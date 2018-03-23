西部数据My Passport Wireless SSD评测：边走边用，无惧颠簸

电子设备的存储空间似乎永远没有够用的那天，出门在外，拿着相机一顿拍，大量高清照片、视频会迅速吞噬SD卡空间。背上一台笔记本和移动硬盘做备份既不方便，而且还额外增加了双肩的负担。这时候，西部数据My Passport Wireless SSD就是为了解决视频、照片狂魔备份难题而来，只是一个无线移动硬盘真的能取代笔记本电脑+移动硬盘的备份组合嘛？

接口丰富硬盘做足保护

第一次拿到西部数据My Passport Wireless SSD，你可能会嫌弃它的体型和重量。三围126×126×24mm的它看上去像一个电视机顶盒，体积大约等于四台苹果手机iPhone X，体重446克也超过了两台手机。当西部数据自家的移动硬盘SSD都能做成U盘大小的时候，对于出门在外需要减少每一份重量和体积的人来说，为什么要带上它呢？答案就在丰富的备份接口以及对硬盘足够的保护。

专业相机是外出视频照相的主力，西部数据My Passport Wireless SSD为此预留了最常用的SD卡接口。如果相机使用的并非标准SD卡，带上读卡器，利用USB Type-A接口也能自动备份。而西部数据My Passport Wireless SSD自带的WiFi功能则让智能手机也能备份、上传、下载内容。内置6700mAh的电池，正常情况开启WiFi能续航10小时，充满电大约需要3个小时，紧急情况下还能临时客串充电宝，关闭设备后给iPhone X充电，10分钟也能冲入5%电量，解决燃眉之急。

既然是要带出门做备份用，难免会放在包里磕磕碰碰，户外取出手滑跌落。西部数据给My Passport Wireless SSD配备了专用硅胶保护套。虽然这进一步加大了整台设备的体积，但配套的硅胶套内部带有褶皱纹理，让My Passport Wireless SSD能够承受1米高的跌落，设备安全更令人放心。

轻松上手手机电脑均可操作

按下电源启动硬盘后，首先要进行初始化配置。不过整个过程中无需高深的硬件和网络知识。要做的就是连接上My Passport Wireless SSD发出的WiFi信号，手机端下载可以与西部数据NAS产品共用的My Cloud App，如果想要连接My Passport Wireless SSD的同时也能上网，这里可以选择外联的WiFi，接着勾选是否需要自动备份SD卡及USB设备，初始化配置到这里就完成了。

电脑端的初始化和手机App类似，在连接上My Passport Wireless SSD发出的WiFi信号后，通过浏览器打开设备默认网址“http://192.168.60.1”，依次设置外联WiFi、勾选是否需要自动备份SD卡及USB设备，点击“下一步”即可。但需要注意的是设置了外部WiFi，那么同一网络中的所有设备都能接入My Passport Wireless SSD。如果是公共网络，建议在设置中启用密码或关闭共享内容。

插入即自动备份SSD速度安全双重保障

如果使用传统移动硬盘为相机做备份，需要通过电脑作为中介，西部数据My Passport Wireless SSD上的SD卡槽让备份过程方便了许多。只需插入卡槽，SD卡就能自动备份。此时除了通过手机App查看备份进度外，My Passport Wireless SSD左上角的电源指示灯也转变成进度条，当四颗指示灯齐亮时就说明备份完成。

西部数据My Passport Wireless SSD采用SD 3.0规范，传输速度可以达到65MB/s，实际测试中，我们使用读写速度达到95MB/s将混合视频和照片共计19.8GB的内容进行备份，耗时6分钟，掉电2%。而同样的内容，用读卡器拷贝到电脑也需要4分钟。

当通过USB接口进行备份时，操作的过程与SD卡基本相同，插入对应接口即可。由于西部数据My Passport Wireless SSD上留给备份用的接口是USB 2.0，传输速度仅为48MB/s，使用支持USB 3.1标准的U盘做测试，传输相同的19.8GB内容耗时略长，需要12分钟。在进行大量读写操作时，My Passport Wireless SSD会有些许发热，但不烫手，放在包中不用过多担心。

受限于接口类型，My Passport Wireless SSD在SD卡和USB设备的备份速度上并未比上一代使用机械硬盘的My Passport Wireless Pro有明显提升。但SSD对使用环境的要求却低了很多。机械硬盘非常娇贵，需要放在平整表面，运行时避免移动，如果照片视频数量巨大，那只能傻傻地坐在一边干等。而用My Passport Wireless SSD，无论是徒步时放包里，还是坐车时拿手上，备份真的能做到随时随地。

如果说SSD在SD卡和USB设备的备份中只是体现了稳定的特点，那连接电脑直传后它的速度优势也能发挥。使用My Passport Wireless SSD上的USB3.0接口连接电脑，使用CrystalDiskMark对My Passport Wireless SSD进行测试，顺序读写速度均超过了300MB/s。

日常测试中，将同样的19.8GB视频照片内容通过电脑复制到SSD，耗时仅2分钟，平均速度在200MB/s以上，传输速度比机械硬盘快了许多。

除了上述连接方式，手机端使用App可以很方便的对My Passport Wireless SSD中的内容进行操作，备份、上传、下载、移动、复制，还能直接查看播放其中的照片和视频，这些操作让人感觉My Passport Wireless SSD俨然是个局域网云平台。当我为iPhone中的4091张照片供12.2GB内容进行备份时，耗时45分钟，速度虽然不算很快，但还是那句话，随时随地备份，无需额外操作。

需要说明的是，手机既可以直连My Passport Wireless SSD自带WiFi，也可以通过共用WiFi访问SSD，显然直连时不受路由器影响，速度更快，而直连网络提供2.4GHz和5Ghz两个频道，这在无线移动硬盘中也比较少见。不过在使用手机连接My Passport Wireless SSD备份的过程中，出现了数次App卡死的现象，西部数据对于iOS和安卓的支持还有待优化。

结语：行摄途中备份神器

西部数据My Passport Wireless SSD丰富的功能在上一代My Passport Wireless Pro中也能同步实现，但SSD的引入让My Passport Wireless SSD在备份时能够不挑环境，无论是连接电脑的速度还是移动中开机的稳定性，比起机械硬盘都有了质的飞跃，配合各种接口和无线功能，它能真正做到行摄途中，备份随时随地。西部数据My Passport Wireless SSD容量从250GB到2T不等，目前还未正式上市，价格因素还需考虑。但在功能完善程度、便携性、速度上西部数据My Passport Wireless SSD都已经做得很好，如果你照片视频拍摄量大又有数据安全备份需求，那它一定是个优先选择。