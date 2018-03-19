【IT之家评测室】vivo X21屏幕指纹手机评测：全面屏时代的一抹优雅

全面屏、指纹识别，这两者要如何优雅地共存？



相信在全面屏手机火爆的今天，很多手机厂商都在思考这个问题。

纵观市场，我们发现在所有的全面屏手机中，有把指纹识别传感器放在机身背部的，有把指纹识别传感器放在机身侧面的，也有放弃指纹识别传感器直接采用面部识别的。

为什么我们一定要妥协呢？

作为率先实现屏幕指纹解锁的手机厂商，vivo告诉我们，指纹识别传感器，是可以放在全面屏手机的正面的。

今天晚上，vivo在举办于乌镇的新品发布会上正式发布了vivo X21手机。IT之家已经第一时间拿到了这台手机的样机。今天的这篇评测，我们就来看一下vivo X21屏幕指纹手机的表现究竟如何。

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一、外观设计：精致、圆润、轻薄

“刘海”，一定是今年全面屏手机设计ID的一个关键词，无论你是否接受，它就在这里，让人悲让人喜。打开vivo X21的包装盒，撕开塑纸封套，首先映入眼帘的是就是熟悉的“刘海”，在vivo X21身上，叫做U型槽。vivo X21手机的U型槽大约为20mm，比iPhone X的明显更窄，其中容纳了光线、距离传感器、听筒和前置摄像头。除了听筒、前置摄像头，vivo X21的正面面板别无开孔，拥有很强的一体性。同时由于配备屏幕指纹技术，vivo X21在机身发生摇动时屏幕下方会局部点亮一枚指纹识别提示图标，科技感十足。

透过正面这块屏幕，我们还可以看到vivo X21处处圆润的设计理念。整机和内边框四角的大弧度走线、边框在U型槽处的弯曲处理、正面2.5D玻璃柔和的弧角……你在vivo X21机身上几乎找不到一处锐利的直角元素，看来低调、韬敛是这款手机在外观设计上所要追求的效果。

官方的数据显示，vivo X21的屏占比为90.3%（不含槽），左右边框宽度为0.66mm，加上19:9的屏幕比例，手机正面观感还是很有张力的，也能一定程度上消减U型槽带来的不规整感。

vivo X21采用的是经典的前后面板+金属中框的汉堡包式设计，中框在机身左右两侧处极度收窄，同时机身背部在此处弧度加大，形成背部四曲面的造型。手机背部为玻璃材质，采用镀膜+丝印的色彩处理工艺，因而vivo X21的后背会呈现出一种独特的玻璃色泽。IT之家拿到的这款为冰钻黑版本，不深邃，在上述独特玻璃工艺的映衬下，反而平添了一丝金属的质感。

vivo X21的后置双摄像头为竖排设计，模组凸起于机身表面，使得整机一体感受到影响。LED闪光灯位于摄像头的下方。可能是见惯了横排双摄的原因吧，IT之家小编个人对竖排双摄不很感冒，特别是后背的vivo Logo还是横着的，一横一竖总觉得有失美感。当然，这也是仁者见仁智者见智的事。

再细看手机中框。正如前文所说，vivo X21处处圆润，因此曲线必然是勾勒机身的最基本元素，中框部分则更加难以避免。除了在机身左右两侧通过大角度的弧线收窄宽度，vivo X21中框的腰线也进行了圆润处理，加上表面细腻的抛光工艺，和前后玻璃自然过渡，进一步提升了整机的一体感。

至于中框部分的元素排布则较为常规，右侧为音量和电源键，左侧没有按键，顶部为3.5mm耳机插孔和副MIC，底部则为SIM卡插槽、螺丝孔、Micro-USB接口、主MIC以及扬声器。

vivo X21做工精湛可靠，在整机实现极度轻薄的同时还能保证坚固扎实的品质感，确实不易。

最后谈一谈手感。“轻“、“薄”相信会是大部分用户上手vivo X21的第一感受。vivo X21整机重量仅为156.2g，握持时丝毫不会觉得坠手。另外，官方数据显示vivo X21的中框厚度仅为3.1mm，这也是握持时手机和手掌主要接触区域。对于握惯了厚重手机的小编，在使用vivo X21时甚至会觉得“薄得有些割手”，当然，这本身就是值得肯定的。

总结而言，vivo X21的外观设计是撑得起这款手机的主要卖点的，19:9的全面屏、极轻极薄的机身、温润的玻璃材质和工艺、精致的做工、统一的设计语言等是这款手机的在外观方面的亮点。当然，刘海的存在、后置竖排摄像头的设计放眼整个市场vivo X21也并不能免俗。闪光点不缺，惊艳点不多，稳重低调，是IT之家小编对vivo X21外观设计的整体评价。

二、系统功能：屏幕指纹、人脸识别酷炫，智慧识屏实用

vivo X21预装的是基于安卓8.1.0的Funtouch OS 4.0。对于了解vivo手机的用户而言，Funtouch OS自然不会陌生。结合vivo X21，Funtouch OS还有一些独特的功能升级。经过几天的使用体验，IT之家小编将认为值得一说的功能点为大家稍作说明。

首先是屏幕指纹功能，这在vivo X20Plus屏幕指纹版上大家已经见识过。vivo X21Plus屏幕指纹同样基于光电反射技术，专门适配OLED屏幕的RGB Pixel发出光线照到手指，因手指的不同纹路导致反射光线不同，这些反射光线穿透屏幕，到达指纹Sensor，从而实现指纹识别。

实际体验方面，在手机息屏状态下出现指纹识别标识时，用手指按住该区域，即可实现解锁。手指的位置稍有偏离不会受到影响，只要不偏离太远就行。vivo X21的屏幕指纹解锁在速度上略逊于传统电容解锁方案，但准确率还是很高的，通常只要按对区域就能解锁。

▲解锁速度对比测试，左vivo X9Plus，右vivo X21

经IT之家小编实测，vivo X21的屏幕指纹在正常手汗情况下解锁不会有影响，但若手指蘸水太多则无法解锁。至于贴膜后的影响，小编也找来一张普通的膜进行测试，发现贴上膜后指纹识别的成功率有所下降。想要保护手机屏幕又不影响指纹识别，目前还是需要购买vivo官方定制的屏幕保护膜。

▲沾水解锁测试

▲贴膜解锁测试

除了指纹识别，vivo X21还支持Face Wake面部识别功能。根据官方的介绍，Face Wake和iPhone X的面容ID类似，可以录入3D景深信息，在vivo X21中，该功能升级至可以自动监测人脸面部1024个特征维度。

首先是面部信息的录入。vivo X21的录入过程十分简单快速，不需要眨眼或摇头即可完成信息录入。

▲面部信息录入

从实际体验来看，vivo X21在面部解锁时能够做到抬手亮屏然后识别面部并解锁成功这一连贯的过程，体验比较自然，不需要过多的操作。准确率方面，IT之家小编测试遮住嘴巴、额头等一处部位时，Face Wake仍能够准确解锁，带上眼睛甚至墨镜也能正常解锁，在光线环境较暗时也能够正常解锁。不过当鼻子部分的信息被遮挡时，就不能正常解锁了。

▲遮挡额头，可以成功解锁

▲遮挡鼻子，无法成功解锁

▲遮挡嘴部，可以成功解锁

▲戴眼镜可以成功解锁

▲环境光线昏暗，可以成功解锁

目前不少手机都内置了一些基础的AI应用并以此为卖点，vivo X21也不例外。这款手机搭载了Jovi AI人工智能助理，并有高通骁龙多核神经网络加速芯片660 AIE加持。不过回归到实际体验，vivo X21能够做到的和市面上主打AI功能的手机相比，也并无特别惊艳之处，主要包括通过AI调整手机资源调度、识别场景、优化性能、美颜等。

其中小编认为比较实用的一项功能是智慧识屏功能，在界面中长按一段文字即可触发，该功能会快速识别并智能提取用户长按的文字信息并分析，然后给出服务选项，例如快速拨打电话、查看商家信息、查看快递信息、查看人物百科、查看影视剧等。对于日常实用而言还是非常便利的。

除了上述功能，vivo X21搭载的Funtouch OS 4.0整体表现稳定，对于当前主流的国产安卓手机定制系统来说，已经很少存在系统级功能、服务不完善的案例了，Funtouch OS 4.0也是如此，比拼的，除了整体的优化和使用流畅程度外，就是一些人机交互细节的补足了。例如在息屏状态下长按vivo X21音量下键，就可以打开手电筒，类似这样的小功能，却能为消费者带来直接的便利。

三、性能表现：日常使用游刃有余

硬件参数方面，vivo X21搭载了一颗高通多核神经网络加速芯片660 AIE，辅以6GB大运存，能为手机提供强大的人工智能运算能力。

主流应用流畅度方面，我们选择了《淘宝》、《微博》和《IT之家》这三款App进行了测试。

在《淘宝》App的测试中，刚打开应用时由于要加载大量的数据，所以页面的滑动会有些许掉帧，不过当数据全部加载完毕后，当我们滑动页面时，掉帧和卡顿就基本上很难察觉了。

在《微博》App的测试中，我们发现，在内容加载的过程中，我们滑动页面时会有偶尔的卡顿，不过当内容加载完成后，页面的滑动就非常流畅了。

在《IT之家》App的测试中，我们发现由于IT之家对手机性能的要求较低，所以在使用全程都是丝般流畅，无论是在滑动新闻列表时、在阅读文章时还是在浏览评论时。

从主流应用的流畅程度上看，vivo X21的硬件性能对我们日常使用的App来说游刃有余。

游戏性能方面，我们选择了《王者荣耀》进行测试。

在游戏的过程中，我们开启了高帧率模式，游戏全程的最高帧率为61fps，出现在刚从老家出发时，最低帧率为39fps，出现在角色被杀死的一瞬间。

从游戏性能测试结果上看，vivo x21的表现比较出众，帧率在游戏进行的大部分时间都保持在50~60fps之间，只有极个别的时候会跌破40帧，达到39帧，不过对于玩家来说，39帧并不是一个很低的帧率，要知道，此前在很多不支持高帧率模式的手机上，《王者荣耀》只能以30fps的帧率运行。

四、拍照表现：色彩明艳，自拍效果出众

vivo X21的相机采用了2*1200万像素传感器，拥有2400万个感光单元，可进行2400万像素拍摄。其具体的拍照表现，我们结合样张来分析。

日间拍照方面，整体来看vivo X21拍摄出的成片白平衡准确，色彩偏于浓艳，十分讨好眼球，我们看样张左下角的树叶，颜色看起来娇翠欲滴，颇有春天的感觉。

我们将样张放大来看，vivo X21超高像素的优势可谓尽显。我们看指示牌上的字和其背后建筑物的窗体，指示牌字迹清晰锐利，建筑物的窗框细节也保留完整，解析力可圈可点。

还有一个小遗憾是，当天气条件十分不理想时，vivo X21拍的照片可能会有些欠曝。

下面是vivo X21更多日间拍照样张：

夜间拍照方面，虽然我们拍照场景的光源比较复杂，有来自地面的，有来自店铺牌匾的，有来自店内灯光的，也有来自棚灯和路灯，不过vivo X21夜拍成片的白平衡并没有受到复杂光线的影响，表现地十分准确且稳定。

细节解析力上，我们将照片放大看牌子上的字，标题的字迹依然清晰可辨。对于样张取景地点的光线条件来说，能在暗光下清晰地拍到可被辨认的字迹，成绩已经可以算作优异了。

唯一的一点小不足在样张的左侧中间，店铺的牌匾有些过曝，可知宽容度稍有不足。

在拍摄样张的过程中，我们发现vivo X21的对焦很快，而且十分准确，全程未遇到对焦失败或者拉风箱的情况。

总体来看，vivo X21的2*1200万摄像头使得其解析力优势尽显，准确的白平衡以及讨好眼球的色彩让vivo X21所拍摄的照片给人的第一印象十分出众。

从对拍照场景的适应能力上看，无论是光线条件相对良好的日间还是极端弱光的夜间，vivo X21都能轻松应对。

自拍美颜也是vivo手机一贯的卖点，在vivo X21身上，自拍功能则有了Jovi人工智能的加持。我们不妨直接看一下实际效果。

首先在标准模式下，vivo X21的自拍样张清晰明艳，对人面部细节的保留也很充足，白平衡准确，可见这颗前置摄像头的基本素质相当不错。打开三级美颜后，人像面部的豆豆、胡须遭到一定程度的涂抹，但基本能保证自然，人像面部的血色看起来也很好。当打开最高的六级美颜时，人像面部细节基本被涂抹，效果明显不自然，胡须也被涂抹得差不多了，不过好在气色还在，不是一味地美白。

五、充电和续航

vivo X21拥有一块3200mAh容量的电池，标配充电器最大支持9V/2A的功率。那么vivo X21的实际续航和充电速度表现如何？IT之家小编也进行了测试。

首先是续航方面，我们设定的测试环境如下：

室内温度23℃，电池初始电量100%。屏幕亮度50%，音量（系统、多媒体、通知、耳机）50%，移动数据网络开启，WiFi开启（看网页测试项除外），蓝牙和GPS关闭。

vivo X21在续航测试中的表现如下：

4G网络下看网页15分钟，耗电2%；

WiFi网络下刷微博15分钟，耗电4%；

通话15分钟，耗电1%；

WiFi网络下在线听音乐20分钟，耗电2%；

WiFi网络下在线看高清视频45分钟，耗电9%；

WiFi网络下玩游戏30分钟，耗电11%；

WiFi网络下使用微信20分钟（10分钟聊天、10分钟刷朋友圈），耗电5%；

WiFi环境下刷IT之家20分钟，耗电4%。

经过历时180分钟的续航能力测试，vivo X21的剩余电量为62%，续航能力比较一般，正常强度下使用一天应该能够勉强应付。

充电方面，使用vivo X21标配的充电器，电量从0到100%需要使用84分钟，在双引擎闪充功能的加持下，vivo X21的充电速度令人满意。

六、总结：全面屏时代的一抹优雅

无疑，就外观设计而言，vivo X21屏幕指纹手机是精致优雅的。高屏占比、极轻极薄的机身，精湛的做工，温润的手感，当你初上手这款手机时，相信你会觉得惊艳。虽然不能代表全面屏时代的最高水平，但也算得上是全面屏时代的一个优雅的注脚。

功能性和实用性方面，vivo X21拥有已然成熟完善的Funtouch OS 4.0。屏幕指纹功能目前在市面上还别无其他选择，人脸识别、AI引擎等当下火热的系统级功能服务也都不缺，对于普通用户而言，应对日常生活所需绰绰有余。

vivo X21拍照样张色彩浓艳，倾向于讨好用户的眼球，照片在白平衡和解析力方面有出色的表现。此外vivo X21还延续了“自拍好”这一传统强项，AI美颜的加入令这款手机的自拍照片自然通透，更细致地展现自拍者的精神气色。

vivo X21的续航水平中规中矩，但在双引擎闪充技术的加持下，充电速度却能令人满意。

在和vivo X21相处的这几天中，这款手机给IT之家小编带来的新鲜感并未大幅消减，当然，也并不是所有消费者都会对这款手机非常感冒。如果你追求时尚、轻生活，喜爱自拍和社交，这和vivo的品牌格调相得益彰，那么vivo X21相信会是你的不二选择。

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