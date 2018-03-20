雅达利盒子VCS正式公布：致敬Atari 2600

IT之家3月20日消息 今天雅达利正式公布了全新的游戏盒子雅达利VCS，雅达利表示VCS是视频计算机系统的缩写，同时也是雅达利在上个世纪70至80年代所使用的游戏主机的名字。

雅达利表示推出雅达利VCS的目的就是为了致敬最为经典的游戏机之一：Atari 2600。因此全新的雅达利VCS外观就是模仿Atari 2600这款游戏主机，同时雅达利也表示雅达利VCS将附带一系列复古游戏，但是也将支持现代中等级别游戏和独立游戏。

看起来雅达利VCS主要是用于老玩家的怀旧。