雅达利盒子VCS正式公布：致敬Atari 2600

IT之家3月20日消息 今天雅达利正式公布了全新的游戏盒子雅达利VCS，雅达利表示VCS是视频计算机系统的缩写，同时也是雅达利在上个世纪70至80年代所使用的游戏主机的名字。
雅达利表示推出雅达利VCS的目的就是为了致敬最为经典的游戏机之一：Atari 2600。因此全新的雅达利VCS外观就是模仿Atari 2600这款游戏主机，同时雅达利也表示雅达利VCS将附带一系列复古游戏，但是也将支持现代中等级别游戏和独立游戏。
看起来雅达利VCS主要是用于老玩家的怀旧。
IT之家3月20日消息 今天雅达利正式公布了全新的游戏盒子雅达利VCS，雅达利表示VCS是视频计算机系统的缩写，同时也是雅达利在上个世纪70至80年代所使用的游戏主机的名字。
雅达利表示推出雅达利VCS的目的就是为了致敬最为经典的游戏机之一：Atari 2600。因此全新的雅达利VCS外观就是模仿Atari 2600这款游戏主机，同时雅达利也表示雅达利VCS将附带一系列复古游戏，但是也将支持现代中等级别游戏和独立游戏。
看起来雅达利VCS主要是用于老玩家的怀旧。
软媒旗下网站： IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家
软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用