如果你是个拍立得迷，不能错过这款RF70旁轴相机

虽说现在数码相机满天飞，甚至手机摄影也来凑热闹，但依旧不能阻止我们对胶片相机的热爱。而在胶片相机中有一种最受大众欢迎，使用度也相对最高的就是拍立得，简单好用不说，在这个年代拿出一台拍立得来还是有点炫的。最近，作为一家热衷于生产拍立得相机的Mint Camera公司，宣布即将发布一款RF70旁轴拍立得相机。

据了解，这款RF70相机可使用富士Instax Wide胶片进行拍摄，采用了经典的折叠式皮腔设计。就是我们看到以前那种可拉前推后的古董相机，复古气息满满，走在路上拿出来拍照，自然也是bigger指数一级棒了，此外该款相机还将搭配一个大光圈镜头。

Mint Camera公司表示，RF70相机将于2018年底正式发布，所以目前关于这款相机没有更多的参数以及价格方面的信息。而Mint Camera这家公司经常会做一些以往很受欢迎的拍立得相机，比如此前它也复活过老式的宝丽来SX70相机，以及推出过一款InstaFlex TL 70拍立得相机。

虽然说复古这口糖很好吃，但不是所有的复古相机都能买得起，更别说那些真的非常有收藏价值的古董相机了。但相对于其他复古胶片相机，拍立得相机总体而已都基本能在我们的承受范围内，因此如果你是个拍立得迷，那恐怕这款RF70旁轴相机你不应该会错过吧。