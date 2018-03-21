香槟金Kindle Oasis开箱：非黑即白的文字世界多了些色彩

电子阅读器只能是非黑即白的配色？No No No，亚马逊就为其旗舰机型Kindel Oasis 2017增添了新的香槟金配色。

爱范儿（微信号：ifanr）在去年曾经详细评测了亚马逊旗下的这款新旗舰阅读器，诸多新特性的升级让办公室里爱读书的编辑爱不释手。

这次用上新配色的Kindle Oasis 2017，可能是因为看惯了过去Kindle上一贯的黑白配色，初次看到多少有些不适应，但拿在手上，相比银灰色版本的Oasis 2017视觉上要“暖”不少，在阳光下阅读，多了几分惬意。

因为依然是全金属机身的缘故，如果气温较低，拿在手里还是会有些冰手。

不过，冰手归冰手，在这里还是要为Oasis上略微突起的手柄设计鼓掌，当上一代Kindle Oasis出现在我们眼前是，看到它的人多半会为那个既不平衡又不那么美观的设计感到奇怪。

但，正是这个看似突兀的手柄，让Oasis有了Kindle系列中最佳的握持手感，如果细想一下，你是否有将读过的书页翻折于书背后，然后单手持书阅读的时候？

是的，将Kindle Oasis拿在手里的感觉和那种读书的姿势几乎完全一样，这个最不像阅读器的东西，却更像一本书。

另外，Kindle Oasis 2017的重量达到了194克，觉得iPhone X（174克）重的人，都没觉得Kindle Oasis更沉，这也得益于这个手柄的设计。

因此你可以说这个设计怪异，但却不能否认它设计地合乎阅读习惯，另外，左右手持书时，屏幕会自动翻转，不用纠结惯用手的问题了。

除了新配色，香槟金版的Kindle Oasis 2017和我们之前评测的银灰色版本在硬件配置上并无差别，复习一下的话，7英寸300 PPI触摸屏，IPX8防水级别，方便翻页的物理按钮，12颗阅读灯（自动调节亮度），32 GB机身存储。

到了这一代Oasis，其触摸屏的响应速度终于能够令人满意，翻页速度也大大提升，没有过去翻页时黑白闪烁的加载问题。