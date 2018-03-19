【IT之家评测室】vivo X21屏幕指纹手机开箱图赏：恰似那小桥流水的温柔

3月19日晚间，vivo在乌镇举办了新品发布会，正式发布旗下年度新品vivo X21屏幕指纹手机。这款手机采用19:9全面屏设计，拥有屏幕指纹技术加持。IT之家已经第一时间拿到了这台手机，现在就为大家火速送上vivo X21的开箱美图。

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IT之家拿到的这台为全网通冰钻黑版本的vivo X21。这款手机采用我们熟悉的“刘海”设计，我们也可以叫它U型槽。vivo X21手机的U型槽大约为20mm，比iPhone X的明显更窄，其中容纳了光线、距离传感器、听筒和前置摄像头。除了听筒、前置摄像头，vivo X21的正面面板别无开孔，拥有很强的一体性。

由于配备屏幕指纹技术，vivo X21在机身发生摇动时屏幕下方会局部点亮一枚指纹识别提示图标，科技感十足。

vivo X21采用处处圆润的设计理念。整机和内边框四角的大弧度走线、边框在U型槽处的弯曲处理、正面2.5D玻璃柔和的弧角……你在vivo X21机身上几乎找不到一处锐利的直角元素，只有玲珑的曲线贯穿全身。

手机背部为玻璃材质，采用镀膜+丝印的色彩处理工艺，因而vivo X21的后背会呈现出一种独特的玻璃色泽。

总的来说，vivo X21呈现出来的观感更像那乌镇流水一样的温柔灵动，晶莹润泽。看起来vivo将发布会选在这里也是别有用意的……

vivo X21的后置双摄像头为竖排设计，模组凸起于机身表面，LED闪光灯位于摄像头的下方。至于中框部分的元素排布则较为常规，右侧为音量和电源键，左侧没有按键，顶部为3.5mm耳机插孔和降噪MIC，底部则为SIM卡插槽、螺丝孔、Micro-USB接口、通话MIC以及扬声器。

vivo X21屏幕指纹手机机身三围为154.45×74.78×7.37（mm），重量为156.2g。配置方面，这款手机搭载高通骁龙660AIE处理器，6GB运行内存，128GB机身存储，电池容量为3200mAh，屏幕为6.28英寸Super AMOLED屏，分辨率为2280*1080。后置2x1200万像素（2400万感光单元）+500万像素摄像头，前置2x1200万像素（2400万感光单元）摄像头。

下面就让我们欣赏vivo X21屏幕指纹手机更多开箱图赏吧。