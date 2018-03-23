京东开启机械革命游戏本促销：“吃鸡”笔记本立减500

IT之家3月23日消息 京东在今天开启了机械革命游戏本促销活动，众多机械革命游戏笔记本在这一次的京东促销中给出了比较优惠的价格。部分机型直降500元，给那些想要使用笔记本游玩3A大作的消费者一个好选择。

比如在这一次的促销中，机械革命深海泰坦X1笔记本原价7499元，现价6989元。这款笔记本搭载的是i7-7700HQ处理器，8G内存，128GSSD+1T机械硬盘，采用的是IPS屏幕，另外显卡方面搭载6GB GTX 1060显卡，可以流畅地运行包括“吃鸡”在内的各种3A大作。

而机械革命深海泰坦X6Ti-S原价同样是7499元，现在的促销价为6489元，这款笔记本搭载的是i7-7700HQ处理器，8G内存，128GSSD+1T机械硬盘，采用的是72%色域的IPS屏幕，显卡使用的是显存为4GB的GTX 1050 Ti显卡。

另外机械革命深海泰坦X7Ti-S同样加入了本次的笔记本促销之中，搭载 i7-7700HQ处理器，16G内存240GSSD+1T，4K显示屏，还拥有机械键盘。显卡搭载的是GTX 1070，售价11879元。

除了这几款笔记本之外，还有其他的机械革命笔记本加入到了本次的笔记本促销，同时这些笔记本还将支持京东白条6期免息优惠。

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