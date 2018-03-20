让机械硬盘打上鸡血：Dell XPS-8930台式机Intel傲腾内存测试

对于目前的家庭来说，一块SSD相信已经是必备产物，毕竟机械硬盘让人绝望的4K读取和写入速度以及延迟让用惯了SSD的消费者无法忍受。当然和机械硬盘相比，SSD的价格显然更为昂贵，如果说128GB的SSD价格尚可接受，那么512GB甚至1TB的SSD显然让普通消费者难以接受。

而对于骨灰级玩家来说，128GB的SSD扣除系统占用空间之外，还要面对容量达几十G甚至上百G的游戏，显然128GB乃至256GB容量的SSD已经不堪使用。那么问题来了，有没有办法能够让普通的机械硬盘也能达到SSD级别的性能，这样大家就不用担心硬盘容量不够了，毕竟和几千大洋的大容量SSD相比，500-600元的3TB机械硬盘是每一个玩家都能承受的。

Intel在2017年与七代酷睿处理器一起推出了全新的傲腾内存，可以说傲腾内存的存在给机械硬盘打了鸡血，通过其强大的性能以及闪存芯片的物理特质，这样的内存不但可以给机械硬盘作辅助缓存使用，还可以给SSD做帮手，对于使用200系乃至300系的Intel玩家来说，SSD+HDD+Optane搭配组合愈发流行起来。

目前IT之家就拿到了一款搭载Intel傲腾内存的Dell XPS-8930台式机，就让我们看看被Intel称之为下一代存储技术的傲腾内存能否让缓慢的机械硬盘焕发新的活力。

虽然Dell将XPS-8930定位于游戏市场，不过真机更像是商务机，毕竟对于普通消费者来说，XPS代表着就是Dell高品质以及商务人士的标配，尽管IT之家拿到的这款台式主机使用的是Intel Core i7 8700以及GTX 1060显卡，面对吃鸡这样的游戏也没有太大的压力。不过毕竟GTX 1060已经发售一年半的时间，在Nvidia新一代显卡即将降临的情况下，我们讨论该显卡的性能就有点晚了。

对于XPS-8930来说，这款主机与众不同的地方还是在搭载的Intel傲腾内存上，那么就让我们看看在Intel傲腾处理器加持下的普通机械硬盘能发挥多少的活力。

外观：商务气息浓重

戴尔XPS-8930有着非常浓郁的商务气息。机箱前面板采用了镜面设计，正面的LOGO有着很高的辨识度，没有任何多余的元素，整洁干净。看起来赏心悦目。

由于戴尔XPS-8930定位于游戏主机，因此XPS-8930采用的是锁扣设计，能够免工具拆卸，最大程度的方便玩家升级维护。毕竟未来玩家想要升级这款电脑也是轻而易举。

得益于XPS的口碑，机箱内部也是非常规整，同时移动式电源仓的设计非常巧妙。只要用户将电源仓移动出，就可以看到机箱内部的全貌。

戴尔XPS-8930台式机中最主要就是Intel的傲腾内存，可以看到由于性能出色，Intel傲腾内存需要占据一个M.2接口，这样主板就可以提供给傲腾内存足够富裕的带宽。当然和真正的内存相比，傲腾内存更像是PCI-E SSD。

实际性能：机械硬盘跟打了鸡血一样

用户可以使用Intel官方软件将傲腾内存禁用，IT之家分别测试了不搭载Intel傲腾内存以及搭载傲腾内存下实际的性能表现。每次禁用和启用傲腾内存都要花费一段时间。

CrystalDiskMark

CrystalDiskMark是一个测试电脑硬盘检测工具,简单易于操作的界面随时可以测试存储设备,测试存储设备大小和测试数字都可以选择,还可测试可读和可写的速度。

得益于强大的傲腾内存的性能，在傲腾内存的加持下，普通的机械硬盘似乎打了鸡血一般，性能暴增，其中高达928.8MB/S的读取速度更是让HDD的理论读取性能与PCI-E SSD不相上下。而在SSD的主场也就是4K随机读写，经过傲腾内存强化的HDD也拥有超凡的性能，原本只有可怜的0.524MB/S的4K随机读取在傲腾内存和HDD共同合作了达到了136.7MB/S，提升了260多倍。然而即使加持了傲腾内存，HDD的读取速度没有太大的改变。

AS SSD Benchmark

AS SSD Benchmark同样是一款SSD固态硬盘传输速度测速工具。此软件可以测出固态硬盘持续读写等的性能，让您只要使用此软件来测试就可以评估这个固态硬盘的传输速度的优劣。

在AS SSD Benchmark的测试中，经过傲腾内存强化的鸡血HDD同样产生了火箭般的性能提升。除了读取速度外，其他性能都完全碾压传统的HDD。

开机时间

对于消费者来说，开机的快慢有时候将关系到一天的工作效率，而传统HDD由于结构的限制，开机速度并不是很理想，现在经过傲腾内存加持下的HDD性能究竟如何？

与普通的HDD相比，经过鸡血强化的HDD在开机时间上有着较大幅度地提升，基本上提升幅度达到了80%，虽然没有SSD那样突破天际的开机速度，但是对于HDD来说，21秒的开机速度实属不易。

实际应用

理论测试与开机速度只是工作生活的一部分，而对于消费者来说，实际应用才是大家最为关心的地方。

IT之家选用了《魔兽世界》以及《英雄联盟》来模拟本次的游戏应用，这两款网络游戏的加载速度也能代表日常应用下的性能表现。

得益于傲腾内存近似于PCI-E SSD一般的性能，我们可以看到在实际游戏测试中，傲腾内存加持下的HDD再一次打了鸡血狂奔不止，15秒和18秒的加载速度已经和普通SSD不相上下，而HDD的容量优势此时就显现出来。

结论：傲腾内存小试牛刀

IT之家在文章末尾为大家简单介绍下傲腾内存究竟是个什么黑科技。

傲腾内存所搭载的3D XPoint非易失性存储器技术是Intel和美光共同研发，这是自1989年NAND闪存推出至今的首款基于全新技术的非易失性存储器。全新的3D XPoint集NAND类似的容量和DRAM类似的性能于一身，在性能、密度、功耗、非易失性和成本方面具有特别的优势。

相比NAND，3D XPoint超出了1000倍的速度和耐用性，并且提升了10倍的存储密度，Intel也将其称之为未来的存储器。

经过理论性能测试和实际应用测试，在打了傲腾内存鸡血之后的HDD拥有不输给SSD的性能，尤其是4K随机读取，配合傲腾内存，HDD实现了鲤鱼跃龙门的飞跃，原本咸鱼一般的4K性能现在终于可以看了。而当性能足够强大的时候，目前科技下HDD巨大的存储空间的优势

当然初代傲腾内存还是有其不足的地方，比如说需要200系以上的主板才能支持，另外傲腾内存的前期准备工作也比较缓慢，无论是禁用还是启动傲腾内存，你都要等待5-8分钟的时间。

不过毕竟现在的傲腾内存还属于起步阶段，未来随着技术的发展，越来越多的主板将会支持这项功能，同时傲腾与机械硬盘的组合也是目前想要追求发烧性能但是预算拮据的用户比较理想的选择。