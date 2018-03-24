全面屏刘海屏的时代，小屏手机还会有市场吗？

手机屏幕越来越大已经成为一个主流趋势了，为了更大的显示面积，从去年开始，更高的屏占比，更修长屏幕比例的手机层出不穷。不过，对于一些喜欢小手机的朋友来说，全面屏时代，小屏手机就没有市场了吗？

越来越大的屏幕是市场发展的主流

手机屏幕越来越大是手机发展的主流趋势，从最早功能机时代开始，手机的屏幕已经从一点几英寸慢慢增长到了有三四英寸的大小。而进入智能机时代，以iPhone为例，3.5英寸的iPhone 4，4英寸的iPhone 5，再到4.7英寸的iPhone 6和5.5英寸的iPhone 6 Plus，屏幕就是在越来越大。

最早的时候，乔布斯曾经说iPhone 4的3.5英寸的大小就是最适合的了，不过人的需求是越来越多的，我们现在的手机赋予了更多的功能，我们用它玩游戏，看电影，这些都是屏幕越大体验越好的。有这样的需求手机屏幕就做的越来越大。

而如今，在手机尺寸已经基本到了极限的情况下，为了要更大的显示面积，大家的想法就都到了提高手机屏占比方面。比如去年流行的18：9全面屏，今年流行的刘海屏都是在全面屏的路上的必由之路。

小屏手机依旧有市场

虽然大多数人的潮流是手机要有更大的屏幕，不过小屏手机依然还是有很多人喜欢。比如手比较小的女生，觉得小屏幕的手机比较好掌握；还有喜欢穿紧身裤子的朋友，手机太大了放在兜里不方便；还有单纯不喜欢大尺寸的手机，觉得小一些的手机手感更好。

这些朋友其实也不在少数，这也是对于iPhone SE 2有很多人抱有幻想的原因。不过目前的消息来看，至少今年不会有iPhone SE 2推出了，今年苹果被爆料将要推出的就是5.8英寸，6.1英寸和6.5英寸的三款iPhone X造型的手机了。（也就是最小也要有现在iPhone X的大小了）

那么现在还有哪些小屏幕的手机呢？

那么现在那些手机还是小屏幕的设计呢？说实话，现在想找一部4英寸屏幕的手机已经非常难了，接下来推荐几部相对来看尺寸比较娇小，屏幕比较小的手机。

首先iPhone 8采用了4.7英寸的屏幕，大小与之前的iPhone相同，对于身材娇小的女生来说，拿在手里应该也比较能接受。

然后在安卓阵营，性能比较好的有5.1英寸屏幕的华为P10，5.15英寸的小米6和荣耀9（原谅我真的很难找到旗舰机用5英寸以下的屏幕了）。

接下来，在全面屏时代，5.8英寸左右的有iPhone X，华为nova 3e等机型，在尺寸大小上也是比较小，质感比较轻薄，比较适合喜欢小手机的朋友。

写在最后

在如今的手机市场，全面屏和越来越大的屏幕已经是不可逆的趋势了，在潮流中，总会有一些人的选择会被埋没在大潮之中。不过小屏手机还是会有一定市场的，在全面屏中也有不少在原本5英寸手机的尺寸中放入更大尺寸18:9全面屏的，所以喜欢小尺寸手机的朋友并不用担心以后买不到心仪的手机了。