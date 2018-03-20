戴森无绳吸尘器Cyclone V10发布：吸力更强，续航更久

说起戴森，大多数人会联想到的关键词有：科技感、优雅、吸力强、无绳，以及，贵。在戴森前几代无绳吸尘器以强吸力获得了大量用户的好评之后，戴森又推出了吸力更强的新品——Cyclone V10。

3月20日，戴森在国内发布Cyclone V10系列无绳吸尘器新品。

更干净，且更持久

（最右为V10马达）

这无疑是现有戴森无绳吸尘器中最强劲的一款。V10采用了最新款的V10数码马达，其吸力达到了130AW，比上一代提升了13%，转速也高达每分钟125000转。这使得V10能够将家中更隐藏深入的过敏原也吸除干净。

另一方面，这款新数码马达的重量只有125g，和体积一样几乎只有前代V8的一半，这意味着V10吸尘器的体积能做到更小，重量也更轻。

（下为V10设计）

设计方面，戴森将气旋组和集尘筒的方向从之前的构造旋转了90度，使马达、集尘筒和气旋组三者保持一直线，这样便产生了一条直线气流路径，使得V10提升了13%的吸力，同时还减少了能源的损失和噪音的产生。

集尘筒的位置改变也使得用户在清理集尘筒时手势更为顺手，能够实现「瞄准发射」，无需估测集尘筒出口与垃圾桶的位置，而是能够直接把集尘筒伸入到垃圾桶之内，避免了尘土飞扬的情况。但这种设计也有其弊端，即用户每次清倒集尘筒前都必须将吸头拆下。

续航方面，据戴森表示，新研发的7芯高能锂电池组为机器带来了60分钟的高续航，比起V8增加了20分钟，清洁面积也达到了388平米地面空间。不过戴森老用户应该知道，这个数值主要针对使用持久模式下使用非电动吸头的情况，实际上使用软绒滚筒吸头时续航则会有所缩短，大概40分钟。

配套清洁吸头与前两代产品相同，Fluffy包含了适合木地板的软绒滚筒吸头、电动床褥吸头、缝隙软毛（宽嘴）两用吸头、缝隙清洁吸头及迷你除尘软毛刷；Absolute则比Fluffy多包含一个更适合地毯使用场景的直驱式吸头。

V10 Fluffy售价为4490元，搭配软绒/直驱式双吸头的V10 Absolute售价为4990元，目前已在国内各电商平台开售。尽管V10比起前代在重量、吸力和续航上都有所提升，但与发布初售价为4990和5490元的V8系列相比，其定价反而降低了。

未来的重点要续航更久，但不是快充

定位偏中高端的戴森，在将产品打入各地市场前都会比较谨慎，因此最初在中国内地市场扎根也是费了一番周折。

近年来国人的消费能力及对生活品质的追求都有了很大的提升，消费者在选购家居产品时也更多地开始更加重视产品优势，戴森在此时进入并巩固中国市场正是最好的时机。据财经天下此前报道，2016年戴森在中国市场营收增长了244%，中国已成为戴森全球第三大市场。

那么在将V10推至中国市场前，戴森方面为中国消费者做出了哪些努力呢？

戴森首席工程师Jake Dyson表示，戴森在上海有着专门研究中国消费者的科研实验室，也曾经常拜访中国消费者的家，以便了解中国的家居环境在面临着什么样的问题。随后戴森团队会将收集到的信息反馈至总部工程师，以便工程师统筹汇聚各国消费者痛点和习惯特质信息，并针对性地进行产品的研发，最终达到解决问题的目的。

举个例子，戴森吸尘器在做好清洁地板的同时，也非常关心灰尘的收集问题。戴森在研发时也会考虑如何将极其微小的颗粒一并收纳入尘筒，确保机器排放出的空气也非常洁净，这个产品考虑就来自于他们所了解到的信息——消费者除了关心地板清洁也很关心空气质量。

此外，电池问题也是大部分消费者所关心的。现场有媒体问及戴森是否考虑跟进快充技术，Jake Dyson表示，戴森暂时不会使用快充，因为它会对电池造成损伤，并导致后续单次续航时间的缩水。

我们对此非常谨慎，在充电和放电过程都有经过仔细的测试和考虑，最终的目标就是不能损耗其运行时间。就锂电池而言，在五年之内你已经能观测到其续航时间不可避免的有所下降，如果使用快充技术，其电池损耗速度将会大大的加快。

对戴森来说，清洁工具未来重要的发展方向不是快充，而是续航。Jake Dyson对爱范儿表示：