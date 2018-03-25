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京东助力“吃鸡”游戏：相关主机立减千元

2018-3-25 14:32:12来源：IT之家作者：白猫责编：白猫评论：

IT之家3月25日消息 京东在今天举办助力“吃鸡”游戏的活动，并且将玩家分为骨灰级、专业级、进阶级、入门级，并且推荐不同价格的笔记本给他们使用。

根据京东推荐的活动，京东给骨灰级玩家推荐了华硕(ASUS) ROG玩家国度GX501VIK笔记本。这台笔记本搭载i7-7700HQ、16G内存、1TSSD以及GTX 1080Max-Q显卡 ，此外还拥有15.6英寸的屏幕。

京东给专业级玩家推荐的是机械革命深海泰坦X7Ti-S，这款笔记本搭载GTX1070显卡，屏幕尺寸达到了15.6英寸，包括i7-7700HQ处理器，16G内存，240GSSD+1T硬盘。

对于进阶级玩家来说，一款出色的机械键盘可能比好显卡更加舒适，于是罗技（Logitech）G413机械游戏键盘就成为进阶玩家手中的利器。罗技G413采用金属拉丝铝合金面板背光机械键盘，附带12颗可更换游戏级键帽，悬浮式按键设计。

对于入门级玩家来说，在有限的预算内购买的性能符合预期的笔记本是这些消费者要考虑的。 神舟战神Z6-KP7GT搭载i7-7700HQ处理器，8G内存，1T+128G SSD以及GTX 1050显卡，给预算紧凑的玩家一个比较合理的选择。

京东助力“吃鸡”游戏促销：手机点此 | PC点此

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关键词：京东吃鸡京东精选

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