【IT之家评测室】中兴天机AXON M手机评测：折叠双屏究竟好不好用？

陈奕迅在《任我行》这首歌的最后唱过一句“人群是那么像羊群”，思考的是个体在大潮流下的选择。在智能手机行业尤其需要这样的思考，这是一个浪潮浩荡且多变的市场，时而流行折腾材质，时而流行摆弄双摄，时而流行更换颜色，如今则是一窝蜂玩屏幕，全面屏、异形屏，对了，还有双屏。

2018年初，中兴在北京奥林匹克塔正式发布了双屏折叠旗舰天机AXON M国行版，作为国内第一款正式开售的折叠双屏手机，它打破了消费者对传统手机外观的固有认知，相信诸多消费者都会有着同样的疑问，中兴天机AXON M的双屏究竟好不好用，实不实用？

双屏手机在市面上本就少见，折叠双屏则更显罕有。IT之家小编也带着诸多疑问对中兴天机AXON M进行了一段时间的体验，现在就让小编通过本篇评测，为大家一解疑惑吧。

一、外观设计

中兴天机AXON M的外包装就十分的有特色。和传统的抽屉式、上下式不太一样，天机AXON M采用了侧边翻盖式的包装，盒体的正反两面也印了同样大小的“中兴天机AXON M”字样，玫瑰金的色彩在深黑内敛的包装盒上也起到了很好的点睛作用。更重要的是这个包装也和整个手机的主题形成了很好的呼应。

打开包装，就可以看到手机真身。中兴天机AXON M给人的第一印象是造型方正硬朗，正面5.2英寸的屏幕和深邃的面板融于一体，看起来更能抓住男性用户的眼球。中兴天机AXON M的正面左上方集成了一颗双色温闪关灯和一颗2000万像素的摄像头，听筒则位于正面中轴线上，防尘栅格和玻璃面板表面平齐，这样的设计可以防止听筒积灰。摄像头、闪光灯和听筒排布整齐，使得整机在一眼扫过的时候更有秩序感。

机身背面也是一块屏幕，通过铰链可以折叠展开，和正面的屏幕拼合为“一块大屏”。由于摄像头和闪光灯被安排到机身正面，因此天机AXON M的背部除了一整块玻璃面板外没有任何多余的元素，十分简洁。

中兴天机AXON M的机身右侧为铰链，因此手机的电源键（集成指纹识别）、音量键、SIM卡开口、相机快捷键全部都集中在了机身左侧，听起来就觉得拥挤。事实也是这样，天机AXON M的机身左侧的确难以用简洁美观形容，但好在各元素在排布上错落有致，不单调也不凌乱，这是在为双屏作出妥协后能够保留的最基本的设计素养。

至于机身右侧的铰链，造型上看起来更像传统的转轴，突起的半圆柱设计自然谈不上美观，但至少保证了与机身整体风格的和谐统一。

天机AXON M的机身顶部为3.5毫米耳机插口、麦克风以及注塑天线条，机身底部正则是USB Type-C接口以及左右两个扬声器，这三个开口也保持了中央轴对称，秩序感很强。

总体来看，中兴天机AXON M在外观上走的是硬朗粗狂的路线，除了四个圆角，机身几乎没有其他圆润的线条。IT之家小编推测，这和折叠双屏的机械构造息息相关，由于需要双屏折叠拼合成大屏，因此铰链所在的侧边无法进行圆润处理，为了保证整机风格的一体性，手机其他部位也需尽量采用硬朗的直线元素，这就促成了中兴天机AXON M处处刚硬的设计风格。

天机AXON M的机身规格为150.8*71.6*12.1（mm），重量为230g，这样的机身厚度和重量自然会为日常握持带来一定的不便，且由于硬朗的机身风格以及右侧铰链的存在，握持手感也不够舒适，不过相信对于看中这款手机的用户而言，这些也是能够接受的。

事实上，当你慢慢展开机身背部的屏幕并与机身正面拼合时，就知道天机AXON M独到的惊艳之处了，尤其是在今天这种手机外观同质化非常严重的市场里，中兴天机AXON M的折叠双屏会显得十分与众不同。前后两块5.2英寸的屏幕通过机身右侧的铰链实现拼接，只要展开就可以拼成一块6.75英寸的9:8大屏，拥有很强的视觉冲击力。同时中兴对双屏翻折时铰链所产生的阻尼感把握非常到位，多一分则紧，少一分则松，伴随着屏幕的拼合，还会听见“咔”的一声机械音，这就是精巧的物理构造所带来的魅力。

小结：中兴天机AXON M的外观设计语言略显硬朗，更多会偏向男性用户，同时整机230克的重量，在当下这个主打“轻”的大环境下也稍显特殊。但是，在这个外观同质化的手机市场里，中兴天机AXON M独特的折叠设计、集成指纹的电源按键都给了IT之家小编久违的耳目一新的感觉，且整机出色的质感，优秀的转轴阻尼感也会让人忍不住细细把玩一番。

二、双屏体验究竟如何？

中兴天机AXON M的核心看点就在于折叠双屏设计，某种程度上讲，消费者买、或不买这款手机，也取决于是否对折叠双屏满意。因此IT之家会重点针对折叠双屏的使用体验进行评测。

在默认单屏模式下，中兴AXON M只可使用正面的主屏幕，而当你慢慢将背部的屏幕翻折过来时，副屏就会自动点亮，随着转轴一声清脆的“咔哒”声，两块屏幕便贴合在一起。先不谈使用体验如何，折叠双屏在机械层面上的表现相信是能够让大部分消费者眼前一亮的。

中兴天机AXON M的系统中预置了四种显示模式，分别为经典（A）、分屏（AB）、大屏（大A）和镜像（AA），其中涉及到双屏运用的其实为三种，模式之间的切换可以点击导航栏的“M”按键进行。

经典模式（A）即为正常的单屏手机，无需赘言。

大屏模式（大A）为两屏协同显示原来单屏的内容，相当于将手机变成一块6.75英寸的大屏。大屏的优势显而易见，首先阅读文字的体验大大提高，可以减轻双眼的负担。另外，结合内置的驾驶模式，天机AXON M在开车的时候地图能够显示更多的地理信息，十分方便。

驾驶模式演示：（IT之家移动客户端用户若无法观看视频，请点此查看）

IT之家阅读演示：（IT之家移动客户端用户若无法观看视频，请点此查看）

分屏模式（AB）即为两屏各自显示原来单屏的内容，和传统手机的分屏功能是一个道理，只不过中兴天机AXON M拥有两块屏幕这种物理优势，每块屏幕都可以显示应用完整的内容，相当于强化版的分屏模式。分屏模式下，你可以一边看小说一边聊天，使用股票类软件时，大盘、股价的信息也可以做到实时预览，对于需要分屏的场景下而言，天机AXON M分屏模式（AB）的使用体验和舒爽度确实是普通手机的分屏功能无法比拟的。



不过IT之家小编也发现，中兴天机AXON M的分屏模式（AB）中，只有原来的主屏能够完整显示系统内容，而副屏相当于显示一个应用抽屉，其中可以使用的应用是有限的，如果两块屏幕都能够显示完整的系统内容，相信体验会更上一层楼。

看股票演示：（IT之家移动客户端用户若无法观看视频，请点此查看）

边聊天边看小说演示：（IT之家移动客户端用户若无法观看视频，请点此查看）

镜像模式（AA）顾名思义，就是副屏完全复制主屏的显示内容，这个功能的逻辑虽然简单粗暴，但在一些特定场景下还是比较有用的。当你去咖啡店和女朋友坐对面的时候，开启镜像模式一起看视频也会更加方便，针对一些固定场景，镜像模式还是比较实用的。



镜像模式演示：（IT之家移动客户端用户若无法观看视频，请点此查看）

上述几种双屏模式配合具体的应用场景，只是中兴天机AXON M折叠双屏的基础玩法，围绕这几种模式可以衍生出很多进阶用途，这里IT之家小编选择两个比较实用的玩法进行说明。



首先是玩游戏。中兴天机AXON M针对《王者荣耀》增加了一个“王者手柄”的应用模式，即一块屏幕显示游戏画面，另一块屏幕显示游戏手柄，操作区域和游戏画面分离。实际体验下来，确实有一丝玩掌机游戏的爽快感，至少能能够避免直接在游戏画面操触控操作时的憋手感，触控手柄的操作和游戏画面的响应也没有肉眼可见的延迟，可玩性很高。同时，中兴还联合一些第三方软件厂商为天机AXON M做了一些App的单独定制，在第三方应用的适配方面还是下了功夫的。

王者荣耀模式演示：（IT之家移动客户端用户若无法观看视频，请点此查看）

另一个比较有趣的功能是双屏摄影。使用双屏摄影功能进行拍照，两块屏幕都会显示取景器的画面，这样可以在给别人拍照的时候，让被拍摄者也能在副屏中看到自己在取景器中的样子。试想一下，在你给女朋友拍照的时候，她能够实时告诉你怎么样调整构图，是不是要用一些滤镜等，让佳人满意就不是一件难事啦。



在实际体验过程中，IT之家小编发现使用双屏摄影拍照时，取景器画面的流畅度会出现较为明显的下降，但基本操作无碍，整体体验还有进一步优化的空间。

双屏拍照演示：（IT之家移动客户端用户若无法观看视频，请点此查看）

在需要用到摄像头的场景下，双屏也不是一直都是让用户舒爽的存在。例如在扫码支付的时候，因为唯一的摄像头在手机主屏所在的正面面板上，所以用户得先点亮主屏，然后将手机转身用副屏查看扫码的情况，之后副屏熄灭，又得再次回到主屏确认账单信息进行付款，这在实际使用中就会带来体验上的不便。

小结：折叠双屏是中兴天机AXON M核心卖点，在实际体验中IT之家小编也能感受到中兴围绕折叠双屏花了很多精力去丰富其应用场景，可谓物尽其用。在很多场景下，天机AXON M的双屏能够发挥其独特的优势，给IT之家小编印象比较深的是玩《王者荣耀》、双屏摄影、大屏看电子书、导航等，确实能够给用户带来单屏无法给到的爽快体验。

当然，金无足赤，中兴天机AXON M的折叠双屏在细节体验方面也有继续磨合优化的空间，例如双屏使用大约20分钟后机身发热会比较明显、双屏拍照取景器画面的卡顿、以及在扫码支付时的不便利等。

细节体验方面问题终究是可以优化好的，相比之下，围绕折叠双屏的软件生态建设更是漫漫长路，这也是决定折叠双屏能否获得更多消费者青睐的关键因素。

三、系统体验

中兴天机AXON M预装的是基于Android 7.1.2定制的“中兴天机Axon M CN”，整套系统UI的风格和操作逻辑十分贴近原生Android，使用体验流畅，视觉风格简洁舒适。

尽管接近原生Android，但Axon M CN在本土化方面还是做出了一定的改进。例如备份助手可以轻松的备份数据，同时还可以做到新旧手机的数据交换，十分方便。

导航栏的顺序也可以按照用户自己的喜好进行调节，除此之外像是目前比较流行的手势操作、应用分身也都一个不差。

同时屏幕助手的加入，也可以强化用户单手操作的体验，屏幕助手的按键可以根据用户自己的需要，进行自定义，十分人性化。

目前大部分手机都具备的负一屏功能，目前中兴天机AXON M还没有加入，也没有其他形式的用户服务中心。负一屏功能虽然未必是必须，但对于很多用户而言，能够提日程管理、资讯获取、备忘记事等方面的效率，因此如果拥有，自然会更好。

此次中兴天机AXON M还集成了侧边指纹，在这个人脸识别、背部指纹遍天下的年代，侧边指纹的确显得别具一格。实际体验起来，侧边指纹的录入的速度和解锁的过程都很流畅，日常操作和传统的正面或背面指纹识别相比较，并没有什么太大的区别，用户可以放心使用。

三、相机

中兴天机AXON M只搭载了一颗2000万像素镜头，传感器为索尼IMX350由于搭载了双屏，因此这颗2000万像素的镜头既可以充当前置摄像头也可以当做后置摄像头，自拍的时候用正面屏幕，想变为后置需要切换到反面屏幕取景。独立的快门键可以快速唤醒拍照界面，这个按键默认是相机，具体可以根据自己的需要进行自定义。

中兴天机AXON M的相机界面还是比较浅显易懂的，正上方从左到右分别是“设置”、“HDR”、“倒计时”、“闪光灯”、“正反转换”，下方是“双屏展示”、“摄像”、“拍照”、“手动”、“扩展”这四种拍摄模式，在下面就是“实时滤镜”、“动图”功能。

左滑是摄像模式，右滑是专业模式。

其中扩展模式下，提供了“全景”、“超强夜景”、“多重曝光”、“时光慢门”、“延时摄影”、“慢动作”这六个功能，大大提升了相机的可玩性。

在样张测试环节，IT之家全程采用的标准模式进行拍照，看看中兴天机AXON M在基本成像素质方面表现如何。

首先是白天光线良好的情况下，中兴天机AXON M整机出片风格更加倾向于还原物体本身颜色，走的并不是浓艳路线。从样张中可以看出，中兴天机AXON M相机白平衡还原准确，也没有出现明显的色偏，但是细节表现上，底部的垃圾桶出现了轻微的涂抹，没有完全发挥出这颗2000万像素镜头的实力。

在拍摄的过程中，偶尔会出现GPU性能跟不上的时候，表现为取景界面卡顿，对拍摄有一定的影响，看来骁龙821的GPU面对双屏+2000万像素，还是会有力不从心的时候。

我们再看下一张样张，可以看出，在白天光线良好的情况下，中兴天机AXON M的综合实力很强，白色的游艇即使在太阳光照射下，也没有出现明显的过曝，船上的细节，得到了相对完整的保留，完全可以满足用户在白天的日常使用。

下面我们再看几组中兴天机AXON M的日间拍照样张：

夜间模式下，IT之家小编先选择了室内光线相对良好的情况进行拍摄。

在这张拍摄地点在商场的室内样张中，画面白平衡方面并没有什么问题，白色的广告和地面上偏米黄色的地砖都能够明显的区分，但是相机边缘灯光处，出现了轻微的过曝，且画面还有一定的涂抹感和轻微的噪点，后期还有优化的空间。

我们在到光线稍暗的场景下进行测试。

在这张稍暗的场景下，中兴天机AXON M的表现正常，得益于高像素的优势，暗部细节也得到了一定的保留，不过，还是和之前一样，出现了轻微的噪点和涂抹。

之后我们选择了一个光线更暗更复杂的场景进行测试。

结果有点出乎预料，这张样张反而比之前的表现要好，画面相当纯净，主体也没有出现明显的噪点和涂抹感，而且复杂的灯光得到了很好的还原。

更多夜拍样张如下：

总体来说，中兴天机AXON M在白天成像方面表现优秀，无论是解析力、白平衡还是宽容度方面都有不错的表现，基本功扎实。而在夜间环境下，中兴天机AXON M偏向于压低ISO来换取画面纯净度，对复杂环境光线的把控也可圈可点，只是画面亮度方面稍显乏力，满足日常拍摄需求没有问题。

四、性能表现

性能方面，此次中兴天机AXON M并没有选择搭载当红的骁龙835移动平台，而采用了骁龙821处理器。这颗2016年的旗舰处理器在性能上放在今天来看也不算孱弱，在辅以6GB运存+128GB存储的配置，中兴天机AXON M面对日常应用肯定是没有任何问题。在实际体验中，《王者荣耀》也是信手拈来，毫无压力。

具体来看，游戏从出门到团战均可以保证在60帧左右，高通骁龙821在面对《王者荣耀》还是游刃有余的。

之后，IT之家小编又针对了双屏进行测试，也开启了荣耀手柄，多一块屏幕，对于GPU来说肯定需要更大的运算量，双屏模式下，出门在59帧，但是到了团战出现了一定程度上的波动，最低下滑到35帧。

小结：中兴天机AXON M虽然没有搭载最新的当红旗舰处理器，但骁龙821本身作为昔日旗舰也能有着稳定、强大的性能输出，面对日常游戏和应用还是绰绰有余的。相比较搭载当前最强的处理器平台，IT之家小编认为，双屏体验更加细致的优化，对中兴天机AXON M整体性能输出的提升反而更加直接。

五、续航和充电

中兴天机AXON M拥有一块容量为3100mAh的电池。理论上来说，考虑到这款手机的机身厚度以及双屏对电池的消耗能力，3100mAh的电池容量确实是偏小。不过天机AXON M的续航水平如何，最终还是需要通过实际测试来验证。IT之家小编也进行了三个小时的续航测试，流程如下：

在4G网络情况下使用自带浏览器刷15分钟IT之家网页版

在WiFi情况下使用微博APP刷15分钟微博

在4G网络环境下通话15分

在WiFi情况下，接上有线耳机使用网易云音乐APP播放音乐20分钟

在WiFi情况下，使用优酷APP开启外放观看45分钟720P超清视频

在WiFi情况下开启外放玩30分钟《王者荣耀》

在WiFi情况下使用自带输入法使用微信APP文字聊天10分钟

在WiFi情况下刷微信朋友圈10分钟

在WiFi情况下使用IT之家APP浏览资讯20分钟

在以上过程中，均在单屏标准模式下进行，而非省电或者是性能模式，屏幕亮度设置成系统最大值的50%，音量无法调整至50%，故设置成最大值的57%，续航表现如下：

测试完成后，中兴天机AXON M还剩余65%的电量，这个成绩有些出乎IT之家小编的预料，看来针对手机续航，中兴应该是做了不少优化。

双屏耗电情况，IT之家小编针对了几个场景进行了单独的测试，主要是针对了双屏阅读、导航模式、王者手柄进行《王者荣耀》进行进行了测试，均在4G网络、音量57%、亮度50%的情况下进行30分钟测试，分别耗电2%、5%、18%，看来游戏对于中兴天机AXON M的续航来说还是有些压力的。

说完续航，在来看看充电，充电方面中兴天机AXON M采用了QC3.0的快充方案，最高功率18W，半小时充电49%，充满需要1小时22分钟，考虑到3100毫安时的电量，这个充电成绩也还算表现正常，轻度使用，一天一充还是可以做到的。

小结：可以看出，中兴天机AXON M对于续航的整体优化做的还算不错，面对日常应用的时候，无论是单屏还是双屏都有着不错的功耗表现，但是音乐、视频、游戏这三个方面还有进一步优化的空间。

六、音质

中兴天机AXON M在音频方面搭载了AK 4962 Hi-Fi芯片，同时还内置了DOlBY ATMOS音效，效果还是很不错的，用了原厂自带的耳机进行试听，发现整体调教风格更加的偏向于高频，好在人声没有没有什么凹陷，底噪的情况也没有出现，但是低音表现的就是中规中矩了，考虑到音质偏向于玄学，具体效果会因人而异，因此该结论经供参考。

不过最大的亮点是双扬声器支持杜比全景音，可以针对电影、音乐、游戏进行自定义选择，效果十分震撼。

小结：音质表现方面要比大多数没有搭载专业Hi-Fi芯片的手机要好很多，但是偏向高频，弱化了低音，让IT之家小编在听音乐的时候，只是觉得一开始比较惊艳，时间长了，会有一定的疲劳感，好在拥有自定义模式可以根据自己的喜好进行调节。

七、总结

折叠双屏的运用，让中兴天机AXON M算得上近年来最具特色的手机之一。在始终被人诟病同质化的智能手机市场，中兴天机AXON M的产品形态可算是一抹独特的风景。实际使用过程中，小编能够看到中兴已经在尽可能挖掘天机AXON M折叠双屏的潜力，很多有趣且实用的功能确实能够为部分用户的生活、工作、娱乐带来效率的提高。

但同时，折叠双屏的运用也令天机AXON M在机身厚度、重量以及手感等用户敏感的地方作出一定程度的妥协，因此更适合对双屏、超大屏有刚需的用户。从现阶段来看，天机AXON M对于中兴自己和消费者更像是一次大胆的尝试，它有明确的消费群体，有大胆的产品构想，剩下的，就是对硬件、软件层面细节体验的打磨。如果折叠双屏还有后继者，那么这是最紧要的事情。

回到开头关于大潮流下个体选择的问题。在智能手机市场，IT之家小编认为，如果有更多的厂商拿出勇气做一些与众不同的产品，自然是一个良性的产业业态，毕竟桀骜不驯的创新者永远比墨守成规的追随者更容易让人记住。在此基础上考虑用户痛点、实用性，并持续打磨，最终才会形成不可逾越的护城河。

购买中兴AXON M：手机点此 | PC点此