小米双单元半入耳式耳机发布：售价69元

IT之家3月23日消息 昨天小米发布了新款耳机，名为小米双单元半入耳式耳机，售价69元，将于今天上午10点正式开卖。

小米双单元半入耳式耳机采用了经典的黑白配色，拥有陶瓷质感的光泽机身，采用了三按键单边设计线控，插头为90度设计。耳机采用了半入耳式结构，官方表示入耳机构符合人体工学参数，耳壳基本在耳道外侧，保护娇弱耳道，适合大多数耳型。

小米双单元半入耳式耳机将一个多层陶瓷单元与一个动圈单元放置于同一个耳机腔体内，不同频段各自分工，还通过了日本音频协会Hi-Res Audio认证。