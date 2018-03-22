惠普ZBook移动工作站：一台轻薄的性能怪兽

2017年，我最后悔的就是买了一台游戏本。我最初的购买动机是这样的：2014年购入的 13 寸MacBook Air 已经“步入暮年”，电池续航已经严重下降。对于我这样的文字工作者来说，这台MacBook Air 已经无法满足移动办公的需求。

2014 款MacBook Air令我不满意的不只是电池，还有不高清的屏幕和“孱弱的性能”，尤其是后者严重降低我的工作效率——CPU主频只有1.3 GHz，Office全家桶经常需要1分钟才能打开，Lightroom这样的Adobe全家桶则卡的不能用。

于是我脑子一热，买了个性能仅次于台式机的游戏本——CPU i7-7700 HQ，显卡GTX 1060，8GB内存。这样的配置即使是吃鸡也够了。虽然Adobe和Office全家桶在这台游戏本上运行非常流畅，但它还是放在我家里吃灰了。经常出差的我最迫切的需求依然是移动办公，还是离不开1.3kg的MacBook Air。

我每次打开卡顿的Lightroom时都会感叹：“难道就没有一台兼顾性能和便携的工作站级别的笔记本吗？”

体验过惠普ZBook 14u G5工作站后，我的这个疑惑终于得到了解答。

与 MacBook Air 孱弱的性能相比，ZBook 14u G5 各项配置都达到了工作站级别：

CPU：i7-8650U，1.9GHz，可睿频至4.2 GHz 内存：32 GB DDR4 硬盘：1 TB PCIe SSD 显卡：AMD WX 3100（2 GB DDR5） 屏幕：14寸4K触摸显示屏 重量：1.48千克

一台性能怪兽

作为一台定位于移动工作站级别的笔记本，ZBook 14u G5称得上是一台性能怪兽，最重要的原因是CPU升级到了第八代。在英特尔低电压处理器家族中，相比第七代，第八代处理器的热设计功耗依然为15瓦，但是性能却提升了不少。

在第八代i7处理器中，ZBook 14u G5配备上了规格最高的i7-8650U，采取四核心八线程的规格，其中两颗i5的三级缓存为6MB，两颗i7的三级缓存为8MB。i7-8650U的一大亮点是单核可睿频至4.2GHz，通过3DMark Firestrike EX，i7-8650U的跑分高于标准电压版的i5-7300 HQ。

在i7-8650U的加持下，我日常使用的Lightroom、Photoshop可以流畅地在ZBook 14u G5上运行。在实际测试中，用Photoshop打开14张索尼A7M2拍摄的Raw格式文件，加载后进行自动对齐、平均值堆栈来消除噪点。在堆栈操作中，CPU占用率不超过百分之十。

除了Photoshop，我还是一个Chrome重度用户，无论是MacBook、PC还是iPhone，Chrome都是我必须安装的软件。虽然Chrome的插件好用，但是标签页开多了非常占用内存。这在我的只有4GB内存的MacBook Air上就更捉襟见肘了。一旦我打开了10个以上的标签页，电脑就开始变得非常卡，用起来就像是观看电影的慢动作镜头。等到我强制把Chrome关闭，慢动作镜头就结束了，电脑又恢复了当初的运行速度。

“MacBook Air的性能不行，我就不安装Lightroom这样的大型软件，只开几个网页，写几篇文章”这样的愿望终于也破灭了，事实证明，性能不行，网页开多了也还是卡。

吃内存的Chrome对于ZBook 14u G5来说，就不成问题了，32GB的内存应付开20个网页的需求也绰绰有余。

图形性能方面，ZBook 14u G5配备了一块AMD WX 3100显卡，AMD官方对这款显卡的定位是入门级工作站显卡，实际游戏性能测试中，英雄联盟开到最高画质ZBook可以流畅运行，绝地求生开到中等画质也能顺利吃鸡。

说了这么多性能，其实都离不开一个前提——重量。与我那台13寸MacBook Air的1.3 kg重量相比，这台ZBook 14u G5只增加了0.18 kg，重量达到了1.48 kg，换来的是工作站级别的性能提升。

而且在这1.48 kg的重量“限制”下，ZBook并没有牺牲散热性能，笔记本左侧和背部双散热口的设计使得整机的日常运行温度控制在了40度以内。

另一个让我很满意的细节是ZBook“音响系统”。

之所以叫音响系统，是因为大多数笔记本的喇叭音质糟糕到不配称作音响系统，音质也只是达到了能听的水准。而ZBook的音响系统从音质上来说至少达到了千元内蓝牙音箱的水准。

拿到这台笔记本，第一次用它来听音乐，我竟然有一种“哇，笔记本的扬声器还能这样”的感叹，足以说明同行们是有多敷衍。

ZBook配备了Bang & Olufsen音响和独立功放，低音听起来低沉有力，高音也非常有感染力。在设计上，ZBook的扬声器设计在了键盘上方，在这个区域发声人耳听到的感受也会更好。

一个失败的对比就是我买的那台游戏本，使用了背部喇叭的“脑残设计”，电脑放在桌子上，由于扬声器直接“接触”了桌子，发出的声音无比奇怪。导致我从来没用过电脑自带喇叭，被迫改用蓝牙音箱和耳机。

赏心悦目的还有ZBook的屏幕——4K IPS防窥屏，我从MacBook Air 1440x900的分辨率升级到ZBook的3840x2160，屏幕观感的升级已经不足以用简单的赏心悦目来形容了。惠普还为这块屏幕开发了一个特色功能——防窥屏。这个使用场景非常适合在机场、高铁移动办公，你不希望邻座的人窥探到你的工作内容，这个时候，防窥屏就很有用了。

总之，ZBook 14u G5这台电脑浑身上下都散发着“商务办公”的光芒，无论是性能还是各种贴心的小功能，都在为移动办公这样的使用场景定制最好的解决方案。