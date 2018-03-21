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【IT之家评测室】魅蓝E3首发开箱图赏：给热血青年的全民旗舰

2018-3-21 15:21:35来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

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魅蓝今天下午正式发布了魅蓝E3新机，李楠称该机是魅蓝的旗舰产品，也称其为“全民旗舰”，IT之家已经第一时间拿到该机，现在为大家带来该机首发开箱图赏。

先说一下性能方面，魅蓝E3采用高通骁龙636八核处理器，6GB RAM+64GB/128GB ROM，还加入后置1200W+2000W无损变焦双摄，主摄索尼IMX362，1.4μm超大感光面积，全像素双核对焦；副摄索尼IMX350，最高支持2.5倍无损变焦。

魅蓝E3内置3360mAh电池，支持20W Cold mCharge快充，30分钟即可充电53%。

魅蓝E3 6+64GB版售价1799元，6+128GB版售1999元，今天下午16:00正式预约，3月26日上午10点抢先预售。

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▲魅蓝E3采用了5.99英寸In-Cell全贴合全面屏，2160*1080分辨率，NTSC色域达83%，前置800万像素摄像头。

▲后置双摄像头使用“一体化火山口”设计，提供磨砂黑、香槟金和全新的丹青颜色。

▲机身厚度7.6mm，边框号称使用了接近黄金钝角（118.5°）的边角弧度曲线，采用Type-C接口。

▲魅蓝E3采用侧面指纹传感器，Flyme系统独创Super mBack交互。

更多开箱图赏：

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关键词：魅蓝E3魅蓝

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