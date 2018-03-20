内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >数码之家>评测中心

【IT之家评测室】斐讯天天链N1开箱图赏：能赚钱的家用NAS

2018-3-20 19:08:17来源：IT之家作者：飞龙责编：飞龙评论：

IT之家3月20日消息，“天天链N1”是斐讯推出的0元购新品，定价1099元，主要定位是“新一代家庭专业NAS云盘”，具备全网络覆盖的资料实时存储、备份、读取与分享，可通过手机APP随时访问，加入白金奖励计划后即可使用区块链技术接入专业的云计算平台，挖矿赚取数字资产“斐讯日日赢”。

斐讯天天链N1使用了混合云数据双备份功能技术，本地硬盘存储+附送500GB的云存储空间（1年使用期）。现在IT之家给大家带来“天天链N1”的开箱图赏：

▲重量是238克

斐讯N1的下载投屏功能也是非常实在的，N1天天链具有4K 60帧高清视频解码能力，将资源下载到硬盘后，可以使用投屏功能将影片投到为电视上，当然也可以直接用HDMI线连接电视即可实现本地播放。

▲纯白色的包装风格，整体包装非常简单，配件包括：天天链N1主机、适配器与说明书。

▲与笔记本的大小对比，“天天链N1”的尺寸比较Mini，放在电视机或电脑后面基本不占空间。

▲接口部分比较简单，从左至右分别是：DC电源接口、网线接口（1000Mbps）、HDMI接口、USB接口*2（2.0），用户可使用HDMI与投屏两种形式将硬盘中的影片输出至电视端播放。

点此进入京东抢购斐讯天天链N1：手机点此 | PC点此

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：斐讯天天链挖矿

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10