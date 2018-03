还记得苹果HomePod广告里会动的公寓吗？它是这样拍出来的

不久前,苹果专门为HomePod拍摄了一支视频广告《Welcome Home》,上线2天全球观看次数突破 600万,社交媒体上好评如潮,广告周刊ADweek甚至给出了“One of the best ads of the year so far”这样的高度评价。

这支广告的一个吸引点在于它的立意十分动人,广告中的女主角几乎是众多上班族的真实写照。在爱范儿(微信号:ifanr)的《从iPod到HomePod》的文章里,我们也曾对这则广告的内容进行过简单的解析:

工作了一天的白领女主角一身疲倦地回到空无一人的住所,有气无力地对HomePod说“放点儿我喜欢听的”,HomePod温和地响应,并选择了一首Anderson .Paak的《Til It’s Over》。起初只是节奏若有若无地在撩拨着心弦,之后女主角终于被音乐所打动,伴随旋律随心所欲地舞动,空间与色彩也在音符的碰撞与舞姿的带动下恣意张扬。

只花了“一首歌的时间”,广告便充分展示了HomePod在转换情绪上的“开关”的作用,也毫无疑问地给观者留下了非常深刻的印象,甚至可以吸引人循环很多遍。而除了舞者 FKA twigs 精彩的演绎外,更吸引人的是其中的超现实主义空间变化。

近日,Adweek 专门上线了一部名为《Making Welcome Home》纪录短片,采访了导演斯派克·琼斯(Spike Jonze)、女主角艺人FKA twigs以及编导等一系列工作人员,向我们展示了这部优秀广告作品的幕后制作过程。

从现实到魔幻,统统都是真实事实上我们第一次看到这支广告的时候,会想当然地认为里面那些绚烂到极致的色彩和逼真的“魔幻空间”都是来自后期的特效制作,但纪录片中的展示和介绍让人大跌眼镜:这些拉伸、延展、折叠、旋转等场景的形态变化,并没有依赖CG技术,而是靠实景搭建的。

也就是说,我们看到的现实,和我们以为的魔幻,统统都是真实的。

具体的实现方式,我们不妨来对比几个片段:

HomePod音乐刚刚响起时,FKA twigs情不自禁地随着节奏晃动着手中的玻璃杯,在放下杯子的瞬间,茶几随着水杯倾斜的方向一同拉伸,从而打开了从现实到魔幻的大门。可以说,HomePod播放的音乐正是让 FKA twigs进入自己所构想的虚拟空间的契机。

一般情况下,这种纯粹的拉伸我们会觉得用特效更容易完成,但事实上茶几和茶几上的杂志都暗藏机关,工作团队的能工巧匠真的把它们做成了可以拉开来的“奇形怪状”,拍摄时工作人员会在背后操作拉杆同步移动。

如果说逼仄的公寓是现实,那么无限延展色彩明亮的虚拟空间就是女主角想要的魔幻。显然工作团队没有满足于改动一两小道具,接下来他们开始大刀阔斧地折腾起了整个公寓。

伴随着“I’ma ride it’til it’s over”的轻快节奏,广告进入了第一个小高潮。整间公寓伴随着女主角舞动的方向出现了和茶几相似的拉伸形变,空间的恣意延展好像一场盛大的魔术秀。

精彩的是,形变的墙壁正好贴满了照片,连同沙发上的彩色抱枕、悬挂在天花板的红色自行车车,经过拉伸后色彩被拖得很长,呈现出一道道彩虹般的华丽视觉效果。

如果说这个公寓是停留在CG建模上,或许还不会让人有多惊讶。毕竟经过《纪念碑谷》之类的玩弄空间的游戏洗礼,我们对这种变幻并不陌生。

但是从视频中能看到,工作团队是根据微缩模型确定了形变的过程,设计了专门的滑动轨道来确定拍摄路径,并基于此实打实地做出了一整面移动的墙壁,还附带了一大块等比例的公寓房间。

如果不嫌弃家具是经过特殊加工的道具,住在里面也未尝不可。

而仅仅是“空间变幻”似乎还不够,在广告的第三部分,我们看到了“拓展”和“突破”。

女主角不满足于囿于既有的空间,而是尝试着推动墙壁,如她所愿,一个新的空间豁然洞开。

我们看到了一个色彩缤纷的通道,两侧的灯带可以伴随音乐舞动闪烁;而在通道尽头,墙壁分开出现一面镜子,镜子映照出的是一个有点沮丧自我厌弃的自己。

当“镜子”也被扩大成为入口后,和现实中的自己不同,镜中的自己所有的负面情绪一扫而空,更加俏皮生动。

从镜面的对舞到受邀的共舞,女主角接受了自己完成了一次自我突破,最后把沮丧留在了黑暗里,心满意足的回到了现实中的沙发上。

这部分毋庸置疑是整支广告的升华,而幕后花絮中更能看出拍摄对人力的要求。女主的镜面对舞和共舞实际上是两个舞者一同实现的,整条仿佛洒满了彩虹糖的通道是靠两名工作人员拖动的。

连灯带都是有专门的灯光师进行控制。

最有意思的莫过于结尾中旋转入场的沙发——它是两位裹着黑色紧身衣的小哥推进来的。为了让 FKA twigs能够恰好在最后一拍躺上去,他们还排练了好多次。

作为《Welcome Home》的导演,斯派克·琼斯可以说是本次创意广告的最大功臣。无论是FKA twigs饰演的上班族拥挤不堪的通勤情形,还是广告中独居公寓的布景,都恰好暗合了现代社会人的生活状态。

他巧妙地将HomePod化作一个“我们独处空间的的开关”,依靠这个开关,我们进入到一个好似《星际穿越》的五维空间中;而人机互动、肢体上的情绪表达、孤独患者所向往的内心世界,这些在他此前制导的科幻文艺电影《Her》中也可见一斑。

回归现实世界似乎什么都没有改变,但至少在音乐里我们逃离了瞬间,这就足以让我们心满意足。

真实搭建的魔幻,比魔幻更魔幻“避免不真实的感觉”,往往是那些追求实景,CG辅助的导演所坚持的理念。尽管这种看上去反时代的手法往往需要动用更多的人力和物力,但一旦成型,效果非常优秀,乃至于一些著名导演仍然会对这种传统的东西有一种近乎疯狂的执着,并痴迷于主推实景配合CG的方式来拍电影。

比如我们所熟知的克里斯托弗·诺兰(Christopher Nolan)。

在前文中我们也谈到,《Welcome Home》的延伸特效和此前《星际穿越》电影中的五维空间十分相似,可以看做是五维空间的简化版。事实上在《星际穿越》五维空间的拍摄中,诺兰也最大程度上放弃了绿幕或是纯CG镜头,而是搭建大面积的实体模型来进行拍摄。

《星际穿越》中的五维空间虽然从数学逻辑上经过了论证,但如何将这个超立方体的阵列空间“具象化”,并让观众理解背后的逻辑,无疑是摆在诺兰面前的一大难题。

为此,诺兰和他的团队打造了一个由反射镜构成的微缩模型,希望通过多个房间来体现无限的空间复制,这其中也会出现各种拉伸效果的家具和墙壁。这些元素靠软件制作出延展后的形状,接着靠手工一点点做出来,甚至连现场的采光,都是靠实时投影机作为光源来实现的。

在诺兰看来,搭建实景对于拍摄有着莫大的帮助,他在之后的采访中也谈到:“借助实景,演员能更真实地感受并带入到当时的情境,尤其是原来在脚本中非常抽象的概念,当演员和环境产生互动后,便会理解这一切”。

在之后的《敦刻尔克》中,诺兰继续动用了真实飞机和船只来协助拍摄,甚至给飞机头装上摄像机进行近距离拍摄,最终电影也呈现出一种非常真实的战争质感。

至此,也许你会明白为什么斯派克·琼斯愿意动用那么多的实景道具和人力物料来拍摄了这支广告了。其实实景也好CG也罢,我们无意在此探讨这两者的好坏,毕竟它们终究只是手段。善用工具,最终都是为了表达出令人动容的真情实感。

当然,时过境迁,优秀的电影还是同样经典,至于那些标榜3D特效的大片,又有哪些值得我们花时间去铭记呢?

附上这部《Making Welcome Home》纪录片的完整版供大家观看:视频链接