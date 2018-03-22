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斐讯商城0元购：悟空M1空气检测仪赚35元，K2P路由器减55元

2018-3-22 9:42:16来源：IT之家作者：弥尘责编：弥尘评论：

3月22日10点，斐讯官方商城针对悟空M1空气检测仪、K2P路由器以及智能体脂秤S7抢赚活动，活动时间24小时（3月22日 10:00 - 3月23日 09:59）。

1、【斐讯商城】"0"元购斐讯悟空M1金空气检测仪，买就送799元， 限时秒杀价769元，再赠价值60元的哈尔斯水壶，京东支付再减5元，数量有限，赠完即止，点此抢购

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"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送799元大礼包，分期返现，3期全部返还，最高实赚35元现金+哈尔斯保温壶+斐讯悟空M1空气检测仪一台。

2、【斐讯商城】"0"元购斐讯K2P金全千兆无线路由，买就送799元，限时秒杀价749元，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止，点此抢购

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"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送799元大礼包，新用户加速后2个月分期全额提现，最高实赚现金55元+斐讯K2P路由器一台。

3、【斐讯商城】"0"元购斐讯智能体脂秤S7（万家），买就送599元，限时抢购价549元，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止，点此抢购

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"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送599元大礼包，60天到期全额提现，最高实赚55元现金+斐讯S7智能体脂秤1台

（注：已购买斐讯路由器的用户无需担心身份激活限制，体脂秤与其信息不重叠不互斥）。

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关键词：斐讯斐讯H1悟空M1

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