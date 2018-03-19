小米6口USB充电器CDQ06ZM上手评测

早在2016年夏季小米生态链下的青米就推出了一款颠覆概念的“青米充电站”多口充电器，拥有5个任意插QC2.0输出口，与当时传统的多口充电器相比，青米充电站带有一个特色功能，两个USB接口二合一输出20V给笔记本供电的特殊功能，当时可谓是赚足了眼球。

2018年，小米再次推出了一款6口充电器，输出口配置为4个5V2.4A智能输出口与一个QC3.0快充输出口，另外这款充电器新加入了时下最火热的USB Type-C接口，实用性更强。目前这款产品已经抵达充电头网编辑部，下面由小编带给大家简单的上手评测。

一、外观

小米USB充电器使用简约风格的纸盒包装，正面印刷着产品式样图。

包装盒背面产品参数如下：

品名：小米USB充电器60W快充版（6口） 产品型号：CDQ06ZM 接口类型：USB-A x 5、USB-C x 1 工作温度：0°C~40°C 产品尺寸：110 x 80 x 20mm 输入参数：100-240V~50/60Hz 1.6A 输出参数：4 x USB-A：5V4.8A（单口2.4A MAX）、1 x USB-A：5V3.0A 9V2.0A 12V1.5A、1 x USB-C：5V3.0A 9V2.0A 12V1.5A 委托方：小米通讯技术有限公司 制造商：江苏紫米电子技术有限公司（小米生态链企业）。

开箱物品一览，充电器本体x1、说明书x1、8字供电线x1。

充电器输出口用了一片防尘胶纸，使用时先撕掉。

充电器比手掌尺寸小一点，扁平式设计。

输出口全部放在正侧面，从左到右分别是USB-C PD输出口、红色的USB-A QC快充输出口、4个5V2.4A输出口。

看输出座舌片的细节，全部无磁吸反应，并未使用小米商标的母座。

壳体表面非常光滑，正上方印刷着小米公司LOGO“MI”。

在“MI”LOGO下面带有一个白色的LED指示灯，通电时会常亮。

充电器底部做了4个突点，摆放时可以避免镜面磨损，而且垫起一点点可以让空气流通不会闷热。

充电器背后铭牌参数如下：

品名：小米USB充电器60W快充版（6口） 型号：CDQ06ZM 输入：100-240V~50/60Hz 1.6A 输出：四口（灰色USB-A）：5V4.8A（单口2.4A MAX）、单口（橙色USB-A）：5V3.0A / 9V2.0A / 12V1.5A、单口（灰色USB-C）：5V3.0A / 9V2.0A / 12V1.5A 制造商：江苏紫米电子技术有限公司 生产厂：东莞盈聚电源有限公司。

配套的8字线采用水滴造型设计。

二、测试

使用ChargerLAB POWER-Z KT001分别对这款充电器的六个接口进行协议诱骗测试。结果如下：

四个普通USB-A输出接口均支持APPLE2.4A、三星5V/2A以及USB DCP协议，支持单口最大2.4A输出，用来给iPad、iPhone手机充电再合适不过了。

橙色USB-A快充输出接口支持兼容APPLE2.4A、三星5V/2A、USB DCP、QC3.0/2.0、AFC、FCP协议，最大输出功率18W。快充接口同样可以适用于iPhone、iPad等设备，同时对华为、三星、小米等设备也能实现快充。

USB-C接口支持USB PD3.0协议，具备5V、9V、12V三挡输出电压，最大输出功率18W。

同时USB-C接口还支持QC3.0/2.0、FCP协议、USBDCP等协议。

在重新插拔后，可以看出是支持APPLE 2.4A协议的，带有疑问下小编使用这个小米多口充电器的USB-C口对iPad充电，POWER-Z KT001显示为5.12V/2.33A 11.98W，的确是APPLE2.4A协议。但有时候需要插拔才能正确诱骗。

小米这款6口USB充电器一个比较大的特色就是支持双口快充输出。不仅如此，在双口同时开启快充输出时，其他接口也能正常使用。四口（2个普通USB-A口、快充USB-A口、USB-C口）同时输出，最大功率可到60W以上。

分别对充电器的USB-A快充接口和USB-C接口进行输出兼容性测试。其中USB-A、USB-C接口均支持小米5、荣耀8、索尼XZ Premium等快充，同时USB-C接口还支持iPhone 8 Plus USB PD快充，功率可达到17.6W。

对于移动电源，小米6口USB PD充电器也表现出不错的兼容性。这也得益于充电器对USB PD协议和QC协议的完美支持，而这也是目前应用最为广泛的两种协议。经过多款移动电源的测试，充电器基本都处于最大输出状态。

总结

小米CDQ06ZM充电器是一款非常实用的充电配件。这款产品具备接口多、兼容性强两大特色，六个输出接口中有五个完全兼容苹果协议（USB-C口兼容性不稳定），并且USB-C口还加入了对USB PD协议的支持，所以不仅可以给iPhone 7、iPad等设备满速充电，还可以对iPhone 8/8 plus以及iPhone X实现快充，这无疑是果粉的福音。同时两个快充接口还支持QC、FCP、AFC等快充协议，对市面上的主流品牌手机、移动电源均能实现快充，充电体验也很不错。