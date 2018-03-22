希捷发布Exos X企业级机械硬盘：容量最高14TB，今夏上市

IT之家3月22日消息 希捷在2018年度的OCP峰会上更新了Exos X系列企业级机械硬盘的产品线，推出了容量高达14TB的Exos X14。在之前希捷就分别推出容量为10TB和12TB的两款Exos X系列企业级机械硬盘。

考虑到企业级用户对于机密文件的重视，希捷表示 Exos X14提供了硬件加密，符合美国政府FIPS 140-2标准和国际性的ISO / EIC 15408规范。该硬盘有望在今年夏季大量出货，目前已经率先提供给国内外的科技企业使用。