三星Gear IconX 2018款蓝牙耳机体验：这次把通勤耳机的技能点上了

耳机圈在2016到2017年间，爆出了一股疯狂的“种豆”热潮。

不论大小的音频厂牌，都在这段时间内推出自家的完全无线化耳机。之前提过好多次的Bragi Dash Pro、索尼WF-1000X、Beoplay E8，以及去年年底才露面的BOSE SoundSport Free，也都是这个年代的产物。

当然要数种豆热潮中的“前辈”，肯定也少不了三星的。

（旧款三星Gear IconX）

三星在2016年推出了完全无线化耳机系列Gear IconX。用上完全贴耳设计的IconX，机身内还集成了4GB储存空间，同时也内建了运动语音提示。加上上防水机身设计，这对于运动用户来说，应该是一个颇为轻便的耳机产品。

今年，三星推出了Gear IconX 2018款。

三星在机身上做了一些微调，试图让佩戴和使用都变得更好。趁着Galaxy S9测评之际，我们也来体验了它这位官方CP，看看Gear IconX 2018的表现怎么样。

贴耳，并疲劳着

相比刚刚发布的初代，2018款的Gear Icon X的外观和这个名字一样，没有太多变化。最突出的改变，可能就是在配色上了。

旧款Gear Icon X的标准配色有黑、白、蓝三种颜色，新款则把蓝色替换掉，换成了粉色。除了这一点，IconX的外观基本上是没有太大变化的。

只看耳机机身的话，三星没有在最显眼的位置加上标志，那个位置的空白和刻线造型，会让人想起科技媒体The Verge的标志。同时，这块空白就是耳机的触控区域，用户可以通过手势来控制播放以及呼出运动模式。

新款IconX的机身重了大概1.4g，尺寸则没有太大的变化。机身重了相信和电池容量有一定关系，旧款IconX的电池容量是47mAh，而Icon X 2018款则将容量提升到82mAh，续航能力也会比以前长不少。

虽然重量提升了1.4g，但这个其实也没有为佩戴带来很大的变化。应该说，佩戴疲劳感主要的刷新来源其实并不是重量。

IconX的收纳盒也做得很小巧，放在裤袋里面也很方便。

只是，放置耳机的位置没有卡扣或者吸附结构，耳机放进去的话要靠盖子来稳住机身。这样的话，要是耳机放得不太好，盖子闭合就会有问题。而且，盖子扣的闭合也处理得一般，开合不够流畅。在这方面，还是希望三星之后能够注意下。

毕竟现在做好收纳稳定的厂商也不少，要加磁铁或卡扣也不是一件难事。三星要做，还是有很多解决方案的。

佩戴感方面，新款IconX戴起来很贴耳，即便头动的幅度较大，佩戴也不会有松动感。包裹在机身边缘的胶套有明显的固定作用，三星官方也配备了不同尺寸的胶塞，以适应不同尺寸的耳朵。

在佩戴的稳定性方面，IconX是没有问题的。可能有些没有习惯完全无线耳机设计的用户，会在心理上觉得它会掉，但事实上，IconX还是做得很稳的。毕竟是面对运动场景的产品，IconX的稳定性可以跟之前测试的Jabra Elite Sport对等。

但是，也是全为稳定性服务的缘故，Icon X带着的时候疲劳度刷新得比较快。很快就会觉得有异物感，胀痛感也会比较明显。

作为一款运动耳机，IconX在贴耳、密封性以及佩戴稳定性方面已经做得很好了，但感觉是在佩戴感方面做了取舍，这个佩戴感真的未能让人满意。

为单独体验而设的最全功能

三星在IconX的功能上，真的下了不少功夫。这些功能跟听感优化其实没有太大的，三星是把着墨点放在体验功能上。

首先跟上一代一样，Icon X 2018款机身中依然保留了3.7GB的储存空间，用户可以通过手机来将音乐同步到Icon X上就能够播放。

同步的方式也很简单，Icon X和三星手机完成配对后就会弹出耳机的设置页面，里面可以选择把歌曲同步到耳机上。

虽然，3.7GB的储存空间当然不能满足你去听整个曲库或者是听一些高质量无损，但要同步一个运动专用的320kbps曲库还是很足够的。人在运动的时候，听感方面也不会那么仔细，只要“听个响”就好了。Icon X这个机内储存就是为这方面而设置的。

另外，IconX的运动提示功能也可以在不连接手机的状态下唤醒。

在体验的时候，我也试过在连接NW-ZX100NH时用相同的手势唤醒过这个功能。这意味着，即便连的不是智能手机，IconX也可以做一个简单的运动语音辅导。

虽然功能肯定就没有连手机那样丰富，但如果只是一个固定、简单的训练过程，初阶者也能够用的。

在功能点设置上看，三星IconX的目标很明确。正如宣传语所言，它要打的目标群体，就是希望“轻装上阵”的运动用户。能够在小程度上割离手机独立使用，对于希望轻便的人来说，是一个吸引点。

当三星选择了回暖的声线…

作为一个从三星YEPP末代旗舰走到Soundalive音效时代的老用户，我对三星在声音方面的把控还是有足够的信心。

虽然它肯定不是最出众的一个，但也算是表现稳定的一个。那个年代推出的DNSe音效虽然“味噌汤”的感觉比较重，但至少还算是打出了自己的风格。Soundalive的出现，让三星回归到一个较为平稳均衡的状态。

之后推出的一系列耳机产品其实表现都不错，所以我在听之前，对IconX的表现还是比较有信心的。没想到经过这么多年，发现三星的声音风格开始出现了些变化：

（歌手：JW王灏儿|专辑：My Tale |格式：CD转录FLAC）

刚刚上手的时候，Icon X给人一种声音很饱满的感觉。声音有点偏暖的倾向，低频会比较突出。在听节奏感比较明显、鼓点比较多的歌曲时，Icon X能够表现出一种很强的爆发力，饱满感和敲击低频的冲击力会成为一种抓耳的理由。

听普通的流行乐时，Icon X的低频包裹能提升声音的厚度。这个体验确实要比其他完全无线耳塞要好，即便是索尼的降噪豆WF-1000X，也没有这么明显的效果。

只是，IconX忽略了细节处理。中高频处理得比较粗糙，有些时候还会有失真的情况出现。细节给人的感觉比较糙，这一点给听感扣了分。

人声方面，IconX不算突出，有些时候会有凹陷的状况。但是可取的一点是，它的聚合感很扎实，人声定位很好，能够聚拢到一个稳定的位置。但有些时候表现得有点干涩，这个和细节处理也和细节处理有关系。如果细节能再好一点就更好了。

要做运动无线的三星，这次也把通勤耳机的技能点上了

总的来说，三星IconX 2018的表现算是不错了。

三星原本是想专注地做一副运动耳塞，结果能够借助自己在声音的积累，把跟声音表现的技能点都点上了，这一点确实是比一些想要兼顾通勤、运动的耳塞要好一点。

自带储存芯片，可独立使用的语音提醒服务，IconX在功能上也能够为运动者实现“减磅”的目标。加上，这个声音也能够一定的抓耳能力，要运动和通勤兼顾也不是什么大问题。

而且，1499的价格也能体现出它的性价比。比起动辄小2000的耳塞，IconX在实用性上也有可圈可点的地方，还是值得尝试的。

只是，真的，要是三星能够把它打磨的再好一点，佩戴舒服一些，声音能够在细腻一点，那才能算是真正兼顾日常使用和运动的无线塞。