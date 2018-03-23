笔记本中的功耗墙和温度墙是什么？

相信很多人遇到过这样的情况，在使用笔记本玩游戏时，玩了一段时间之后，帧数就会变得很低，导致非常卡顿，还有一种情况则是相同配置的电脑，你的跑分却不如人家的高。其实导致我们的电脑性能下降的罪魁祸首就是你看不到的“两堵墙”，今天就来和大家说一说笔记本电脑的温度墙和功耗墙。



有的朋友或许并没有听说过这两个词，下面就来为大家解释一下温度墙和功耗墙到底是什么。

温度墙

其实从字面来看，也不难理解这两堵墙的定义，温度墙就是指预先设定的一个温度临界值，当芯片工作发热后，达到或超过这个临界值后，芯片就会进行降频，以此来降低发热量，在使用中的体现就是频率骤降而产生系统或游戏画面卡顿。设置温度墙的目的其实是为了对芯片进行保护，防止它因为温度过高而烧毁，或者是导致系统死机。

这里使用处理器来说明，在封装规格中，我们可以看到一项“TJUNCTION”的参数，这就是处理器核心温度的临界值，当温度超过100度时，就会有一定风险。但是对于设计笔记本的OEM来说，并不会以这个温度为标准，由于笔记本有着很高的集成度，而且是需要拿在手上来使用的，因此笔记本厂商预设的温度墙可能会远低于这个值。笔记本的散热设计越好时，也就越不容易触碰温度墙。

功耗墙

相比于温度墙来说，功耗墙对笔记本的性能影响更大，它直接能够决定处理器或显卡的最大性能。我们以目前轻薄本较为主流的i7-8550U来举例，从处理器性能规格上，可以看到标准的TDP为15W，还有两项参数是TDP-down和TDP-up，分别是10W和25W，这是给OEM可自行配置的热设计功耗范围，笔记本厂商所设定的TDP值，也就是这台电脑的功耗墙。

从跑分中就可以一目了然，虽然同样是i7-8550U处理器，但是两颗CPU在分数上差距非常大，左侧的处理器功耗运行在10W左右，而右侧的在25W左右，这就是由于功耗墙的不同而导致的性能差距。

对于温度墙来说，是一种为了保护芯片的机制，所以在桌面处理器上同样有着温度墙的限制，只不过台式机拥有着更强劲的散热能力，温度墙的阈值相比笔记本电脑来说会高出不少，而且在一般情况下也很难触及温度墙。

而功耗墙基本只存在于笔记本电脑上，在游戏本上存在功耗墙的原因是因为散热设计不佳或是用料缩水；在轻薄本上就不仅仅是散热水平的问题了，轻薄本需要对笔记本表面温度，续航时间和重量进行综合考量，因此功耗墙大多出现在轻薄本上。

如果想要将温度墙的阈值提升，可以通过更新BIOS来实现，不过就算提升了温度墙，散热能力达不到的话同样是于事无补，不过可以通过一些手段，让笔记本尽量少地触及温度墙。下载一款名为ThrottleShop的软件，打开后点击下方的FIVR选项。

大多数情况下，笔记本撞上温度墙都是由处理器的睿频所导致的，因此只要让处理器运行在一个稳定的频率上即可。在上图中红框的位置，可以对处理器的倍频进行更改，将所有核心的频率调至一个可以稳定运行的数值，就会大大减少系统撞墙的概率。

对于功耗墙来说，是可以通过软件进行修改的，可以下载官方的Intel Extreme Tuning Utility（XTU）软件，在Advanced Tuning选项中，可以看到系统允许的处理器短时最大功率，默认最大功率以及持续时间。将选项改为Disable后，就可以对功耗数值进行修改了。

注意：调整功耗墙，必然会给散热带来更大的压力，如果不是出厂设置过于保守的话，不建议对功耗墙进行调整，而且调高功耗墙的同时，还可能需要给处理器增加电压，一定几率会对处理器造成损害。所以调整功耗墙要小心谨慎。

其实不难发现，无论是温度墙还是功耗墙，都取决于笔记本的散热水平，两堵墙之间也并非是互不相干的，当功耗墙越高时，也就越容易触碰到温度墙，提升散热能力才能达到“治本”的效果。各个厂商有着不同的设计水平和产品定位，也就采用了各种各样的温度墙和功耗墙，作为用户来说，在选择笔记本时也要对这“两堵墙”稍加关注。