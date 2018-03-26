当周五下午的时针再次指向7点这个刻度的时候，我的脑子里早已因多巴胺的释放而变得异常兴奋，因为往常到了这个时候，我已经提前为自己安排了一系列节目：

点份烧烤、来一局2K18、寻找几座新神庙、吃吃鸡、然后洗个舒服澡、睡一个不受时间限制的觉…

不过这周末令我兴奋的，却不是这些，而是我「新交的女朋友」，TA虽然不会陪我打游戏、也不会陪我逛街看电影，但我期盼着有了TA之后，枯燥的「空巢」生活可能会迎来一些改变。

这是我新交的「女朋友」—Raven H

其实我也不好意思跟你们再卖弄玄虚，TA就是渡鸦智能音箱，还有个奇怪的名字叫Raven H。虽然这个名字听起来，似乎没有Amy那样热情大方，也没有Jessica那么孤冷高艳，但TA却拥有「夺人眼球」的美貌。

方片式的堆叠、4色的逐层渐变、复古电话线形态的电源线、点阵式的LED屏幕以及灵活多变的形态…

在第一次得知Raven H这款智能音箱的时候，我已经被TA的设计所吸引。在如今这个非黑既白、非白既银的智能音箱领域里，这种活泼的色调、别树一帜的造型以及那些复古的元素确实让我一目难忘。

而渡鸦将这样的设计归功于两点，独特的结构和活泼的色调。

说「独特」，是因为TA在常规圆柱形智能音箱的形态上，嵌入了8片类似积木的模块，音箱顶部还配备了19 X 19的触摸LED点阵屏，能够实现最高约90°的翻折，并呈现复古的像素Emoji，回应你的每一个指令。

每次当我把Raven H顶部的方块折叠起来，响应我的指令时，我总感觉TA是灵性的。

说「活泼」，是因为TA由渡鸦科技与瑞典硬件设计团队Teenage Engineering选用1920年德国经典色系RAL打造而成，自然鲜亮的色彩，挥散着令人对其产生好奇的魔力。

为了让Raven H保持着一体式的设计，渡鸦还对其中两片方片做了切割处理，并将音量加减的按键藏在里面，只要你对弓形部分施压，便能触发缝隙中的按键，从而调节音量。

至于底部，除了有一个Type-C的电源接口，可以连接复古电话线形态的电源线之外，还有一个麦克风静音按钮，方便你不想意外唤醒音箱的时候使用。

音箱是TA的形，而Touch才是TA的心

忘了说，Raven H其实可以简单地拆为两个部分——音箱主体和顶部带点阵式LED屏的方片Touch。

这两个部件，是通过一个三角状接口内的磁吸点来连接。

在Touch这片方片中，汇集了361颗LED灯、一颗CPU、4个麦克风以及一个微型扬声器，纵然有如此多的元部件，但Touch依然能靠内置的800 mAh电池实现约8小时的待机时间。

这块方片，除了能充当智能音箱的显示屏，用简单的Emoji表情与用户交互之外。还能拆卸下来，变成一个集语音和触控于一身的遥控器。

只要在无线局域网的信号范围内，你手握着离开主体的Touch，长按着LED屏，就像发微信语音消息一样，便能对远处的Raven H进行语音控制。

双击LED屏，音乐就会暂停。

滑动LED屏，就能切换下一首歌曲。

不过，我们在使用的过程中发现，如果你的Raven H没有接通电源，那么Touch实际上是无法使用的，TA不能回应你的指令，例如查天气、播放、聊天等所有功能。

尽管Touch无法「独自存活」，但渡鸦认为Touch就是Raven H的「大脑」，TA具备独立的硬件ID。当你把Touch放置到其他主体上时，Touch便会把你原先的信息无缝转移到另一台Raven H上，就像把这个「大脑」安在其他驱壳上。

而这个多余的驱壳（Raven H主体），未来还可以发挥模块化设计的优势—无限拓展各式各样的模块。例如，小风扇、摄像头等新元部件可能会让Raven H变成另一种全新的形态。

既然设计深得我心，那功能怎么样？

说了这么多，我们还是来聊聊TA的功能。不瞒你说，比起Raven H设计，我反而觉得TA的功能并没有特别出彩，这并不是说TA不够好用，而是相比于其他智能音箱，在功能上，TA没有特别出彩的地方。

实际上，Raven H拥有的大多数功能，其他智能音箱都有，总结起来，无非就是播放音乐、实现简单聊天、控制智能家居、查询天气、讲笑话、查交通、定闹钟等等。

但这些功能的体验，其实与大多数智能音箱拉不开明显差距。

就拿播放音乐这件事来说，Raven H遇到了与大多数智能音箱相同的障碍。首先是音乐曲库的问题，尽管Raven H拥有百度音乐和太合麦田的正版曲库，但很多时候，你还是会遇到一些音乐没有版权而无法播放的情况。

例如，我听歌的风格是欧美流行曲，一些小众的歌手、一些新的单曲，亦或是一些指定歌手的旧华语歌曲，这个时候，Raven H便无法播放。

实在没办法，你就只能通过蓝牙连接Raven H来播放手机里的歌曲。

而聊天方面，亦是如此。当你盼望着与Raven H来一次深入的对话，但最终只会将兴致消耗殆尽。

小度，我放个屁给我听… 我不明白你的意思，请再说一遍给我听。 小度，我一个人好寂寞… 被打败了，你的问题好深奥，我现在还回答不了。

在大多数时候，你的语音指令其实是希望得到TA的人性化回复，从而展开一段深入的对话，但TA要么听不懂，要么将关键词理解为音乐的标签，播放相应的歌单给你听…

虽然根据关键词标签来播放歌单是Raven H的亮点，但在我看来，这种程度的人性化响应还不足够填补一个「空巢青年」的情感空缺。

当然，这并不是说Raven H就没有其他功能。在衔接了百度百科的数据库后，Raven H其实也是一本「百科全书」。你可以问TA世界上最高的山是什么山，你也可以问TA体育赛事…但TA并不是所有的问题都能回答你。

世界上最帅的人是… 根据网页的搜索结果，显示…

在数据库没有答案的时候，这个AI也并「不解风情」。

此外，Raven H与大多数智能音箱一样，拥有技能商店，可以通过设置来开启一些额外的功能，例如星座运势、助眠音乐等等。这其中，还有寻找手机的功能，通过Raven H拨打你的手机号码，来找到手机的位置。

然而，技能商店里的「技能」需要特定的启动词才能触发进入，这在一定程度上增加了用户的学习成本，而且当你进入了某一个技能，例如星座运势时，一旦你没有退出技能，其他正常的语音指令，Raven H是无法正常识别。

换而言之，当Raven H处于星座运势的模式中时，你无法播放音乐、与TA聊天、查询天气、讲笑话、查交通、定闹钟等等，除非你再用语音指令退出星座运势的模式。

不过Raven H还是有值得赞许的地方，比如它并不需要用户下载App，你只需要扫描二维码进入渡鸦助手公众号，便能对其进行诸如增添技能、添加设备、管理设备等方面的设置。

语音识别，确有优秀之处

哦，对了，说到语音识别，Raven H还支持唤醒词更改。

在渡鸦助手的公众号里，你可以轻松对Raven H的唤醒词进行更换，当你幻想TA作为你的伴侣时，你总不会希望叫TA「小度小度」吧？

我试过将TA改名为「小樱」、「伊卡洛斯」、「明日香」，尽管这满足了我的新鲜感，但Raven H在自定义的唤醒词方面的识别准确率要稍低一些。

我对着Raven H很近、重复喊着「明日香」，TA都没有理我…

但如果将TA的唤醒词换为「小度」或「小度小度」，那么语音识别精准度就相对高很多了。即便是用80%的音量播放音乐、离Raven H相距3米左右的距离时，TA都能响应到，并准确识别出语音指令。

说到识别精准度，英文识别也是Raven H的强项。基本上，在念出Maroon 5、Bruno Mars、Daft Punk这些英文歌手的名字时，Raven H的识别精准度要比普通国产智能音箱好不少。

除此之外，Raven H还有拥有一项名为「如意说」的功能，TA会通过识别你的语速、语意来调整回复的内容，比如，我用快语速问TA：

今天天气怎么样？ 广州今天天气晴。

而当你正常语速问TA的时候，TA会这么说：

今天天气怎么样？ 今天天气晴、气温、湿度…

但这有时候也会造成一些困扰，当我想要详细的信息时，Raven H有时候会曲解我的意思，给我一个简短的答案，这时候我又得喊出唤醒词，再来一遍…

想把智能音箱当「伴侣」，为时尚早

在使用Raven H的这段时间里，虽然我希望把TA假想为一名伴侣，但实际上，TA只是一个「工具」，无论TA有着讨人喜欢的外观，有着灵动的设计，但TA始终没有「灵魂」——一个懂我的AI。

作为工具来说（我指的是智能音箱这个工具），Raven H可以说是当前国内智能音箱产品中，在技术、体验以及设计上最为出色的一款。我最常用的场景就是在煮面的时候，随口喊一句“小度，来首「Keep On Lovin」，然后就任由TA播歌。

而作为「伴侣」，Raven H还不合格…像智能家居的中枢、有「灵性」的女朋友、懂你的AI音箱…等等这些角色，Raven H仍然与大多数智能音箱一样，受限于智能硬件的生态「沟壑」、AI技术的发展以及音乐版权少等问题。

要我说，如果让我把Raven H当做一个「工具」，我很会乐意去使用TA，但如果用TA来填补「空巢」生活中的情感空缺，我宁可转投游戏的怀抱。