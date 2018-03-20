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Nvidia公布RTX Technology：让游戏拥有电影级画质

2018-3-20 9:22:54来源：IT之家作者：白猫责编：白猫评论：

IT之家3月20日消息 今天凌晨，Nvidia正式公布了RTX Technology，称未来这项技术将会让游戏支持实时光线追踪技术以及区域阴影、光照反射和环境光遮蔽等各种特效，Nvidia称全新的RTX Technology能够让游戏接近电影级画质。

Nvidia在新闻稿中简单介绍了RTX Technology，称自己在和众多电影制片厂合作的过程中吸取了大量的经验，尤其是在特效制作上，经过多年的研究，Nvidia决定将这些新技术带入游戏开发中来。

Nvidia表示RTX Technology能够让游戏开发者使用实时光照跟踪技术，环境光遮蔽，全新的光反射技术等各种全新世代的游戏开发技术，让开发者创造出接近真实世界的光线技术，使得游戏更加逼真，给玩家打造梦幻般的游戏体验。

Nvidia还表示现在Nvidia已经和 4A Games、Electronic Arts、Epic Games、Remedy Entertainment以及Unity合作，共同使用Nvidia的最新RTX Technology，并且表示将会在GDC 2018上进行Demo演示。

不过现在的玩家似乎享受不了强大的RTX Technology技术，Nvidia表示将会在GDC 2018大会上使用Volta架构的显卡来演示这项技术，也就是说很有大可能下一代显卡才会支持这项技术。

不知道下一代游戏主机是否也会支持RTX Technology。

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关键词：Nvidia显卡

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