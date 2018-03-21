内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >数码之家>奇趣电子

香槟金Kindle Oasis开箱：非黑即白的文字世界多了些色彩

2018-3-21 15:42:58来源：爱范儿作者：刘罕责编：仲平评论：

电子阅读器只能是非黑即白的配色？No No No，亚马逊就为其旗舰机型Kindel Oasis 2017增添了新的香槟金配色。

爱范儿（微信号：ifanr）在去年曾经详细评测了亚马逊旗下的这款新旗舰阅读器，诸多新特性的升级让办公室里爱读书的编辑爱不释手。

这次用上新配色的Kindle Oasis 2017，可能是因为看惯了过去Kindle上一贯的黑白配色，初次看到多少有些不适应，但拿在手上，相比银灰色版本的Oasis 2017视觉上要“暖”不少，在阳光下阅读，多了几分惬意。

因为依然是全金属机身的缘故，如果气温较低，拿在手里还是会有些冰手。

不过，冰手归冰手，在这里还是要为Oasis上略微突起的手柄设计鼓掌，当上一代Kindle Oasis出现在我们眼前是，看到它的人多半会为那个既不平衡又不那么美观的设计感到奇怪。

但，正是这个看似突兀的手柄，让Oasis有了Kindle系列中最佳的握持手感，如果细想一下，你是否有将读过的书页翻折于书背后，然后单手持书阅读的时候？

是的，将Kindle Oasis拿在手里的感觉和那种读书的姿势几乎完全一样，这个最不像阅读器的东西，却更像一本书。

另外，Kindle Oasis 2017的重量达到了194克，觉得iPhone X（174克）重的人，都没觉得Kindle Oasis更沉，这也得益于这个手柄的设计。

因此你可以说这个设计怪异，但却不能否认它设计地合乎阅读习惯，另外，左右手持书时，屏幕会自动翻转，不用纠结惯用手的问题了。

除了新配色，香槟金版的Kindle Oasis 2017和我们之前评测的银灰色版本在硬件配置上并无差别，复习一下的话，7英寸300 PPI触摸屏，IPX8防水级别，方便翻页的物理按钮，12颗阅读灯（自动调节亮度），32 GB机身存储。

到了这一代Oasis，其触摸屏的响应速度终于能够令人满意，翻页速度也大大提升，没有过去翻页时黑白闪烁的加载问题。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：亚马逊Kindle

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10