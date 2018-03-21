聚焦成长期企业：ThinkPad正式发布2018年新品

今天ThinkPad在北京宣布发布高效能方案。全新的方案不但包括了2018年全新的ThinkPad，还包括为成长型企业准备的一系列方案，包括扩展选件、软件、服务等全套配套组合。全新发布的ThinkPad笔记本包括ThinkPad X280、X1 Carbon 2018、X1 Yoga 2018等产品。



ThinkPad X280笔记本搭配了12.5英寸屏幕，体积大小跟A4纸相仿，整机的厚度为17.8mm，重量仅1.3Kg。当然ThinkPad X280也使用了经典的ThinkPad键盘，1.8毫米键程能够提供优质回弹体验。

▲ThinkPad X280

配置方面，ThinkPad X280搭配了Intel第八代酷睿处理器，性能提升30%，此外还搭载最高16GB内存以及1TB的PCI-E SSD。ThinkPad X280采用了鹰翼风扇纤薄扇叶，可以有效地提升散热出风量；另外多角度叶片设计让笔记本运行噪音能够达到34dB以下。

除了ThinkPad X280，旗舰笔记本ThinkPad X1 Carbon 2018也在本次发布会上正式发布。

▲ThinkPad X1 Carbon 2018

ThinkPad X1 Carbon 2018使用了ThinkPad全新的X1家族标识和Logo，显得更加内敛低调。ThinkPad X1 Carbon 2018笔记本的厚度为15.95mm，重量为1.33Kg，采用的是14英寸屏幕，Adobe sRGB色域为100%，边框厚度仅为5mm。

ThinkPad X1 Carbon 2018同样采用了Intel第八代酷睿处理器，搭载最高16GB内存以及1TB SSD。

扩展性方面，ThinkPad X1 Carbon 2018使用了2个USB 3.0接口，2个“雷电3”接口以及HDMI和迷你以太网接口。另外搭载的“雷电3”接口支持最高可达40Gbps的数据传输速度，还可以给其他设备供电。

续航方面，ThinkPad X1 Carbon 2018搭载的锂聚合物电池容量为57Whr，续航能力达到15个小时。另外ThinkPad X1 Carbon 2018还支持快速充电，只要1小时就可以将电量充至80%。

除了这两款笔记本之外，ThinkPad还针对不同发展时期企业推出了满足协同办公、全程响应复杂化需求的高效能方案。比如针对成长型企业的方案以ThinkPad X280笔记本和ThinkCentre E95一体机为主，搭配Type-C Travel Hub扩展坞、Stack便携投影仪、多模音箱等选件，来满足复杂的办公设备需求。

ThinkPad还在本次发布会上开启了“ThinkPlus创业者支持计划”的招募通道，并正式发布ThinkPlus Logo。“ThinkPlus创业者支持计划”，致力于与ThinkPad品牌理念一致的创业者和开发者，共同打造满足商务人士需求的多元化创新产品和服务。

ThinkPad在本场发布会上并没有公布全新的ThinkPad笔记本的价格。