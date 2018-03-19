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没有4K拍摄的廉价GoPro HERO6，会是替代Session的继任者吗？

2018-3-19 16:28:14来源：爱范儿作者：梁梦麟责编：骑士评论：

自 GoPro HERO6 Black发布之后，GoPro的运动相机产品终于有了更全面的补充：

  • GoPro Fusion：应付360°视频和企业级拍摄需求的产品

  • GoPro HERO6 Black：旗舰级GoPro运动相机

  • GoPro HERO5 Black：中端定位运动相机，面向大众

  • GoPro HERO5 Session：低预算机身，或应付特殊拍摄机位的相机

比起那个以前只有Black和Session年代，现在的GoPro产品无疑是更加完善，也能够照顾到更多不同层面的用户。

到了去年11月，有消息指 GoPro将会再推出一款“入门级”定位的运动相机。这款相机可能是GoPro HERO5 Session的更新款，也可能是一个替代Session系列的新产品。

时隔5个月，这款“新机”终于浮出水面。如无意外，这款新机应该是一款“青春版”GoPro HERO6 Black，预计会在这个月正式发布。

从相机资讯博客PhotoRumors曝光的包装图看，GoPro这款新机就直接叫GoPro HERO，没有数字也少了“Black”的名号。PhotoRumors透露，这款新机的售价应该会是200美元以下。

新机用的还是GoPro HERO5 Black上沿用下来的造型设计，正面的用来显示参数屏幕还放在原有的位置，表面的颜色和材质应该也没有太大的变化。理论上，这款产品要是真的用相同的机身，那应该也支持无壳防水。

既然是面向入门的产品，那这款GoPro HERO和HERO 6 Black相比，拍摄的画质和性能是要有一定的差距。目前知道的，就是这款GoPro HERO支持1080P 60FPS的视频录制，并不支持4K。

这对于普通视频拍摄用户来说，1080P 60FPS还是够用的。不过如果最高规格是这个的话，那即便这款新品要支持慢动作拍摄，那也只能在720P下实现。

（带光学防抖结构、支持1080P 60FPS视频录制的索尼AS300）

而且，其他家的产品在1080P 60FPS这个规格上，都已经有比较成熟的解决方案。这些可能是上一代的旗舰，或者是推出时间更早的商品，这些产品都经历过一段比较长的降价时间，即便GoPro直接以低价策略应战，但相信在这个配置差异下，相信也是一场恶战。

按照现时放出的包装图来看，新GoPro应该很快就会出现了。消息预计是在2018年3月发布，那应该也就是这两周的事情。

从定价看，新GoPro的售价比Session系列还要低，要顶替前辈应该是不可能的是。但为何要添加一个更“贴地”的产品，相信目前也只有GoPro自己才清楚。

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关键词：GoPro HERO6GoPro

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