消息称Nvidia今年将没有GTX2080：或称GTX1180

IT之家3月27日消息 此前我们报道了Nvidia将在今年的GTC大会上发布新一代架构的显卡，还报道了新显卡的价格等。不过根据TeakTown得到的最新消息，新一代显卡可能不叫GTX2000系列，而叫GTX1100系列。

也就是说，新一代旗舰可能叫GTX1180而不是之前媒体报道的GTX2080。



此前媒体广泛猜测，今年发布的新显卡架构代号为“图灵”，并认为新一代显卡将被命名为GTX2000系列。最新的报道又为新一代产品增添了几分神秘。

据TweakTown报道，Nvidia将打破常规，一改先前型号结尾为整十数的命名习惯，而可能推出以“5”结尾的命名方式。也就是说，之后我们可能看到一款型号为GTX1185的显卡。

Nvidia还可能采取的另一种做法是扩大GTX型号的范围，比如以把MX150的后续产品定为GTX1140。这种做法可以将GTX的名称引入更低规格的产品。

Nvidia的想法可能是减少在命名法则上对自己的约束，也或许是为了扩大产品线以便更精确地应对不同用户群体。随着GTC 2018开幕在即，各种报道都将不断扩大对该届大会和Nvidia的宣传。

GTC 2018将在当地时间3月27日在圣何塞开幕。