Dell Latitude 7390 2-in-1笔记本评测：换上正装，你可能就真不认识我了

每一个银苹果的心里，都曾住着一个黑匣子。

你永远不能否认最好的数码设备都属于黑色，属于专业级，属于为高端商务人士准备的那一个并不冗长的列表当中，笔记本电脑也从不能免俗。

在MacBook借着iOS的大势加入混战之前，笔记本秩序中的高低尊卑还尚未被扰乱。而如今，这些产品线也在整顿军马之后卷土重来，一如那些曾经拥抱苹果而又忽然转身的精英们。

在我上高中的时候，就曾记住过Dell Latitude系列的广告语：leader's atitude（领导者的态度），十几年过去了，如今这态度如何?

东西好不好，你的手知道

很多人着急证明自己优秀，一上来就卖力表演；很多文章着急证明产品优秀，一上来就努力渲染。

没用的。

这台Latitude 7390 2-in-1（下文简称7390）送到办公室的那一天，我就说了一句话：“我拿到了一台很贵很贵的电脑”，结果箱子就被抢去拆包了……

但这次居然整个编辑部难得没有人为了怼我而来进行争辩，因为每个人都在摸到7390的一瞬间，在指尖上回味到了一点时间的味道。

有人说曾经在自己多年前买的索尼爱立信手机上接触过这种类肤漆，有人说曾经在自己家的音响上碰触过这种冰冷的感觉，总之7390这种全金属外壳加上外面细腻涂层的处理，给人一种与廉价感相对立的质感和精细，要注意的是，这种类肤表面并不是廉价产品特别是鼠标外设上喜欢使用的胶质材料，你并不用担心长时间的使用过后会出现脱落和变粘的情况。

这种细节背后，映衬的是这种高端产品在用材和做工上的不计成本，同样让你感觉7390“比我的笔记本好多了”的，还包括紧凑的转轴质感、坚韧的键盘反馈，以及更多重要的地方。

比如，这是我最近用过的不下10台Windows笔记本中，屏幕亮度和均匀度最让我满意的一台，而左右不到5毫米的边框，以及屏幕表面的防眩光树脂涂层，都让我很乐意在出差的过程中背上它。

比如，这台电脑上有3个功能完全不同的指示灯，对于电脑的工作状态你在任何距离下只要瞥一眼就能了解，而且灯光的遮蔽处理地非常仔细，光线柔和而明亮。

再比如，如果你闲着没事干连USB口都要观望一下的话，你会发现Dell把7390 USB接口里的插片都做了固化和抛光，在外设使用最高频率的插拔当中，这或许是最润滑的那个。

这些小细节的最终结果，是让付出这些投入的7390在耐久度和可靠度上相对其他产品有了质的飞跃，7390事实上通过了军用级MIL-STD 810G测试标准，确保材料和设计考虑到日常使用中的各种情况。

当然我最大的怨念，是7390的触摸板居然只有最下面的两个按键可以按压，其他地方都是死板一块，在Force Touch为王的时代，这个设计总让我想起最早学习电脑的时候。

哦对了，如果你向我一样用标准SD卡的话，别忘了带上个读卡器。

不求亮眼，但求没有短板

虽然前几年席卷各大媒体的EDC（每天携带的设备）研讨之风已经过去，但对于多少有点强迫症的科技媒体人来说，总喜欢在各种出差的时候佯作仔细地发愁一下到底应该带上什么设备的问题。

而于我而言，在出差频率越来越高的背景下，却反倒在如何少带一些东西上颇费脑筋。

7390可以说是Dell自家旗下XPS 13的再进化版本，自然继承的屏幕窄边框设计，让7390在小和薄上流露出家族的自然基因，只是1.42千克的重量在夏天即将到来的日子里，还需要在减肥上多下点功夫。

重量多一点的积极作用是，这台7390是一台2-in-1款设备，通过360的屏幕转轴，机器还支持帐篷和翻折模式，虽然我始终认为现在Windows设备的平板模式始终不便使用，但触摸屏真的很重要，还可以通过购置有源手写笔来实现更多的用途。

爱范儿拿到的这台7390属于入门级配置，不过要庆幸属于它的时代赶上了酷睿8代的4核化进程，对于这样一台以便携为主的设备来讲，4核心8线程、6MB缓存和3.6GHz的最高频率加深，不啻于是给村头张大爷的老头乐一夜之间换上台宝马祖传直列6缸发动机的感觉。

而在更多普通用户发现不了却感知的到的地方，7390在价格背书下也没有理由去偷工减料，但记得SSD还是尽可能地选大容量版本，Dell送测的这台机器只有128GB的容量，而网上其他选装了大容量SSD版本的用户测试的跑分，让包括我在内的广大Windows用户明白了，MacBook不是有什么独家秘诀，你要你舍得付出，也一定可以得到。

对于这些针对大型企业客户群体的笔记本产品来说，强大的可定制化能力是企业部署IT设备时必须提供的弹性能力，戴尔从十几年前广告在报纸上屠版时就具备的硬件选配能力一直保存到了现在，在7390上，小到电容式的指纹识别器和支持Windows Hello解锁功能的红外摄像头，都可以按照你的预算和使用目的进行精确定制。

软件和服务上的优势也是这些高价格工具的高价值所在，除了配备了尽可能多的用来让你尽可能少干些事情的工具软件外，7390还同所有的Latitude家族成员一样，在上门服务、质保和远程服务上享有极大的便利和优先权，不过我真的希望最好别让我用到。

夸了这么多，7390也绝不是一个没有短板的木桶。

比如，咱能不能多装个风扇，让这凌晨1点只有1个人在码字的房间里，变得更安静一点?