站在巨人的肩膀上：ThinkPad X280商务本评测

主打极致轻薄便利的12英寸笔记本电脑，是很多职场精英提升自己移动办公效率的利器。以“商务”概念深入人心的ThinkPad，在强调笔记本“生产力工具”属性的年代，凭借自己深厚的技术积累为大家带来不计其数的经典笔记本电脑产品。今天，ThinkPad继X1 Carbon 2018之后发布了全新X280商务本，这款站在巨人肩膀上的商务本会有怎样的表现呢？一起来见证吧。

配置方面，ThinkPad X280全线升级了Intel第八代移动端酷睿系列处理器，存储的容量相较上代产品有一定幅度的增加。

ThinkPad X280商务本外观对比解析

（上为ThinkPad X280，下为ThinkPad X270）

ThinkPad X280在机身材质的选用上，依旧秉承着ThinkPad一贯的高规格作风，周身黑色碳纤维覆盖的机身加上内部金属架构，成就了ThinkPad X280极限环境下工作的稳定性。出现在ThinkPad X270 A面右下角的联想的“Lenovo”标识，在ThinkPad X280上功成身退了。

（上为ThinkPad X280，下为ThinkPad X270）

ThinkPad X280与ThinkPad X270的B面、C面设计布局，除了电源按键和标志性的按压式指纹识别模块有位置上的变化以外，其它地方基本保持一致。要说ThinkPad X280与ThinkPad X270的最大不同之处，那就是机身模具改变带来的极致轻薄。ThinkPad X270那20.3mm的敦实机身，进步到了ThinkPad 17.8mm的轻薄程度，更能被多数职场精英所接受。

家族经典小红点键盘

ThinkPad X280搭载的家族小红点键盘，键程适中、触发反馈稍硬、回馈迅速的属性能够提供不错的相当输入体验。轻薄后的机身并没有以键盘手感的损失作为代价，可见ThinkPad X280的轻薄化是在内部结构上做了精进的。小红点键盘具备两级亮度调节的背光灯，方便用户在黑暗环境下使用键盘。

ThinkShutter盖板设计摄像头

ThinkPad X280商务本这一次的改变，是站在巨人——ThinkPad X1 Carbon 2018的肩膀上的。近乎完美的ThinkPad X1 Carbon 2018，以旗舰级的外观和性能再次成为新时代的经典。继承了ThinkPad X1 Carbon 2018诸多优点的ThinkPad X280商务本，自然也具备了强大的竞争力。ThinkPad X280使用了率先在ThinkPad X1 Carbon 2018上引入的ThinkShutter摄像头盖板设计，可见端倪。

ThinkPad X280商务本机身规格解析

屏幕规格

ThinkPad X280有防眩光屋面、触控镜面等多种屏幕规格可选，我们拿到的是搭载了12.5英寸IPS雾面屏幕的版本。它的分辨率为1920×1080，PPI值为177，表现属主流水平。屏幕素质方面我们使用红蜘蛛5精英版校色仪进行检测，成绩如下所示。

ThinkPad X280的屏幕具有72% sRGB、52% NTSC、54% AdobeRGB色域，相比上一代ThinkPad X270的45% NTSC色域表现提升不少。

三围尺寸对比

（上为ThinkPad X280，下为ThinkPad X1 Carbon 2018）

（右为ThinkPad X280，左为ThinkPad X1 Carbon 2018）

ThinkPad X280的307.7×209.8mm的机身尺寸，仅比323.5mm×217.1mm的ThinkPad X1 Carbon 2018小了一圈。但是ThinkPad X280的12.5英寸屏幕屏占比，相比使用窄边框设计的ThinkPad X1 Carbon 2018的14英寸屏幕，视觉效果上有肉眼可见的差距。

（上为ThinkPad X280，下为ThinkPad X1 Carbon 2018）

ThinkPad X280机身厚度为17.8mm，比模具相似的ThinkPad X1 Carbon 2018的15.95mm厚度稍厚一点。

机身接口对比

（上为ThinkPad X280，下为ThinkPad X1 Carbon 2018）

机身接口方面，ThinkPad X280机身左侧配有一个兼具充电功能的USB Type-C接口，然后是支持ThinkPad自家的ThinkPad Pro Dock拓展坞的雷电3接口；雷电3接口和USB 3.0接口之间隐藏了一个mini以太网转接口；此外还有一个USB 3.0接口和一个HDMI接口以及一个二合一3.5mm音频接口。机身右侧侧是一个关机状态下也能为手机充电的USB 3.0接口。除了兼具充电功能的USB Type-C接口不是雷电3规格以外，ThinkPad X280的接口规格和ThinkPad X1 Carbon 2018的一致。

机身底部设计对比

（右为ThinkPad X280，左为ThinkPad X1 Carbon 2018）

从产品背部来看，ThinkPad X280可以认为是ThinkPad X1 Carbon 2018模具的缩小版。ThinkPad X280内置48Whrs锂电池，舍弃了外置双电池设计，为产品的轻薄做出重大贡献。ThinkPad X280更大的散热进风口设计，在内部架构和配置相同的情况下，ThinkPad X280的散热能力理应强于ThinkPad X1 Carbon 2018。

ThinkPad X280商务本性能测试

ThinkPad X280有多种配置可选，我们拿到的机器搭载了Intel i7-8550U处理器、16GB DDR4内存、512GB固态硬盘的版本。下面就CPU、SSD、满载散热以及电池续航能力，对ThinkPad X280的性能进行测试。

CPU性能测试

我们拿到的机器搭载了i7-8550U处理器，其基于Intel KabyLake Refresh架构设计，14nm制造工艺，四核心八线程，主频1.8GHz，睿频4.0GHz，功耗为15W。使用CineBench R15软件进行测试，其最终多线程得分为628cb，单线程得分为169cb。

硬盘性能测试

ThinkPad X280预装了一块来自三星的PM981 NVMe固态硬盘，使用CrystalDiskMark软件进行测试，其最终写入速度高达1993.3MB/S，读取速度高达3378.9MB/S，4K读写以及随机存取的速度也非常亮眼，基本是当下轻薄本中用到的最好固态硬盘了。

散热性能测试

使用AIDA64的稳定性测试工具将CPU、SSD等组件满载运行一段时间后，通过热成像仪检测笔记本的表面温度，可以看到其键盘面的最高温度为40.9℃，热量主要集中在键盘右侧及散热出风口位置。机身底部的最高温度为48.8℃，ThinkPad X280的散热能力相比ThinkPad X1 Carbon 2018以及ThinkPad X270都要优秀。

续航能力测试

关于ThinkPad X280的48Whr锂电池在续航性能，我们将屏幕亮度调至60%，音量调至20%，连接WiFi网络，关闭蓝牙和定位，将电池模式调整为“更好的性能”，使用Windows 10内置播放器连续播放一段1080P视频一小时。一小时后共耗电13%，由此推测它的视频续航时间大约为8小时，如果使用Office办公软件，续航时间超过10小时没有问题。ThinkPad X280也使用了ThinkPad X1 Carbon 2018的RapidCharge技术，可以在1小时内将电池电量充至80%。

评测总结

伴随着Intel第八代酷睿系列处理器的使用，以及借鉴旗舰机型X1 Carbon 2018的机身模具，ThinkPad X280的性能相较于ThinkPad X270有着全面的提升，同时轻薄的便携属性也上升到了另一个高度。ThinkPad经典的黑色碳纤维商务外观和手感出色的小红点键盘，在这样大幅度的全面提升下竞争力再次凸显。ThinkPad X280，你更值得关注的12.5英寸商务笔记本优品。