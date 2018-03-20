内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >数码之家>电脑硬件

雅达利盒子VCS正式公布：致敬Atari 2600

2018-3-20 9:04:43来源：IT之家作者：白猫责编：白猫评论：

IT之家3月20日消息 今天雅达利正式公布了全新的游戏盒子雅达利VCS，雅达利表示VCS是视频计算机系统的缩写，同时也是雅达利在上个世纪70至80年代所使用的游戏主机的名字。

雅达利表示推出雅达利VCS的目的就是为了致敬最为经典的游戏机之一：Atari 2600。因此全新的雅达利VCS外观就是模仿Atari 2600这款游戏主机，同时雅达利也表示雅达利VCS将附带一系列复古游戏，但是也将支持现代中等级别游戏和独立游戏。

看起来雅达利VCS主要是用于老玩家的怀旧。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10