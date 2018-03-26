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华为平板M5将于3月28日预售：麒麟960＋2k屏

2018-3-26 20:47:42来源：IT之家作者：孤城/实习责编：孤城/实习评论：

IT之家3月26日消息  今天华为官方宣布华为游戏平板M5联合网易《战国志》手游将于3月28日开启预售，但是具体售价并未透露。华为在MWC2018展会上推出了这款最新的平板产品，一共有M5 8.4寸、M5 10.8寸和M5 Pro三个版本。

M5为上代M3的升级产品，采用了全金属机身，可选银灰两种配色。华为平板M5采用了2560×1600 IPS显示屏，搭载麒麟960处理器，这颗芯片基于16nm工艺制程打造，采用4×Cortex A73+4×Cortex A53核心组成，GPU为Mali-G71 MP8，性能强悍，最高配备4GB内存+128GB存储，运行EMUI 8.0系统，支持9V/2A快充。 

音质方面，华为平板M5与哈曼卡顿联合设计、调校，配备声浪式四立体扬声器，每一个扬声器都由智能功放芯片驱动，配合华为Histen技术提供的3D环绕音效，带来沉浸式体验。 另外，华为平板M5 Pro还支持键盘扩展，可以秒变二合一设备，搭配4096级压感书写笔，支持侧锋书写。

另外网易出品的全球同服国战手游《战国志》与华为M5系列平板，推出了先锋体验员招募活动。计划招募20名玩家将抢先获得M5平板与《战国志》的试玩机会。

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关键词：华为平板M5网易战国志

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