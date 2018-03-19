小米USB充电器60W快充版与青米多口USB电源适配器拆解对比

近两年来，手机等电子产品发展迅猛，充电协议呈现多样化的趋势，在USB PD尚未完成大一统之前，多协议、多接口的充电配件依然是刚需。

早在2016年，当同行还在主推传统5V多口充电器的时候，小米生态链下的青米就推出了一款颠覆概念的“青米充电站”多口快充充电器QMCDZ06，该款充电器的5个USB接口均支持QC2.0快充输出，并且两个USB口使用配套的二合一线可以输出20V给笔记本供电，这一特殊功能当时可谓是赚足了眼球。时隔两年，小米再次推出了一款6口充电器CDQ06ZM，配置为4个5V/2.4A智能输出口与一个多协议快充输出口，并且还加入了时下最火热的USB-C接口，兼容USB PD协议。

从5口到6口，从单一的QC2.0快充到QC3.0、USB PD等多种快充协议，充电器的性能、实用性增强都不少，同时通过充电头网的拆解发现，这两款产品的内部用料也有着很大的差别。接下来就通过拆解来详细了解两款产品的区别。

青米多口USB电源适配器产品型号：QMCDZ06

青米充电站提供5个USB接口均支持QC 2.0快充，单口模式下支持5V/2A、9V/1.8A，12V/1.5A三种输出模式；双口模式下，任意相邻的两个USB接口可通过“青米双U适配线”共同输出20V/3A给笔记本供电。

小米USB充电器60W快充版（6口）产品型号：CDQ06ZM

输入：100-240V~50/60Hz 1.6A、输出：四口（灰色USB-A）：5V4.8A（单口2.4A MAX）、单口（橙色USB-A）：5V3.0A / 9V2.0A / 12V1.5A、单口（灰色USB-C）：5V3.0A / 9V2.0A / 12V1.5A、制造商：江苏紫米电子技术有限公司、生产厂：东莞盈聚电源有限公司。

一、小米USB充电器60W快充版（6口）拆解

小米USB充电器使用简约风格的纸盒包装，正面印刷着产品式样图。

包装盒背面产品参数如下，品名：小米USB充电器60W快充版（6口）、产品型号：CDQ06ZM、接口类型：USB-A x 5、USB-C x 1、工作温度：0°C~40°C、产品尺寸：110 x 80 x 20mm、输入参数：100-240V~50/60Hz 1.6A、输出参数：4 x USB-A：5V4.8A（单口2.4A MAX）、1 x USB-A：5V3.0A 9V2.0A 12V1.5A、1 x USB-C：5V3.0A 9V2.0A 12V1.5A、委托方：小米通讯技术有限公司、制造商：江苏紫米电子技术有限公司（小米生态链企业）。

开箱物品一览，充电器本体x1、说明书x1、8字供电线x1。

充电器输出口用了一片防尘胶纸，使用时先撕掉。

充电器比手掌尺寸小一点，扁平式设计。

输出口全部放在正侧面，从左到右分别是USB-C PD输出口、红色的USB-A QC快充输出口、4个5V2.4A输出口。

壳体表面非常光滑，正上方印刷着小米公司LOGO“MI”。

在“mi”LOGO下面带有一个白色的LED指示灯，通电时会常亮。

看输出座舌片的细节，全部无磁吸反应，并未使用小米商标的母座。

充电器底部做了4个突点，摆放时可以避免镜面磨损，而且垫起一点点可以让空气流通不会闷热。

充电器背后铭牌参数如下，品名：小米USB充电器60W快充版（6口）、型号：CDQ06ZM、输入：100-240V~50/60Hz 1.6A、输出：四口（灰色USB-A）：5V4.8A（单口2.4A MAX）、单口（橙色USB-A）：5V3.0A / 9V2.0A / 12V1.5A、单口（灰色USB-C）：5V3.0A / 9V2.0A / 12V1.5A、制造商：江苏紫米电子技术有限公司、生产厂：东莞盈聚电源有限公司。

配套的8字线采用水滴造型设计。

使用POWER-Z FL001对普通5V口进行协议识别轮询，发现5V输出口支持apple 2.4A协议。

使用POWER-Z FL001对QC快充口进行协议识别轮询，据充电头网分析，快充口支持苹果apple2.4A、高通QC2.0 9V 12V、高通QC3.0、华为FCP、三星AFC。

使用POWER-Z FL001对USB-C口进行协议识别轮询，从屏幕可以看到USB-C口支持高通QC2.0 9V 12V、高通QC3.0、华为FCP，注意这里显示并未支持apple2.4A，其实重新插拔后是支持的。

重新插拔后，可以看出是支持apple 2.4A协议的，带有疑问下小编使用这个小米多口充电器的USB-C口对ipad充电，录的功率为5.12V 2.33A 11.98W，的确是apple2.4A协议，但有时候需要插拔才能正确诱骗。

使用POWER-Z KT001查询USB-C口进行PD报文，从屏幕可以看到USB-C一共有3个PDO，分别是5V3A、9V2A、12V1.5A。

二：拆解篇

壳体采用超声波焊接，焊接牢固度十分高，撬棒可以从边缘慢慢撬开。

PCB插脚件面俯视图。

PCB贴片面俯视图。

拆焊掉散热铝板的样子。

高压输入部分，保险丝、X电容、滤波电感，另外绿色NTC抑制上电冲击。

三个中元Acon 400V39μF滤波电容，这个变压器是降压给四个5V2.4A输出口使用，USB口旁带有2个6.3V1000μF固态滤波，两个Y电容避免飘屏。

这个变压器是变压给QC快充口与USB-C口输出使用，旁边一个绿色的是NTC输入限流器件，减小冲击电流延长充电器使用寿命，两个16V330μF固态滤波，同样使用两个Y电容防飘屏。

USB-C与橙色快充口，丝印WT6615F，Type-C输出口识别。

Dialog iW1760B，两个快充口输出的初级开关管，P1160VD，新产品，耐压600V，电流11A，右侧是iW1760原边反馈PWM控制器。

AON6226同步整流管，左侧SOT23元件为同步整流控制器。由于快充两路采用降压输出，采用了100V耐压的管子，导阻8毫欧。

这里看到两颗南芯SC8001A同步整流降压控制器，外挂两颗AON7534，组成同步降压。和我们以往见到的降压相同，均为一颗控制器外挂MOS的组合，但是是国内从无到有的突破，以往我们拆解基本都是国外品牌，这次终于见到中国芯。

Type-C输出口的VBus开关，威兆VS3508AE。

明星识别IC，台湾天鈺Fitipower FP6601Q。

这款产品总共用了4颗成绎TCS2101限流保护芯片，一颗芯片就能实现两种功能，为手机充电器提供焕然一新的过流保护和智能识别技术。

成绎TCS2101，内置限流保护的识别IC，提供USB输出口过流保护和自动识别功能。

这里是5V输出的同步整流管，AON6268。耐压60V，导阻很低适合大电流输出。

5V输出的初级电路，TK7P65W和iW1760B。

两颗整流桥，配合电容将输入的交流整流为直流。

二、青米多口USB电源适配器拆解

白色包装盒中间的LOGO是一头萌萌的小鲸，既简洁又可爱。

为了适配当时不同型号的笔记本电脑，青米多口充配备了多种转换接口，并且附赠了一个收纳袋，日常使用起来还是很方便的。

配备了六枚转接头，涵盖了大部分常用笔记本电源插头规格。

双U电脑适配线，并且插头都有塑料保护帽，通过它可以提供20V输出为笔记本电脑充电。

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双U电脑适配线USB手柄部分做工不算精细，边缘有一点点毛刺。

USB接头磁铁可吸附，笔记本电脑电源转接头前后金属部件磁铁均不吸附。

这里我们看到了各种DC圆形转换头，包括热门的ThinkPad方头，不过比较遗憾的是没有看到时下热门的USB Type-C转换头。

电源整体外观用两个字来形容–简洁！只有8字线位置有相关参数与认证标识，其余地方啥都没有。与8字线插座对比可以看出电源做的非常轻薄。

背面的铭牌提供有详尽的输出性能参数，采用白色丝印工艺标注上去。这款产品的品名叫多口USB电源适配器，产品型号QMCDZ06，输入为100-240V，支持全球宽幅电压，带出国旅行也能正常使用；输出支持5V 2A、9V 1.8A、12V 1.5A、20V 1.5A，五路输出采用独立分离设计，均能实现QC2.0输出，最多可以支持五台快充手机同时充电。当然，也支持笔记本电脑的充电。

无损拆机只能从这里下手，超声波焊接打开非常容易。

内部电路最外层使用金属罩做屏蔽兼具散热。

USB插座磁铁不吸。

金属屏蔽罩是焊接在主板上的，一共有两个焊点，拆除！

拆掉金属屏蔽罩主板底部还有一层黑色的绝缘塑料片。

主板正面一大张绝缘胶带，把主板包裹的严严实实。

据充电头网分析，部分网友反映这个充电器容易发热，一是塑料外壳导热散热不如金属外壳好，二是内部这种绝缘处理把整个电路都包裹起来热量无法迅速有效的传导到外壳散发出去造成的。

主板正反面。主板上使用了较多的胶水来固定震动易损元件，好处不言而喻。但为接下来的拆解带来了不小的麻烦，大部分时间都用在清除元件上的胶水了。

8字线插座与一次侧电路有塑料绝缘片做隔离。

8字线的插座与电源外壳挡板是一体的，内部也有生产厂家的相关标识，青米科技有限公司。

共模电感，X电容，保险丝一应俱全。

黄色绝缘胶带包裹的细长元件为主电容，旁边的铝制散热片下面是主开关管。

来自三莹的400V100微法主电容。

变压器呈饼型很薄但面积大。细长的电容，饼型的变压器等等这些做薄的元件才能成全这么纤薄的电源体积。

蓝色电容防止触摸屏失灵。

次级部分，使用了固态与电解混搭的方式滤波。一共使用了6颗35V 100微法固态电容、1颗35V 220微法固态电容以及5颗25V 100微法电解电容，5个输出口完全独立，5个磁环电感为输出降压。

使用了两枚整流桥，型号MB22M。

初级主开关管来自美国仙童，型号FCPF190N60 N-Channel SuperFET II MOSFET 600V，20.2A，199mΩ导阻很低，有效降低发热。

同步整流MOS型号FDD86252 150V 27A 52mΩN-Channel PowerTrench MOSFET同样来自仙童。由于这个电源采用高压输出，独立降压输出，同时照顾20V输出，电流不大，管子选了高耐压的。

型号BAE5QA PWM来自矽力杰半导体。

同步整流控制器型号EA1792A。

输出端来自EUTECH德信科技EUP3484-30V,340KHz同步降压型DC-DC变换器。旁边的肖特基二极管型号P10V45 10A 45V。

FP6600为台湾天钰QC2.0识别IC，此外还支持BC1.2协议，能给苹果旗下的iPad、iPhone等设备提供全速充电，这样的设计解决了不少手机、平板的充电兼容问题。

拆除掉主开关管露出的部分电路，PCB开槽，增强绝缘。

双U电脑适配线拆解从这个缝隙下手，使用金属撬棒一插到底。

双U电脑适配线内部一体式封胶，只能破坏外壳将其内部电路取出。

除去封胶内部竟然还有胶水。内部电路正反面透过胶水可以看出电路比较简单元件数量不多，猜测这里的电路只是负责识别的。

双U电脑适配线的电路部分。

型号T10E的IC，从针脚空位来看他还负责控制电源工作指示灯。

型号ZC5BA的IC，负责双U电脑适配线的识别输出。

犹抱琵琶半遮面。

两款参数对比见下表：

总结

1、青米QMCDZ06多口充与小米CDQ06ZM多口充均采用线缆分离设计，拥有扁平简约的外观；分别具备最大65W和60W的供电能力，并且可同时多口快充输出，功能很实用。

2、青米QMCDZ06多口充在协议方面仅支持QC2.0协议，在现在看来明显有些功能单一；而小米CDQ06ZM多口采用4个5V/2.4A接口+1个多协议接口的组合方式，不仅增加了对QC3.0、FCP、AFC、APPLE2.4A协议的支持，还通过增设USB-C接口的方式，融入了时下最火的USB PD快充协议，应用范围广。

3、青米QMCDZ06多口充电虽然只支持QC2.0快充协议，但其具备最大65W的供电能力，并可通过双USB-A接口输出的方式实现对多款笔记本电脑20V供电，一个可以满足笔记本和手机的充电需求；而小米CDQ06ZM多口充不具备双USB-A输出功能，即使支持USB PD快充，但输出功率有限（单口最大18W），应对时下的手机设备尚可，用于大功率的笔记本电脑供电显然有些力不从心。

4、小米CDQ06ZM多口充和青米QMCDZ06多口而言内部设计、用料都属于上乘水准。不过小米CDQ06ZM多口充的内部设计更加紧凑、用料更加复杂，成本会增加不少。另外，小米CDQ06ZM多口充首次在充电器中应用了国产芯片，这表明国产电源芯片正在崛起。