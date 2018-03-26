华为三款手机充电器拆解对比

到目前为止，世界500强公司华为已经推出了四款快充充电器，分别是FCP高压快充、华为mate 9首发的Super Charge、荣耀magic手机标配的5V/8A充电器以及华为MateBook的24W小功率USB PD充电器。

华为FCP快充不用多说，属于华为手机使用范围最广的一种快充协议，虽然是私有协议，但和QC2.0技术差不多，都属于高压快充，只是加密了握手通讯过程。

Super Charge也就是我们常说的超级快充、SCP快充，最大输出功率可达22.5W。这款充电器采用了华为自主研发的低压大电流充电方案，有效解决了手机在充电过程中的发热情况。首发于华为mate 9，同样被华为mate 10、P10等旗舰机型沿用。

在Super Charge出来没多久，华为又加大开发力度，发布了一款主打人工智能手机—荣耀Magic，并配备5V/8A充电器，功率达到40W，30分钟即可让手机(2900mAh电池)充入90%电量，号称充电最快的手机，而这款手机的充电器也引起了充电头网极大的兴趣。

USB PD充电器在如今看来说已经见怪不怪了，毕竟支持USB PD快充协议的电子设备越来越多，USB PD充电配件也算得上是玲琅满目。24W的功率在PD充电器行列不算大，不过可以看得出快充协议大一统趋势日渐明朗。

以上便是华为四款快充充电器，从左到右依次为华为8A充电器、华为24W USB PD充电器、华为Super Charge充电器、华为FCP+QC2.0双协议充电器。这次，充电头网拿了其中三款充电器进行拆解对比，阅读下文，了解拆解详情。

一、华为5V/8A充电器拆解

白色外壳，这款做的比较圆润。

国标拆解，可以折叠，不用的时候方便收纳外带。

插脚这面是参数镭雕，型号HW-050800C1WH，输入是200-240V，不属于常见的宽电压。输出：5V2A或者5V8A (MAX)，华为技术有限公司制造，有3C认证。

这款用了橘红色的USB-A接口，接触点弹片都是加宽的。

华为的另外一款，4.5V5A版本SCP超级快充，右边是8A版超级快充。5A版本不能折叠，8A版本可以折叠脚。

可以无损开壳。

里面是卡槽的，灌胶，PCB模块拉出来。

两块PCB组成的，中间看到是灌了黑色的胶，固定和辅助导热。

中间还有一整个塑料保护壳，绝缘同时将上下两层电路板固定成一个整体。

焊开两片PCB，全部物件，可以看到中间的白色塑料框负责连通上下两块电路板。

中间两面PCB，PULSE的变压器很是显眼，在PULSE的官网查了下，没有这个型号，目测定制品。

两边两面PCB，左边的是次级识别加同步整流，左边的是初级整流加开关管。

左侧电路板，立锜科技RT7207，识别芯片，内建同步整流驱动。

同步整流管，并联了肖特基二极管提高效率，安森美NTMFS5C612NL，丝印5C612L。60V耐压，1.5mΩ的超低导阻，能够减小大电流输出时的发热。

输出开关，Diodes PMOS，型号DMP2002UPS。同样也是非常低的导阻，降低大电流输出的发热。

2512 3毫欧合金电阻用于检测输出电流，在输出过流时检测异常过电流送至RT7207关闭输出。

左侧输出板正面有两颗固态电容，6.3V/820μF，输出滤波。AC输入的保险丝在这块板上，通过塑料框上的连线接到初级板上。

右侧初级板，立锜科技RT7786，初级PWM，配合RT7207实现最大8A的输出。

3个串联的MLCC是传统蓝色的Y电容。3个串联提高绝缘等级和可靠性。

输入保险丝在另外一块电路板上，可以看到一级输入EMI电路，线圈和X电容之间夹着热敏电阻。

初级侧采用两颗台湾立隆400V/22μF电容器滤波。

初级开关管为意法半导体STFU13N65M2。0.37Ω的导阻也是很低的了。

二、华为4.5V/5A充电器拆解

华为Mate9充电器采用白色外壳，国标插脚。

单个USB输出口，长方形，中间有个凹槽，方便插拔，类似与Mate8充电器的设计。

插脚这面是参数，插脚不可折叠。具体相关信息为：HUAWEI SuperCharger，型号：HW-050450C00，输入：100-240V，0.75A，输出：5V/2A、4.5V/5A、5V/4.5A，产品具有3C认证，由赛尔康技术（深圳）有限公司制造。

拆机和以前的华为快充头一样 撬开上盖可以看到充电器的内部构造。

几乎可以无损开壳，取出PCB，抽出来，我们看到电路板上覆盖了金属片用来辅助导热。

两块PCB板子，元件密密麻麻。

从这个位置看过去，为了输出5A大电流，USB母座接口电流传输的两个弹片均做了加宽处理。

双层电路板结构，一层低压输出，另外一层高压输入。

PCB另外一面。

整流桥3A，耐压1000V，右上角是光耦，左下角是初级PWM控制芯片。

整流桥3A，耐压1000V，右上角是光耦，左下角是初级PWM控制芯片。

白色绝缘片上面有字。

拿去绝缘盖板，可以清楚的看到PCB镂空了长槽，白色绝缘片插入来绝缘，两颗固态电容为大电流输出提供稳定的滤波。

另外一面，金属导热覆盖，里面打了硅脂。

使用电烙铁卸掉散热板，拆掉散热板以后，看到散热板是用导热胶固定在电路板上的。

拆掉导热板，看到一颗单片机，还有5毫欧1206封装的取样电阻，还有一颗AO的MOS管，这里推测MOS管是在发生短路，过热等情况下关闭输出，提高安全系数。

拆除白色绝缘胶片后的整个PCB。

两层电路板采用焊接连接在一起，这里可以看到沉板的固态电容，减少了大概1/4的厚度。

焊开连接脚，拆除两个面的PCB板。

内部一个座子输出。蓝色固态电容为绿宝石CH系列，规格为820uF/6.5V，耐125℃高温。

慢熔保险丝，大的绿色元件是过压保护电阻、小的是浪涌抑制的NTC，保护元件一应俱全，灰色的盒子是X电容，USB座子右侧是两个Y电容。

Y电容的位置开了槽用来绝缘。

此处是单片机和负责关闭输出的MOS管，单片机附近有NTC热敏电阻来检测充电器温度。

华为的SuperCharger快充协议就是存储在这颗单片机里面，可以说是这个充电器的大脑。

Richtek立锜RT7207单片机，内置有NTC、同步整流、输出还有MOS。

这里是初级电路，包含有变压器、两个电解电容和共模电感。

来自Richtek立锜的RT7786初级PWM芯片，和第一款8A输出的同属一个方案。

这个黑色的塑料罩，在两层PCB中间起到固定的作用，同时为元器件之间提供了绝佳的绝缘。

褐色的电容规格为400V 15uF，品牌AiSHi；黑色电容规格为400V 22uF，品牌G LUXON，都是大牌子，用料不错。

两颗6.5V 680uF的固态电容，品牌为AiSHi，为5A大电流输出提供了充足的保障。

共模电感，减小充电器对外界设备的干扰。

拿掉左下角的导热胶，下面是同步整流，拆到这里才发现这个电源是同步整流的，毕竟大电流小体积，只有同步整流的高效率才能做到。使用AON6260和一颗20A的肖特基并联提供同步整流，肖特基用来提高轻载和空载效率。

AON6260，耐压60V，导阻很小，用来降低大电流输出发热。

变压器特写。

主开关管，能看到该MOS管出自国际一线品牌英飞凌。

IPAN65R650CE，耐压700V，10A，650mΩ。CoolMOS。

全部拆除后部件。

三、华为9V/2A充电器拆解

电源适配器外壳两侧设计的这个凸起部分与凹槽部分，使插拔充电器更为轻松，握持感更强。

国标两脚插头，不可折叠。电源规格：5V/2A、9V/2A，最大输出功率18W。支持QC2.0和华为的FCP，由赛尔康（深圳）有限公司制造。

单USB输出，插座上方有华为的LOGO。

超声波焊接顶盖，稍微细心可无损打开。

电源电路正反面。

保护电路与EMI。

抑制上电浪涌电流的NTC热敏电阻。

两个主电容分别来自台湾TEAPO智宝400V 10uF和AISHi艾华400V 22uF。

变压器。

这款电源使用了两颗蓝色抗高频干扰电容。

输出端使用两颗并联的小型化固态电容。来自肇庆绿宝石电子科技股份有限公司（简称“绿宝石”），单颗规格：12V/470μF。

USB插座与磁铁无缘。

高低压区之间使用绝缘塑料片做隔离。

四颗肖特基二极管组成整流桥堆。

Dialog iW1780准谐振PWM控制器。

Dialog iW671同步整流控制器。

红框QC2.0识别IC，来自Dialog。橙框同步整流MOS，来自台湾力祥，型号M6016S。

来自英飞凌的CoolMOS主开关管，型号SS05N70，耐压750V，

全家福。

通过充电头网的拆解对比发现：

1、支持低压大电流的两款充电器均采用了两块PCB板的设计，最大程度优化PCB面积，而常规的华为FCP高压快充则是最常见的一块PCB板结构。高低压分离的设计能够节省空间，缩小充电器的体积，两块电路板中间的框架结构，对充电器内部结构保护更好，不过生产工艺复杂，成本高。

2、芯片部分，两款低压大电流充电器均采用立锜科技的方案，另一款高压大电流充电器则使用了Dialog方案；三款产品的协议识别部分均为定制产品。另外，对于两款低压大电流充电器来说，由于都使用了同一款协议识别方案，所以即使输出规格不一致，但在协议支持方面不会有太大差异。

3、电容及MOS管部分，三款充电器均选用了大牌厂商产品，用料相当足。比如立隆、艾华、绿宝石等电容品牌，以及意法半导体、安森美半导体、英飞凌等品牌，大电流输出对于同步整流的要求很高，需要低导阻来降低温升，高质量的固态电容对于大电流输出的充电器也是必不可少的。

4、三款充电器无论是用料还是做工，都属于业界顶尖水平。所以说，并不是谁都可以成为世界500强。