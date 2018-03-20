学任天堂卖复古游戏机的雅达利，这次应该不用再埋E.T.外星人了

去年，雅达利曾在美国E3游戏展宣布将会推出一台新游戏主机，虽然当时业内还将这台神秘的产品称之为“Ataribox”，但今天雅达利已经确定了这台游戏机的名字。

在正在举办的GDC 2018游戏开发者大会上，雅达利正式公开了这台主机的命名以及logo：Atari VCS。没错，这个名字在40年前的雅达利游戏主机中曾出现过一次，即1977年发布的Atari Video Computer System，到了1982年，这台主机更名为Atari 2600。

外观方面和之前曝光的一样，这台新的Atari VCS参考了Atari 2600复古的木纹前饰，还配备了一个和Xbox风格很相似的控制手柄，当年经典的摇杆控制器也一并保留了下来。遗憾的是，现在雅达利新游戏机除了正式的命名和产品渲染图外，我们还无法获知其它方面的消息。

不过如无意外，这台主机应该会内置数款经典雅达利游戏，像《吃豆人》、《Pong》这种名作肯定不会缺席，但仅凭几个像素游戏显然不需要用到Radeon GPU图形芯片和Linux OS，也不可能会将价格定在250-300美元这个档位。

雅达利官方也表示，Atari VCS并非只是一台“复古游戏机”，同时也会有其它新游戏和服务上的支持，比如PC游戏串流？或者是一些独立游戏作品的移植？更详细的信息大概要等到4月份预售时才会公开。

吸引雅达利重新回来做游戏机的原因很简单，因为这两年复古游戏机的生意太吸引人了，最佳例子莫过于任天堂推出的FC mini和SFC mini。这两款产品一经上市便在各种疯抢、断货中不断循环，其中SFC mini不仅在去年9、10月的北美市场销售中超越了PS4与Xbox One，还入选为《时代周刊》2017年十大电子产品。根据今年年初任天堂最新财报透露，SFC mini游戏机目前全球销量已经超过了400万台。

所以说，情怀真的很值钱。如果任天堂并不打算停止这项情怀生意，那么在2018年，我们说不准还会看到一台更加吸引人N64 mini或是Game Boy mini游戏机呢？

（图片来源：Wololo）

尽管国外一直有公开的中古游戏交易渠道，但老玩家们对复古游戏的需求远比很多人预想的还要强烈。他们专注于寻找各种二手主机以及经典游戏卡带，甚至还会琢磨如何淘一台CRT电视机来还原最纯正的像素画面。

另外，相比较市面上的各种第三方兼容机，第一方生产的“正品”往往能够提供手感更为出色的原装手柄，还会为当年诸多经典游戏加入人性化的功能（比如即时存档、高清输出）；更何况，这些主机一般还会内置几个彩蛋（比如让你玩到从未面世的《星际火狐2》）。

但对于雅达利来说，推出Atari VCS更像是一次为自己品牌“正名”的机会。近几年雅达利公司在经历了数次破产重组后，发展状况并不算太好，基本还是围绕一些老游戏做发行授权服务，最被大众玩家所熟悉的应该是《过山车大亨》的各种移植版。

（图片来源：NewYork）

哪怕说是贩卖情怀，Atari VCS所致敬的Atari 2600也很难在老玩家心中留下很正面的形象。40年前，雅达利因为忽视内容平台的建设，引发了名为“Atari Shock”的北美游戏产业大衰退事件。消费者不愿意购买游戏，开发商也开发不出新游戏，雅达利不惜将包括《E.T.外星人》在内的众多游戏卡带埋在了美国人试验原子弹的新墨西哥大沙漠里。

直到2014年，一部名为《Atari Game Over》的纪录片才重新出土了部分被埋了数十年的游戏卡带。

不过就算这次Atari VCS卖得不好，E.T.外星人也不用再陪葬了。