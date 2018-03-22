斐讯商城0元购：悟空M1空气检测仪赚35元，K2P路由器减55元

3月22日10点，斐讯官方商城针对悟空M1空气检测仪、K2P路由器以及智能体脂秤S7抢赚活动，活动时间24小时（3月22日 10:00 - 3月23日 09:59）。

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2、【斐讯商城】"0"元购斐讯K2P金全千兆无线路由，买就送799元，限时秒杀价749元，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止，点此抢购。



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3、【斐讯商城】"0"元购斐讯智能体脂秤S7（万家），买就送599元，限时抢购价549元，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止，点此抢购。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送599元大礼包，60天到期全额提现，最高实赚55元现金+斐讯S7智能体脂秤1台。

（注：已购买斐讯路由器的用户无需担心身份激活限制，体脂秤与其信息不重叠不互斥）。