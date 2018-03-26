【IT之家评测室】红米Note 5手机评测：来自小米的千元机新范本

回想起国产智能手机市场一两年前拼杀性价比的残酷时代，在千元机的血海中最终很好地活下来的品牌并不多，红米系列绝对是其中一个。甚至可以说，一提到“千元机”，很多人脑海中第一个蹦出来的可能就是“红米”二字。而时间走到今天，国产手机市场环境和消费者的关注点已大有变化，千元机市场降温，红米产品线的精简应该是趋势，留下的，自然是必须存在的。



3月16日，小米在北京发布了红米Note 5，售价1099元起，同样有很强的性价比。

发布会前，雷军称红米Note 5是千元机的“水桶机”、史上最强大的红米手机。这款手机已经抵达IT之家，并且小编也经过了一段时间的使用、体验，现在不妨和大家深入聊一聊使用红米Note 5的体验感受。

一、外观和做工

颜值是决定一款手机能否长久陪伴用户的因素之一。从外观上讲，红米Note 5长了一张当前千元机的标准脸。既然是标准，就说明不会太漂亮，也不会太难看。手机正面是一块已经非常普遍的18:9全面屏，尺寸为5.99英寸，屏幕上方从左到右分别是摄像头、听筒和光线、距离传感器，下巴部位则空无一物。红米Note 5的正面下巴基本和额头等宽，尽管不是极窄设计，但至少视觉观感平衡对称。

IT之家小编手上这台红米Note 5为玫瑰金配色，正面采用白色面板，因此屏幕上方的开孔会比较显眼，不过并无大碍，相反白色面板和玫瑰金的清新色泽更相配。红米Note 5除了黑色版本外，其他均采用了白色正面板，和年轻的目标用户群相符，不会显得老气。

手机背面是常规的三段式设计，上下塑料中间金属，材质之间通过高亮T槽进行区分。红米Note 5机身背面最吸睛的是竖排双摄，好看与否且不说，只是相较于背面面板的凸起程度比较明显，视觉上会有些突兀。

红米Note 5的背面整体还是延续了典型三段式机身的设计感，没有太多新意，但成熟可靠，这对于品控、做工是个很保险的方案。事实上，红米Note 5的机身做工确实坚固扎实，按键紧凑，面板之间的装配也没有明显的的瑕疵。

红米Note 5手机中框和背板为一体式设计，通过横切的细槽线予以区分。机身左侧为SIM卡插槽，右侧为音量按键和电源键。机身顶部设有红外传感器和副麦克风，底部则为3.5mm耳机接口、主麦克风、Micro USB接口和扬声器。

整体来看，红米Note 5的机身尺寸为158.6×75.4×8.05mm，重量为181g，握持在手时间久了不会有坠手等不适感，机身的腰线也照顾手感做了弧度处理，框架硬朗但触手之处圆润柔和。

红米Note5的用户群定位主要为年轻用户，由于成本所限，这款手机的颜值不会像旗舰系列那样惊艳，但各方面的把控都很可靠。如果将现有的四种配色排列在一起，最能代表这款手机的自然是金粉绿这三种鲜嫩色系，清新活泼，令人一眼看到就觉舒适。

二、AI双摄，实力究竟如何？

红米Note 5最核心的功能卖点在于拍照，在发布会上小米也将“AI双摄”作为最主要的功能点进行讲解。AI双摄顾名思义就是AI+双摄，当前不少手机都引入了人工智能AI引擎作为卖点，这也是未来趋势。双摄的看点在于，红米Note 5搭载了1200万像素+500万像素的后置双摄像头，支持Dual PD双核对焦技术，主摄像头传感器单位像素达到1.4μm，镜头光圈则为f/1.9，仅从参数上看，红米Note 5的相机确实可以和不少旗舰手机相提并论。

不过红米Note 5实际的拍照效果，还需要通过样张来进行分析。

这张照片拍摄于中午，阳光正好，可以看出红米Note 5对于画面曝光的调教倾向于“压“，仅从样张较难看出当时是个阳光明媚的正午。画面整体清晰有质感，色彩还原方面，红米Note 5忠实还原拍摄物体本身的色彩，不做过多修饰。

放大样张后，可以看出红米Note 5相机的整体素质很好，解析力表现亮眼，建筑边角上的裂纹依然可见，窗框玻璃也十分清楚。同时，画面暗部基本没有肉眼可见的噪点，也没有涂抹的痕迹，效果十分不俗。

这张样张中画面色彩元素更多，红米Note 5对颜色的表达依然平淡，当然，留给用户后期的空间也很大。同时这张照片拍摄时光线也很强烈，画面中白色的墙体没有出现过曝，说明红米Note 5对于曝光的控制还是很稳定的。

白天室外的其他样张如下：

接下来是白天室内的样张。画面中除了远处玻璃窗外光线最亮初过曝，商场内的广告牌等景物均无过曝痕迹，画面宽容度能够让人接受。室内拍照的整体观感尚可，色彩偏寡淡，白平衡没有出现偏移，放大后可以看到画面暗部有所涂抹，解析力也有所下降。

在光线对比比较强烈的场景下，红米Note 5画面暗部亮度足够，解析力也有不错的表现，高光处，通道入口近处的景物没有明显过曝，远处的建筑不可避免地过曝了，可以看出，红米Note 5的相机宽容度对于千元机而言是相当不错的。

▲HDR开启前

▲HDR开启后

开启HDR后，效果不算特别明显，远处的体育馆建筑可以看到轮廓了，仍有高光溢出，这也难免，相对而言，HDR开启后，画面的自然度或许是红米Note 5优先考虑的事情。

红米Note 5的摄像头光圈达到f/1.9，在微距拍摄方面有天然优势。从样张效果来看，拍摄主体细节清晰，焦外的虚化效果也很明显。

时间来到晚上。样张中小编的拍摄地点是在天桥上，这张夜间街道的照片整体观感要好于小编的预期。首先不放大细看，画面没有特别明显的噪点，纯净度很不错，ISO没有拉到很高（为1600），但画面亮度还是足够的。远处的高光部分出现了过曝，也属正常。

放大之后，路灯下的树枝轮廓清楚。而另一侧画面最暗处的房屋，噪点明显，但细节仍然可见，并没有淹没在黑暗中。

另外，从样张中可以看出，红米Note 5对眩光的控制也很到位，路灯周围没有出现紫光或大光斑。

更多夜间样张：

略作总结，红米Note 5的后置双摄在标准模式下的拍照成像效果是超出IT之家小编的预期的，根据小编以往的经验，也超出市面上大部分同价位机型的拍照水准。日间解析力、白平衡表现良好且稳定，样张风格调教不刻意讨好眼球，后期空间大，夜间在画面纯净度、解析力方面都有这不错的发挥，看来发布会上着重介绍的1.4μm大像素+Dual PD双核对焦技术确实起到了实际作用。

AI人像模式也是本次红米Note 5拍照的主要卖点，在人工智能算法的加持下，理论上红米Note 5的人像模式拍照会有不错的效果。实际如何呢？小编也拍摄了两张样张。

第一张是在早间光线充足的环境下，和煦的阳光照在小编身上。小编不爱打理自己的头发，翘起来的头发很扎眼。从样张分析来看，小编一眼发现发丝翘起来的部分基本上没有被算法虚化，只有尾部出现了算法涂抹的痕迹，至少说明，在这张毛发比较突出的照片中，红米Note 5没犯明显的错误。当然，如果放大来看，人像抠图的边缘和背景还是能够看到算法的痕迹。

背景虚化方面，红米Note 5的表现也比较自然，至少还能看到景物的轮廓，没有完全被算法“奶化”掉，不足之处是缺少一些层次感。

在光线稍暗一些的停车场，小编又拍了一张。这一次小编翘起的发丝就没有很好地和背景撇清关系，被算法当做背景一起虚化了。此外在眼镜框出也出现了失误。在光线条件较暗的情况下，主体和背景色泽相似的地方容易出现和背景一起被虚化的情况。

自拍方面，小编也进行了测试。红米Note 5拥有前置人像模式背景虚化功能，主要是基于算法实现，实拍样张放大细看，确实有抠图的痕迹，但正常来看已经不太容易察觉，分享到朋友圈也会比较自然。

至于前置AI美颜，小编对比了无美颜效果、三级美颜和五级美颜（最高）下的样张。小编发现，在最高的五级美颜下，实际美白效果也不会特别夸张，青春痘留下的坑洼部分还在，美颜的自然度方面做得不错，只是对于想要大调整的用户而言，可能还是得借助第三方修图软件了。

三、系统体验

MIUI作为最出名的国产定制系统，相信大家对它已经十分熟悉，最基本的功能服务、系统流畅度、优化等都可以让人放心。

在使用红米Note5的过程中，IT之家小编对其中一些细节的功能印象深刻。首先是在系统负一屏中，第一栏整合了微信和支付宝的扫一扫、收付款码快捷入口，在移动支付如此普及的今天，小编认为这样的功能应该是刚需。有一个功能设置的细节，就是使用这些快捷入口的前提是系统设有锁屏密码，考虑还是很周到的。

另一个功能是，在系统设置的小米实验室栏目中可以开启。使用该功能后，在系统级应用中长按文字，能够通过AI算法自动识别所按区域文字内容，并进行分析。如果识别到人名，可以直接给出科普词条，如果识别到产品名称，则给出天猫的购买卡片，当然，还能够识别书籍、影视作品等其他内容并直接提供相应的服务。这也是AI在手机中最典型的应用之一，能够有效提高获取信息、服务的效率。如果能够对更多第三方应用予以支持，会更好。

作为一款全面屏手机，红米Note 5在交互方式上，出了常规的底部导航栏，也支持手势操作。在系统设置中进行调整即可。在手势操作下，通过系统底部上滑是返回桌面，上滑并停顿则是进入多任务界面，在屏幕左右任意一侧内滑便是返回操作。IT之家小编更建议采用手势操作的方式，在使用便捷性上更胜一筹。

四、充电和续航

红米Note5内置了一块容量为4000mAh的电池，在续航测试环节，我们将测试环境设置为：

室内温度25℃，电池初始电量100%。屏幕亮度50%，音量（系统、多媒体、通知、耳机）50%，移动数据网络开启，WiFi开启（看网页测试项除外），蓝牙和GPS关闭。

红米Note5在续航测试中的表现如下：

4G网络下看网页15分钟，耗电2%；

WiFi网络下刷微博15分钟，耗电2%；

通话15分钟，耗电1%；

WiFi网络下在线听音乐20分钟，耗电2%；

WiFi网络下在线看高清视频45分钟，耗电8%；

WiFi网络下玩游戏30分钟，耗电7%；

WiFi网络下使用微信20分钟（10分钟聊天、10分钟刷朋友圈），耗电3%；

WiFi环境下刷IT之家20分钟，耗电3%。

经过历时180分钟的续航能力测试，红米Note5的剩余电量为72%，续航能力优秀。

以下是红米Note5的续航能力测试图表：

充电速度方面，红米Note5标配了一颗规格为5V/2A的充电头，把电量从0%充到100%共耗时171分钟，仅从数据来看耗时比较长，但考虑到其4000mAh的电池容量，这个速度也能够让人接受。

五、性能和流畅度

红米Note5搭载了一颗高通骁龙636处理器，在Geekbench 4的跑分测试中，红米Note5取得了单核1342分，多核4922分的成绩。作为参考对比，搭载高通骁龙625某机型的GeekBench 4成绩为单核841分，多核4010分，搭载高通骁龙660某机型的Geekbench 4成绩为单核1631分，多核5501分。

在主流应用流畅度测试中，我们选择用于测试的三款应用是《手机淘宝》、《微博》和IT之家。

在《手机淘宝》的测试中，若在应用首次开启加载数据时滑动页面，该应用有比较明显的卡顿，而当数据全部加载完成后再滑动页面时，基本没有肉眼可见的掉帧。

在《微博》的测试中，页面的滑动比较流畅，没有明显的掉帧，即使时间线中有自动播放的视频也是如此。

《IT之家》应用的测试结果则毫无悬念，无论是滑动新闻列表、阅读文章还是浏览评论区，均无掉帧的现象发生。

整体来看，红米Note5搭载的这颗高通骁龙636处理器应付主流的应用程序还是比较轻松的。

在游戏《王者荣耀》的测试中，我们开启了高画质和高帧率模式，游戏全程的帧率都比较稳定，在从老家出发时，游戏的帧率是59~61fps，双方交战时的帧率则在55~61fps之间徘徊，游戏过程的最低帧率出现在英雄死亡的一瞬，为53fps。

总体来看，《王者荣耀》在红米Note5上的帧率较高且稳定，体验相对良好。

六、总结

在一段时间的使用红米Note 5之后，IT之家小编在思考一个问题，千元机究竟应该是什么样，或者说2018年的千元机应该是什么样？这个问题在去年之前还有一个看起来明确的答案：高配置、性价比。但时过境迁，很多消费者在日常使用手机时发现自己原来并不需要特别高的性能，那么上面那个答案就比较尴尬了。

性价比在任何时候都不过时，但为了性价比牺牲其他方面的用户体验则是过犹不及。IT之家小编觉得，千元机应该有长处，至少在某一方面能够有追赶旗舰产品的希望。对于红米Note 5而言，这一方面就是拍照。在实际测试中，红米Note 5的整体拍照水平确实超出小编的预期，特别是在暗光拍摄方面。如果你热爱拍照，那么在千元价位上，相信红米Note 5会是不错的选项。

如果你对拍照无感，红米Note 5也能够成为选择之一，这就是雷军说“水桶机”的含义，最短的那块板不会太差，保证基本的使用体验。要知道，红米Note 5还有骁龙636处理器，还有MIUI，还有比较成熟的产品做工……虽然它们构不成消费者选择这款手机的充要理由，但至少也不会是消费者拒绝它的理由。

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