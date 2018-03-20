【IT之家评测室】斐讯天天链N1开箱图赏：能赚钱的家用NAS

IT之家3月20日消息，“天天链N1”是斐讯推出的0元购新品，定价1099元，主要定位是“新一代家庭专业NAS云盘”，具备全网络覆盖的资料实时存储、备份、读取与分享，可通过手机APP随时访问，加入白金奖励计划后即可使用区块链技术接入专业的云计算平台，挖矿赚取数字资产“斐讯日日赢”。

斐讯天天链N1使用了混合云数据双备份功能技术，本地硬盘存储+附送500GB的云存储空间（1年使用期）。现在IT之家给大家带来“天天链N1”的开箱图赏：

▲重量是238克

斐讯N1的下载投屏功能也是非常实在的，N1天天链具有4K 60帧高清视频解码能力，将资源下载到硬盘后，可以使用投屏功能将影片投到为电视上，当然也可以直接用HDMI线连接电视即可实现本地播放。

▲纯白色的包装风格，整体包装非常简单，配件包括：天天链N1主机、适配器与说明书。

▲与笔记本的大小对比，“天天链N1”的尺寸比较Mini，放在电视机或电脑后面基本不占空间。

▲接口部分比较简单，从左至右分别是：DC电源接口、网线接口（1000Mbps）、HDMI接口、USB接口*2（2.0），用户可使用HDMI与投屏两种形式将硬盘中的影片输出至电视端播放。

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