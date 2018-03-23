联想ThinkPad 翼480笔记本体验：性能均衡，质感出色

联想的ThinkPad系列笔记本在PC领域可以说有着很高的地位，作为联想旗下主打高端的产品，ThinkPad早已成为众多消费者心中的经典系列。ThinkPad在今年推出了全新的翼480笔记本，在采用了英特尔八代酷睿处理器外，最大的特点就是采用了 AMD 的Radeon RX550显卡，下面我们就来体验一下这款笔记本。

ThinkPad翼480在材质上使用了全金属的机身，相比以往的塑料材质，有着更加细腻的质感，配上银灰色的外观，整体看上去有着高端大气的风格，同时还给人十足的扎实硬朗的感觉。笔记本的机身A面非常简洁，处理右下角的ThinkPad标志外，没有任何多余的元素，给人非常舒适的视觉感受。

笔记本的背面有着非常多的进风口，能够有足够的风量来保证散热，笔记本的出风口位于后方，在转轴部分的位置，丝毫不会影响到日常使用。

ThinkPad翼480的转轴部分可以进行180度翻转，方便有着不同需求的用户，解锁更多的使用场景。

ThinkPad翼480的屏幕部分采用了当下流行的窄边框设计，左右边框仅为6.9mm，有着更加广阔的视野宽度，视觉感受很不错。

ThinkPad翼480采用了一块14英寸的IPS屏幕，分辨率为1920 x 1080，IPS屏幕有着高达178度的可视角度，从各个角度都能够完美地还原色彩，并有有着优秀的颜色表现。全高清的分辨率带来清晰的图像效果。

ThinkPad翼480的键盘部分延续了ThinkPad系列的顶级水准，恰到好处的键帽间距和大小排列，按键的回弹反馈明显，手感出色。

笔记本的键盘不仅在手感方面非常出色，键帽上还采用了弧度设计，更好的与手指贴合。

笔记本的触摸板的手感也非常细腻，使用体验较为不错。

笔记本的电源按键设置在了键盘外，不会导致误触。

ThinkPad翼480的接口足够日常的使用，左侧有Type-C接口（电源接口）、HDMI接口、USB 3.0接口x2、耳机麦克风接口，右侧为网线接口、USB 2.0接口、Micro SD卡插槽，无论对于办公还是游戏来说，都能够满足。

ThinkPad翼480全新升级的英特尔Core i5-8250U处理器采用四核八线程的设计，相比上一代处理器的参数规格翻倍，在进行多任务的使用中能够更加得心应手。

ThinkPad翼480搭载了一块东芝的128GB固态硬盘。在目前的笔记本中，固态硬盘可以说已经是标配，更快的读取速度，无论是在日常应用中，还是开机速度，都有着更快的响应速度。

ThinkPad翼480采用了一块 AMD 的Radeon RX550 独立显卡，采用14nm工艺，拥有GDDR5 2GB显存，核心频率为902MHz，显存频率为1500MHz。对于一款商务笔记本来说，能够提供不错的图形性能，我们使用游戏来进行体验。

我们先使用《英雄联盟》来进行体验，在高画质的画面设定下，ThinkPad翼480完全可以保持在80FPS左右的帧率进行游戏，有着不错的游戏体验。

接下来体验第一人称射击游戏《CS:GO》，在中档画质的设定下，也能够流畅运行有游戏。从此能看出ThinkPad翼480搭载的RX550显卡可以应付大多数当下主流的游戏，在办公之余，足以带来一部分游戏体验。

得益于良好的风道和散热性能，在进行一段时间的游戏后，笔记本B面的键盘位置感觉不到任何热感，靠近出分口的位置也仅有轻微的热感，不会影响到日常的使用。

ThinkPad翼480的厚度为19.9mm，重量为1.75kg，有着较为不错的便携性，日常外出携带不会有任何压力。

总结

整体体验下来，ThinkPad翼480可以说不乏亮点，出色的金属质感和简洁硬朗的造型给人的第一感受就十分深刻的印象，优秀的屏幕素质使它可以作为一台影音设备来使用，顶级的键盘水准无论是在工作打字还是游戏使用上，都有着非常优秀的敲击感受。

在性能方面，ThinkPad翼480同样出色，英特尔八代酷睿处理器能带来飞速的响应，而搭载的AMD RX550显卡更像是点睛之笔，在你日常办公和观看视频的之外，还能够满足一部分游戏需求，使ThinkPad翼480作为一台多功能笔记本来使用。因此，ThinkPad翼480可以满足一般用户的所有需求，，使用体验非常不错，值得购买。