那么就可以获得9美元的赔偿金；而对于那些已经“使用过OtherOS功能”的用户，则可以获得55美元的赔偿。

但这次和解并没有获得认可，法院觉得索尼的赔偿方案有区别对待不同用户群的嫌疑，为此索尼只能再一次提高赔偿的金额，这次每一位用户拿到的赔偿金都是等额的。

不过这个赔偿金额会根据人数发生改变，按照北美地区总计售出的近1000多万台初代PS3游戏机计算，如果每一位玩家都提交了请求，那么分到每一个人的赔偿金可能连1美元都不到，毕竟这笔总计375万美元的赔偿金还要减掉诉讼和律师等支出费用。

当然，实际上不了了之的用户也有不少，所以目前只有近一万名位用户提交了申诉请求。如果最后这个人数只有约30000名，那么每一位用户就可以分到约65美元的赔偿金了，具体要求可以点击这里阅读。

虽然这个金额不多，但也算是给本次事件画上一个句号，被折腾了那么长时间的索尼，估计之后也不会再随便承诺给游戏机加入第三方系统支持了吧。

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关键词：PS3索尼

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