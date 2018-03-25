森海塞尔HD660 S耳机配HDV820体验：一步退烧

14年前，森海塞尔给HD580、HD600争论不休的话题划上了终止符，推出了旗舰耳机HD650。那时候森海塞尔对旗舰定义近乎是推到重来，不仅让HD650通吃流行、古典，还巧妙扩大音乐适用范围，实现一机制霸，最后终成经典。

多年来沉淀已经让森海塞尔所向披靡，期间既有HE 1神作，也有Audiophile（音频发烧友系列）全线觉醒。产品全面升级势在必行，接替HD650任务自然成为关键之一，也正因为如此，眼前森海塞尔HD660 S的诞生才显得意义如此重大。

在HD650的时代，耳放需要考虑不同的前级、后级搭配，音源、解码、播放可能都是一个需要仔细考究的话题，直至HDVD800耳放平定了所有魍魉魑魅，不求堆料巅峰，但求音质完全发挥。随之而来的HDV820同样也被要求继承前者优点，沉稳的纯黑配色，甚至取消了透明天窗，工业味更进一步。

于是，森海塞尔HD660 S耳机配森海塞尔HDV820的小烧组合就此诞生，没有品牌差异，同门产品之间摩擦出的小火花是否仍然是值得期待的产品？

细节即见真章

HD650到HD660 S，产品型号迭代一向严谨的森海塞尔忽然跳过了HD650 S，也跳过了HD660，似乎想把HD660 S与前任进一步拉开差距。自从森海塞尔家族领导班子更新到三代目，更为年轻的丹尼尔.森海塞尔（Daniel Sennheiser）与安德烈亚斯.森海塞尔（Andreas Sennheiser）接过重任，开始了属于新一代森海塞尔革新之旅，Audiophile音频发烧友系列作为重中之重，自然也容不得半点失误。

安德烈亚斯.森海塞尔（Andreas Sennheiser）与丹尼尔.森海塞尔（Daniel Sennheiser）

眼前的HD660 S确实表现出了一点调皮的气质。HD650传统的银灰色亮面烤漆瞬间变成了低调沉稳黑色，但黑色底下却有点叛逆，先是横梁支架上的Logo变小移动到了左侧而非传统的正中央，金属网罩也随着耳机外形变成了一块不规则包裹形状，并可以突出森海塞尔Logo，一股强烈的品牌意识气息铺面而来。

但耳机真正的变化在于单元，同样是完全开放式设计，单元周遭的泡棉阻尼变成了纯不锈钢金属编织网，并且编织网密度在不同位置也完全不一样。比如发声单元周围的编织网更为细密，正后方编织网则更为粗犷。用森海塞尔的说法就是通过位置差别化对待，能够更精确有效的控制振膜运动。

注意发声单元周遭的编织网密度与中间密度并不相同

最显著的变化则是HD660 S的阻抗从HD650的300欧姆大幅降低到150欧姆，失真率缩小于0.04%，最大声压104dB @1kHz/1V，相比HD650分别有0.01%和1dB的提升，频率响应则仍然保持10Hz至41kHz。

值得说明，每一个发声单元都是由工人手工配对，以确保左右两个发声单元公差在±1dB之内，待遇与动辄万元的HD800系列完全相同。

沉稳的暗黑配色基调同样也在森海塞尔HDV820上得到体现，用森海塞尔产品经理的话来说，HDV820构建在HDVD800成功的基础上，并获得更高的分辨率和增强接口。

事实上HDV820模拟部分和功率放大器均来自现有的HDVD800，数字部分则基于ESS SABRE32数字模拟转换器。数模部分双重加持下，HDV820在PCM下可以提供32bit分辨率和384kHz采样率，同时DSD模式下提供了12.3MHz采样率。

看似外形与HDVD800相同的HDV820在接口上也起着悄然变化，输入部分保持与前作相同，提供光纤、同轴、USB以及平衡XLR、非平衡RCA模拟源输入。输出阵容则相当厉害，包括了一个XLR3兼6.3mm组合以及Neutrik插孔非平衡输出，一个平衡XLR4和两个平衡4.4mm Pentaconn插孔，也就是说，除了最左侧XLR3兼6.3mm的插孔之外，剩下的接口全部支持平衡输出，这也给接下来HD660 S试听留足了铺垫。

小烧之后，一步退圈

HD660 S的随机线材阵营相当完整，包括常见的6.35mm插头、6.35mm转3.5mm插头以及一条4.4mm Pentaconn平衡线。是的，你没有看错，HD800时代关于平衡线的困扰已经不复存在，HD660 S本身就给做足了任何可能性。

让人感动的还有4.4mm Pentaconn平衡线本身同样可以与HD650兼容，让HD650、HD600拥有更好的表现。当然这也意味着HD600系耳机单元接口注定与HD800系无缘，诸如CH800 P的森海塞尔顶级线材注定是HD800、HD800 S和HD820独享。

从实际感受来看，4.4mm Pentaconn平衡线带来的效果非常明显，与随机的6.35mm插头相比，同一音量调节下4.4mm Pentaconn平衡线明显会将声音平衡增大，声音变得更为通透，同时也更容易收获声音细节。比如在92、93年阿巴多指挥柏林爱乐在DG出的《勃拉姆斯交响乐全集（四部）》里的第二部第四乐章，能够清楚听到听低音提琴琴弓蹭弦的小动作，低音贝斯也更为醇厚。

用耳朵验收永远是唯一标准，HDV820电商16999元身价用来搭配售价3699元的HD660 S有点小试牛刀的意味，但系出同源的设备考量音质才有话语权。

古典试听阵营中包括了Claudio Abbado指挥柏林爱乐乐团《93 New Year Gala新年音乐会》，重点试听第一首《Don Juan》和第二首《Burleske》钢琴协奏曲，以及刚刚提到的《勃拉姆斯交响乐全集（四部）》里的第二部第四乐章，并请来著名音乐家姜汉超先生进行评析。

著名音乐家姜汉超先生

HD660 S在HDV820的推动下早已火力全开，正如前面而言，高解析度下的声音表现足以抓住现场细节，乃至其中每一个演奏者的表现。

但HD660 S也并非完全青睐古典，相比HD600不可逾越的经典，HD660 S声音相对沉闷，但音色偏暖，如糖果般入口即化，而非HD600坚定不移的干燥感。这也意味着低音提弦在整场表演中会更为突出，并且不会像HD800那般对高频细节尽力阐述，中高低频之间的平衡感把握到位。

比起HD600，HD660 S把一部分精力留给了低频。森海塞尔对“动词大词”诠释不是拳拳到肉，而是细节通透、丰富。如果要确切的表达，就是HD660 S选择了HD600和HD700中间某一点，低频不会强于HD700，但应付流行音乐足够轻松。

流行音乐部分我们选择了泰勒斯威夫特的《1989》24bit/44.1kHz FLAC，原因无他，从乡村音乐到流行的彻底转型，横扫格莱美都源自明快的节奏。低频清晰、中频解析力彪悍到霉霉和乐器可以分别战队，而非背景音乐和人声之间糅杂，只能单一取舍，即使霉霉奋力飙音HD660 S也仍能表现轻松自然。

不要忘了，这是一个只有150欧姆的耳机，手机推动HD600系列放在此前多少带着一点玩笑的意味。但在HD660 S上，耳机在iPhone X下依然表现出了良好的通透感，只是要忍受6.35mm+6.35mm转3.5mm线材+Lightning转3.5mm双转接的尴尬。但如果想在手机上追求更好的低频、两端延伸，诸如vivo X21之类的国产神器可能是更好的选择。

上面三根线材连起来才能与iPhone X相连

最后必须要重点表扬一下HD660 S的佩戴感，数个小时试听后，HD650时代对脑袋的压迫感在新HD660 S新设计下早已荡然无存，仅有260g重量不会对头部造成疲劳，长时间佩戴也更为舒适。在加上明晰的Sennheiser Logo标识，带出门也显得个格调满满。

写在最后：重新演绎性价比

森海塞尔HD660 S可能是全面升级的Audiophile产品线中态度最鲜明的一款产品，它的自信不仅源自于跳过了HD650 S、HD660这样的命名，尝试在沉稳的黑色中彰显森海塞尔独有的调皮在这家老牌的厂商身上其实很难看到。

而HD660 S与HDV820的组合证明了一点，一家经验十足的老牌大厂一旦卖起萌来无人能敌。HD660 S从HD600干涩和HD700醇厚低频之间做出了快刀斩乱麻般的取舍，惹来的非议与赞誉同等突出，人们印象中的中庸形态瞬间变得个性飞扬，可以理解为它是一款补齐Audiophile产品线的力作，同时也是三代目森海塞尔家族重新出征前进号角。面对参差不齐的网红品牌，森海塞尔将其举起来吊打还是轻而易举的。

换而言之，想兼听古典和流行，比起挣扎耳机如何搭配，不如HD660 S配HDV820一步到位，直接晋升佛系玩家。当然，如果HD660 S能有诸如森海塞尔HD650 Apogee Groove这样的无敌混搭，对于小烧玩家而言足以圆满了。